Kako ona modri banane?

Anna stvara svoju umjetnost svaki dan. Ona bananu modri nave\u010der ili ujutro prije posla. Ona sa tupim vrhom utiskuje u koru kako bi ostavila trag.\u00a0

- Ne probijam koru, ve\u0107 je samo lagano priti\u0161\u0107em. S vremenom modrica postaje sve tamnija. Da bih stvorila sliku koja ima razli\u010dite nijanse, nagnje\u010dim dijelove za koje \u017eelim da najprije budu najtamniji, poput obrisa ili sjene. Najlak\u0161e dijelove radim posljednje. S mek\u0161om bananom mo\u017eete kombinirati nijanse. Dakle, sve je u vezi s vremenom. Slika je prekrasna samo na kratko, a zatim banana lagano crni i crni te ne kraju skroz pocrni - objasnila je Anna za Brightside.

Anna je po\u010dela modriti banane u o\u017eujku 2020. godine kada je morala ostati kod ku\u0107e zbog bolesti. Kako ona ka\u017ee, od izolacije je poludjela pa je jednog dana, nakon ru\u010dka, uzela vilicu i s njom po\u010dela \u0161arati bananu. Primijetila je da \u0161to je du\u017ee ostavljala, trag je postajao tamniji. Anna je shvatila da modrenjem kore\u00a0mo\u017ee stvoriti umjetnost.

Anna inspiraciju crpi posvuda

- Inspiriraju me razne stvari. Inspiriraju me ljudi, mjesta, doga\u0111aji, glazba, a \u010dak sam stvorila i bananu s slikom Amy Winehouse, Bob Marleyem, Mulatu Astatkeom i Davidom Bowiejem. Ili to mo\u017ee biti ne\u0161to \u0161to vidim kad odem u \u0161etnju - govori Anna o inspiraciji.

Najte\u017ee je smisliti nove ideje

Umjetni\u010dka blokada je dio svakog kreativnog procesa. Svaki dan zamisliti novu sliku, novu ideju, mo\u017ee biti poprili\u010dno te\u0161ko i iscrpljuju\u0107e.

- Ponekad se osje\u0107am stvarno nadahnuto i ideje slobodno teku, i to je sjajno. Ali ponekad se borim da smislim ne\u0161to novo - ka\u017ee Anna.

Prema Anni, najte\u017ei tehni\u010dki dio je ispravno odrediti vrijeme. A ako pogrije\u0161ite, ne mo\u017eete ga poni\u0161titi na banani, pa morate biti precizni u na\u010dinu rada.

- Nakon \u0161to sam fotografirala bananu, ja ju pojedem. Ili \u0107u je pojesti tog dana ili \u0107u ih spremiti nekoliko da napravim kola\u010d od banane. Netko mi je dao recept za sladoled od banane i maslaca od kikirikija, pa moram i to isprobati. Ne valja bacati hranu - ka\u017ee Anna.

Annina ma\u0161ta i predanost poslu uistinu su bezgrani\u010dne.