Jeste li vi 'heterofleksibilni'? Otkrijte što to zapravo znači...

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Kako život bez seksa djeluje na žene, a što on radi muškarcima

Prema istraživanju iz 2020. godine, do 15% američke populacije može se identificirati kao heterofleksibilno. To je više od broja homoseksualaca, lezbijki i biseksualaca. No mnogima je taj identitet još uvijek misterija. Evo što doista znači biti fleksibilan i kako shvatiti odnosi li se ova oznaka na vas.

Što je heterofleksibilno?

Ukratko, heterofleks znači 'uglavnom hetero'. Izraz se odnosi na ljude koje uglavnom privlači "suprotni" spol, ali su također otvoreni za istospolna iskustva. Budući da heterofleksibilni ljudi nisu potpuno hetero, ulaze u domenu biseksualaca. Primjerice, u aplikacijama za upoznavanje korisnici mogu birati heterofleksibilnost kao svoj seksualni identitet, piše Mind&Body Green.

- Heterofleksibilnost je još uvijek vrlo novi pojam i može se odnositi na širok raspon ponašanja, misli i osjećaja - kaže za Jor-El Caraballo, terapeut i osnivač Viva Wellnessa u New Yorku.

Ljudi koji se identificiraju kao heterofleksibilni mogu iskusiti niz istospolnih želja ili ponašanja, uključujući seks, koketiranje, ljubljenje ili maštarije - sve dok ih najviše privlači drugi spol. To znači da je shvaćanje heterofleksbilnosti subjektivno; ne postoji samo jedan način da budete heterofleksibilni.

Heteroseksualan naspram biseksualan

'Biseksualac' se odnosi na nekoga koga privlače ljudi vlastitog spola, kao i drugi spolovi. Ako mislite da to zvuči nekako slično kao da je heterofleksibilan, niste u krivu.

Pojmovi 'heterofleksibilni' i 'biseksualni' mogu opisati slična iskustva, a neki se čak identificiraju i kao oba. Kao i svi seksualni identiteti, obje su ove riječi subjektivne. Njihova su značenja nijansirana i često imaju više veze s razvijanjem popularne uporabe od strogih definicija iz rječnika.

Foto: Dreamstime

Biseksualni i heterofleksibilni su zasebni, koegzistirajući identiteti. Lingvistički, heterofleksibilna i biseksualna riječ su riječi vrlo različitog zvuka. Riječ heterofleksibilna ima pojam 'hetero' sprijeda i u sredini, što se može svidjeti ljudima koji se osjećaju vezanim za svoj hetero ili uglavnom hetero identitet.

Suprotno tome, riječ biseksualno uopće ne sadrži "hetero". To se može svidjeti onima kojima je privlačnost spram istog spola središnji dio njihovog identiteta.

- Na kraju, moramo postati znatiželjniji o tome zašto ljudi odabiru određene etikete umjesto da im ih mi zadajemo - kaže Baratz.

Caraballo se slaže i dodaje: 'Zaista je važno slušati ne samo koje pojmove ljudi koriste za označavanje, nego i o tome što im znači.'

Kako znati jeste li heterofleksibilni?

Na neki je način sjajno da identiteti poput heterofleksibilnih nemaju stroge definicije - to znači da je izraz dovoljno širok da opiše čitav niz iskustava ljudi. Ali, to također može učiniti život zbunjujućim. Ako ne postoji stroga definicija heterofleksibilne osobe, kako onda znati jeste li heterofleksibilni ili ne?

- Ne postoji vodič koji vam određuje seksualnu orijentaciju. Vi sami morate odlučiti s kojom se riječi i opisom identificirate. Ljudi istražuju, žele i eksperimentiraju, tko želi naravno. Tako saznaju - objašnjava Baratz.

Ipak, ovo su neki od indikatora heterofleksibilne orijentacije:

Najčešće ste u romantičnim vezama s ljudima suprotnog spola, no ponekad se volite 'zabavljati' s pripadnicima istog spola

Zadovoljni ste svojom heteroseksualnom orijentacijom, no ne ustručavate se eksperimentirati

Pokušali ste nešto s osobom istog spola i svidjelo vam se, premda vas i dalje privlači suprotni spol

Ne isključujete u potpunosti odnos s osobom istog spola, no to biste učinili samo u posebnim okolnostima

Ideja da nikad nećete biti s osobom istog spola vam zvuči kao da ćete propustiti bitno iskustvo

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Koliko zapravo muškarci mogu doživjeti orgazama za redom?

POGLEDAJTE VIDEO (Boris Banović): #ZAJEDNO24SATA: