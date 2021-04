Ako ste shvatili da jedno dijete favorizirate više od drugog, nemojte paničariti. To ne znači da volite jedno dijete više od drugog djeteta. Iako se podrazumijeva da njemu poklanjate više pažnje. Bez obzira što to možda zvuči prirodno, ipak može rezultirati kasnijim posljedicama koje bi mogle pogoditi veze i odnose unutar obitelji čak i kada djeca odrastu.

Ovo može imate štetne posljedice za sve, a ne samo za dijete koje nije favorizirano. Neuravnotežen pristup mogao bi dovesti do zavidnosti i ljutnje djeteta koja se osjeća zapostavljeno, ali i obrnuto. Dijete koje dobiva više pažnje može osjetiti ljutnju i neslaganje od strane braće i sestara plus pritisak da od njega roditelji više očekuju.

Dijete koje osjeća da brat ili sestra primaju više pažnje od njega može imati dugoročne posljedice i nakon što napusti roditeljski dom u odrasloj dobi. Sve može rezultirati niskim samopoštovanjem, stalnoj potrebi da se osjeća posebnim pa čak i depresijom.

- Imam pacijenta u 60-ima čija je mama još uvijek živa, a on se i dalje osjeća uvrijeđeno kada mami treba nešto, a ona se za pomoć obrati njegovoj sestri. I dalje se želi dokazivati i osjećati se posebno - kaže dr. Ellen Weber Libby, klinička psihologinja i autorica knjige "The Favorite Child: How a Favorite Impacts Every Family Member for Life".

- Omiljeno dijete često odraste osjećajući se samouvjereno, moćno i sa stavom da mogu sve riješiti - kaže te dodaje da s druge strane oni mogu biti u sukobu s ljudima s kojima pokušavaju ostvariti dublji odnos u kasnijoj dobi iz razloga što ne primaju istu količinu pažnje koju su tijekom života dobivali od roditelja i na koju su navikli.

Profesorica u Centru za rast i razvoj Sveučilišta u Michiganu, dr. Brenda Volling, analizira rodbinsku povezanost i u potpunosti razumije štetne posljedice koje mogu nastati uglavnom zbog roditeljskog favoriziranja.

- Djeca kao mala moraju živjeti u istoj kući, no kada odrastu i napuste roditeljski dom, imam puno slučajeva gdje se braća i sestre izbjegavaju te prestanu komunicirati - kaže te dodaje da kad roditelji ostare suparništvo nužno ne prestaje, piše Parent Herald.