Jeste li znali da nebo može biti zeleno? Evo kako je to moguće

Mnogi u Južnoj Dakoti u Americi, šokirali su se kada je u srpnju 2022. nebo u ovoj državi odjednom postalo zeleno.

Što se dogodilo?

Ubrzo nakon jake oluje, nebo nad Južnom Dakotom u SAD-u i dalje je bilo oblačno. Mještani su konačno izašli van i vidjeli da nebo ima intenzivnu tamnozelenu nijansu, a tako nešto nikada prije nisu vidjeli. Rekli su da je izgledalo kao nešto ravno iz znanstvene fantastike ili čak horor filma

Nije iznenađujuće da su stanovnici odmah počeli širiti vijest po društvenim mrežama. Dijelili su svoje prekrasne, ali vrlo 'jezive' slike.

Pokazali su nebo iznad grada Sioux Falls i nekoliko drugih gradova. Iako možda izgleda kao nadnaravno, u stvarnosti se ne radi o nimalo zastrašujućem fenomenu. To je jednostavna igra svjetla i atmosfere. Ovako nešto događa se prilično rijetko i obično znači da se približava stvarno loše vrijeme.

Neposredno prije nego što su počeli dijeliti fotografije, grmljavinska oluja zahvatila je grad, a to je potvrdila američka meteorološka služba. Ovaj uragan je bio strašan - brzina vjetra bila je oko 160 km na sat. Prema Beaufortovoj ljestvici o brzini vjetra, ovo je najbrža i najrazornija oluja.

To je za stanovnike nekako uobičajena stvar. Grmljavinske oluje vrlo su česte u Sjedinjenim Državama, osobito u toplijim mjesecima. A jedna od deset takvih grmljavinskih oluja može postati nešto ozbiljno, poput tornada. Ovaj nije bio iznimka. Bila je to takozvana 'Derecho oluja'. To je zapravo kombinacija skupine jakih grmljavinskih oluja i pljuskova. Često kažu da je derecho 'jak kao tornado'.

Ipak, postoji razlika između njih. Tornado je vrtlog, rotirajući. Derecho je, s druge strane, jaka oluja ili sustav jakih grmljavinskih oluja s pravocrtnim vjetrovima. Drugim riječima, ne vrti se. Umjesto toga, negdje 'odabere' točku i jednostavno 'trči' do nje.

Oba slučaja, mogu biti praćeni jakim grmljavinskim nevremenom, munjama i kišom. Ali ipak, to su različite stvari. Prilično ga je teško predvidjeti. Može se formirati čak i za vedrog dana kada meteorolozi i ne predviđaju oluje. A onda se iznenada pojave vjetrovi. Toliko je iznenađujuće da se čak mogu osjećati eksplozivno.

No, meteorološka služba pokušava upozoriti ljude barem pola sata ili sat prije nego što se to dogodi kako bi stanovnici imali vremena da se pripreme i sakriju. Ni ovoga puta nije bilo drugačije. Oluja je zahvatila gotovo cijelu Južnu Dakotu, kao i države Minnesotu i Iowu. Posljedice su bile prilično ozbiljne - više od 30.000 ljudi ostalo je bez struje. Srećom, svi su bili dobro. To je zato što su mještani prilično navikli na derecho.

Ipak, zeleno nebo nešto je drugačije od onog na što su navikli... Za mještane je to bio vrlo neobičan prizor. Svi su se pitali zašto se to dogodilo. Je li to bio loš znak ili normalna vremenska pojava, znanstvenici nemaju točno objašnjenje. Iako postoje samo pretpostavke, one zvuče prilično uvjerljivo.

Zeleno nebo je vrlo rijetka pojava. Većina znanstvenika smatra da se to događa kada se snažna oluja približi tom području prije zalaska ili izlaska sunca. Tada će nebo zazelenjeti u ovom kraju. Meteorolog NBC-ja Bill Karins, koji se i sam jednom suočio sa sličnim događajem, sugerira da se zeleno nebo pojavilo zbog velike tuče prije oluje.

Ukratko, Sunce istovremeno nosi sve zrake spektra boja, odnosno ima sve boje u isto vrijeme. Međutim, svi ti valovi boja imaju različite duljine. Na primjer, plave zrake su kraće od ostalih. One bolje od crvenih valova 'odskaču' od molekula zraka pa brže stižu do nas. Zbog toga, običnog vedrog dana, nebo izgleda plavo.

U isto vrijeme, valovi crvene i narančaste boje su vrlo dugi i kreću se sporije. Stoga su obično zaostali. Ali kada Sunce zađe ispod horizonta ili izađe, smjer zraka se mijenja i ti valovi bolje dopiru do nas. Sve to znači da iako nam se izlasci i zalasci sunca čine crvenima i narančastima, među njima još uvijek ima plavih i zelenih valova. Ali moraju se od nečega odbiti da bi brže stigli i postali jači od crvenih zraka.

Ovdje voda stupa na scenu, a oblaci se sastoje od kapljica vode. Kada postanu dovoljno veliki, ali još ne padnu, utječu na ponašanje svjetlosti na nebu. Velike, jake oluje uglavnom se sastoje od vode i tuče. A voda najbolje odbija plave i zelene zrake. Upravo je to razlog zašto se voda u rijekama i jezerima čini plavkastozelenom, iako je u stvarnosti prozirna. I da, alge su također važne. Dakle, postoji nekoliko ključnih čimbenika zašto nebo može postati zeleno.

Prvo, sunce bi trebalo biti na razini horizonta. Još jedan čimbenik je da dok se olujni oblaci približavaju, ne bi trebali potpuno prekriti nebo. Još uvijek mora biti malo mjesta za sunčeve zrake. Tada jedva primjetne plave zrake skaču do olujnih oblaka. Odbijaju ih kapljice vode i tuča. Miješajući se s crvenim zalaskom sunca, pretvaraju se u jarko zeleno svjetlo. I ovo zeleno svjetlo širi se cijelim nebom. Zato u većini slučajeva kada nebo postane zeleno, ljudi ga mogu vidjeti samo navečer.

Da, može se dogoditi i usred dana. No kako su uvjeti ionako dosta specifični, tako nešto danju je još rjeđe. Ipak, ako vidite zeleno nebo, ne trebate paničariti. To ne znači nužno da se približava strašna oluja. Šanse su ipak velike, ali ipak, to nije pravilo. Može biti samo jaka kiša ili jaka tuča...

Drugim riječima, ako vidite zeleno nebo, onda se bolje ipak sakrijte... i sakrijte svoj auto. Međutim, ako ste dovoljno sretni da vidite zadivljujuće nebo iz udobnosti vlastitog doma, to je doista vrlo uzbudljivo. Ugledate li tako nešto, samo znajte da ste imali priliku doživjeti nešto vrlo rijetko i posebno. Neki su rekli da je to nešto najnevjerojatnije što su ikad vidjeli, donosi Bright Side.