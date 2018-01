Jetri treba čak tri sata kako bi preradila samo 3 decilitra pive

Želja da u novogodišnjoj noći na nekoliko sati zaboravimo probleme s kojima smo se borili u protekloj godini, mnoge će dovesti do toga da pretjeraju s alkoholom te da prvo novogodišnje jutro dočekaju s bubnjanjem u glavi, mučninom, možda i vrtoglavicom, odnosno – mamurlukom.

Ništa čudno, s obzirom na to da naša jetra u prosjeku razgrađuje manje od pola pića na sat, te da koncentracija alkohola u krvi jutro nakon tuluma još može biti visoka. - Naime, ako ste popili standardno piće, primjerice 3 dcl piva ili 2 dcl razblaženoga vina, odnosno 0,3 žestokoga, ono putuje kroz usta i jednjak do želuca, pa do tankog crijeva, gdje se gotovo potpuno resorbira u krv i tako dolazi do jetre.

A jetri će trebati dva do tri sata da preradi spomenutu količinu alkohola, dok se manji dio alkohola izbacuje kroz mokraću, ili putem daha - pojašnjava prof. dr. sc. Zoran Zoričić, psihijatar sa subspecijalizacijom iz područja alkoholizma i drugih ovisnosti iz Klinike za psihijatriju KBC-a Sestre milosrdnice.

- Iako hrana ne utječe na brzinu resorpcije alkohola, ako ste u međuvremenu jeli, alkohol će se lakše probaviti i vjerojatno ćete ga bolje podnijeti, dodaje naš sugovornik. Također, ako pijete sporije, koncentracija alkohola u krvi sporije će rasti i jetra ga može lakše probaviti.

Tako ćete, na primjer, zakonom dozvoljenu količinu alkohola u krvi od 0,5 promila dosegnuti s već s dva standardna pića u kraćem razdoblju, odnosno tri, ako ih popijete u razdoblju od šest sati sati, pojašnjava Zoričić.

- Upravo zbog toga, osnovno je pravilo da prije nego što počnete piti trebate pojesti kvalitetan obrok, odnosno da nikada ne biste smjeli piti ako niste jeli - ističe nutricionistica Olja Martinić. Dodaje kako tijekom “vesele noći” između jela i pića obavezno treba popiti oko litru do 1,5 litre vode.

Pijenje obične vode, tako da popijemo jedan do dva decilitra svakih pola sata do 40 minuta, vrlo je važno ne samo zbog toga što ćemo tako popiti manje alkohola, nego i zato što naš organizam inače nije naviknut na duge noćne obroke, upozorava sugovornica.

- Kao dijetetičar, posebnu napomenu upućujem kroničnim bolesnicima, ljudima s kardiovaskularnim smetnjama te rekovalescentima (ljudima koji su se upravo oporavili od neke bolesti). U njihovom slučaju potreban je veliki oprez kako situaci- ja ne bi izmaknula kontoli, pri čemu treba imati na umu da saniranje situacije može trajati tjednima.

To najbolje znaju ljudi koji imaju povišene razine urata te oni koji su skloni kolitisu - upozorava dijetetičarka Martinić. Ako se nakon novogodišnjeg provoda osjećate loše, umorno i bezvoljno, ne zanemarujte to stanje. Priuštite si dan, dva odmora, te laganiju prehranu.

- Ako ste pretjerali s hranom i pićem, predlažem veliku šalicu mlakog čaja prije spavanja. Dobar je čaj od kamilice, jasmina ili od zove (bazge), savjetuje Martinić. Nepušači tijekom večeri, a osobito prije spavanja, trebaju uzeti kapi sikavice, s kojima mogu nastaviti i nekoliko dana nakon provoda.

Možete ih razblažiti u mlakom čaju, jer jetra ‘voli’ mlaki napitak. Nakon 15 do 20 minuta možete nastaviti s kapima zobi, koje također možete razblažiti u čaju ili vodi. To je sjajan izbor za dame, oporavak će svakako biti znatno brži uz ove kapi - ističe sugovornica i dodaje:

- Pušačima predlažem kapi sikavice i kapi rosike. Nakon takvog tretmana lakše ćete disati. Za odrasle ljude tzv. optimalne težine (oko 70 kg) dovoljno je 3x1 mililitara kapi ljekovite biljke koje možete razrijediti u vodi.

Sikavicu često dodajem i u smoothie, a najbolje je dodati ju u mlaki čaj, dok rosiku možete razblažiti u vodi, čaju ili soku, savjetuje i kaže da dan nakon slavlja započnete s doručkom koji umiruje želudac.

- Predlažem kašu od bijele heljde, kuhanu na vodi. Ili kašu od pir griza sa žlicom mljevenih badema. Za ručak predlažem dobru staru juhu od luka ili rajčice, s dalmatinskim začinskim biljem. Pojačajte unos vlakana, jer ona poput spužvice na sebe vežu toksine - pojašnjava Martinić.

Top savjeti za borbu s mamurlukom dan poslije :

1. Ne preskačite doručak – alkohol snižava razinu šećera u krvi, zbog čega ćete se osjećati umorno, iscrpljeno i bez snage. Lagani doručak pridonijet će tome da se razina šećera vrati u normalu.

2. Kava da, ali – uz čašu vode: Kava može pomoći da se razbudimo i razbistrimo ako smo mamurni, no može i izazvati glavobolju ili migrenu. Naime, kofein slično kao i alkohol, uzrokuje dehidraciju. Da biste to izbjegli, uz kavu obavezno treba popiti čašu vode.

3.Popijte B-vitamin: Nakon tuluma popijte jaku dozu vitamina B-kompleksa, prije odlaska na spavanje, ili ujutro dan nakon tuluma i nastavite piti još nekoliko dana. B-vitamini pomažu potaknuti proces metaboliziranja ugljikohidrata (alkohola) i pomoći će da povratite energiju.

4. Pojedite malo sirovog kupusa, ili popijte sok od kiselog kupusa (rasol), koji sadrži brojne nutrijente koje gubimo uslijed ispijanja alkohola. Slično djeluju i sok ili juha od rajčice.

5. Za doručak ili međuobrok banana: Banana djeluje umirujuće na želudac, a sadrži i važne minerale - magnezij i kalij, koje tijekom pijenja gubimo. Ta dva minerala pomoći će da odagnate umor i iscrpljenost.