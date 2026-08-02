John Galliano tema je Met Gale 2027. i već je izazvala buru: 'Ne sramimo se mračne prošlosti...'

Njujorški muzej umjetnosti Metropolitan najavio je da će njegova proljetna izložba 2027. godine biti posvećena jednom od najutjecajnijih, ali i najkontroverznijih dizajnera našeg doba, Johnu Gallianu. Izložba pod nazivom John Galliano: Horizons bit će prva velika muzejska retrospektiva koja ispituje cjelokupan opus britanskog dizajnera i poslužit će kao tema za prestižnu Met Galu u svibnju 2027. godine.

Treći živući dizajner u povijesti muzeja

Ovom izložbom, koja će biti otvorena od 9. svibnja 2027. do 9. siječnja 2028. godine, John Galliano ulazi u ekskluzivni krug stvaratelja. On je tek treći živući dizajner u povijesti Costume Institutea koji je dobio samostalnu izložbu, čast koja je prije njega pripala samo Yvesu Saint Laurentu 1983. i Rei Kawakubo iz Comme des Garçonsa 2017. godine.

Vrijeđao je par koji je sjedio na terasi kafića | Foto: pixsell/ilsutracija

Postav će obuhvatiti više od četiri desetljeća njegovog rada, od legendarne diplomske kolekcije "Les Incroyables" na Central Saint Martinsu 1984., preko formativnih godina vlastitog brenda, do revolucionarnih mandata na čelu kuća Givenchy i Christian Dior, te naposljetku, genijalne reinvencije u Maison Margieli, zaključno s viralno uspješnom kolekcijom za proljeće/ljeto 2024.

- John Galliano je izvršio dubok utjecaj na modu tijekom protekla četiri desetljeća. Njegov rad spaja povijesno istraživanje, umjetničku maštu, kazališni izraz i tehničko eksperimentiranje u dinamičan odnos - izjavio je Max Hollein, direktor Meta.

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Izložba će biti organizirana u tri tematske cjeline: "Bearings" (Orijentiri), "Horizons" (Horizonti) i "Atlas of Transformation" (Atlas transformacije). Posjetitelji će imati priliku vidjeti odjevne predmete, modne dodatke, skice, probne modele (toiles) i arhivske materijale, od kojih većina dolazi iz vlastite zbirke Costume Institutea, najveće takve vrste na svijetu.

Mračna strana karijere

Metropolitan ne bježi od najmračnijeg poglavlja Gallianove biografije. Prvi dio izložbe, "Bearings", izravno će se baviti incidentom iz 2011. godine kada je dizajner, tada kreativni direktor Diora, snimljen u pariškom kafiću kako u alkoholiziranom stanju iznosi antisemitske, rasističke i anti-azijske uvrede. Taj događaj rezultirao je njegovim otkazom, javnom osudom i presudom francuskog suda za javne uvrede.

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Muzej naglašava kako cilj nije predstaviti "konvencionalnu priču o sramoti i iskupljenju", već potaknuti posjetitelje na razmišljanje o tome kako se sjećanje, kulturne vrijednosti i povijesne okolnosti neprestano mijenjaju i oblikuju percepciju umjetničkog djela.

Ovakav pristup snažno je podržala i Anna Wintour, globalna urednička direktorica Voguea i dugogodišnja Gallianova pobornica.

- Njegova karijera nije definirana jednim trenutkom. Izložba se neće sramiti tame u Johnovoj prošlosti. To je dio onoga što ga je oblikovalo. Postav će obuhvatiti cijeli luk njegove karijere i uhvatiti se u koštac sa svim njezinim aspektima - nečim s čime će živjeti do kraja života - izjavila je Wintour.

Dug put do odobrenja i oprosta

Odluka o organizaciji ovako važne izložbe nije donesena preko noći. Prema izvještaju New York Timesa, tijekom protekle godine održano je nekoliko sastanaka iza zatvorenih vrata na kojima su sudjelovali Galliano, kustos Andrew Bolton, Anna Wintour te utjecajni rabini i vođe židovske zajednice u New Yorku.

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Cilj je bio osigurati da izložba pristupi osjetljivoj temi s dužnim poštovanjem i razumijevanjem. Galliano je, nakon incidenta, proveo vrijeme na rehabilitaciji od ovisnosti o alkoholu i lijekovima te je javno priznao svoje postupke, tražeći oprost i savjetujući se s vođama židovske zajednice. Čini se da su ti napori urodili plodom.

- Vjerujemo da je John Galliano iskreno radio na problemima koji su doveli do njegovog antisemitskog ispada prije mnogo godina u Parizu i odavno smo prihvatili njegovu ispriku. Njegove napore da popravi štetu koju su njegove riječi uzrokovale i da uči iz tog incidenta treba pozdraviti - rekao je Jonathan Greenblatt, izvršni direktor Lige protiv klevete (ADL), jedne od najvažnijih židovskih organizacija.

Kartografija mašte na modnoj pisti

Drugi i treći dio izložbe, "Horizons" i "Atlas of Transformation", fokusirat će se na nevjerojatnu širinu Gallianove kreativnosti.

Kustos Andrew Bolton opisuje njegov pristup kao "oblik kartografije, mapirajući ne teritorije, već afinitete, napetosti i transformacije". Gallianove kolekcije funkcioniraju kao putovanja kroz vrijeme i prostor, spajajući naizgled nespojive elemente: od japanske tradicije i egipatske povijesti do Edwardijanskog kroja i military estetike.

Svoju prvu liniju predstavit će u siječnju iduće godine | Foto: DPA/Pixsell

Njegov potpis čine voluminozne suknje, majstorski krojene haljine rezane po dijagonali (bias-cut), raskošne teksture i narativ koji svaku reviju pretvara u kazališnu predstavu. Uveo je u modni leksikon ikonične komade poput torbice "Saddle" za Dior, koja je postala kulturni fenomen ranih 2000-ih.

Njegov utjecaj vidljiv je i danas, kroz arhivske komade koje na crvenim tepisima nose zvijezde poput Zendaye i Kim Kardashian, ali i kroz njegov nedavni angažman za high-street giganta Zaru, gdje će "reautorizirati" arhivu brenda. Izložba u Metu tako neće biti samo pogled u prošlost, već i potvrda trajne relevantnosti jednog od najkompleksnijih genija mode.

Uz korištenje AI-ja*