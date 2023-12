Hit među skijašima: Očekujemo nezaboravnu zimu u Austriji!

Bliži se sezona skijanja, što očekujete ove godine?

Zbog iznimnih uvjeta naše regije (266 vrhova od tri tisuće metara nadmorske visine, pouzdanosti što se tiče snijega) očekujemo uzbudljivu i nezaboravnu zimu u Istočnom Tirolu. S obvezom da našim gostima ponudimo nezaboravan skijaški doživljaj, veselimo se nadolazećoj sezoni. Moj tim pomno je pratio vremenske uvjete i prognoze snijega kako bi osigurao optimalne skijaške uvjete. Očekujemo da će nam majka priroda dati još više snijega, kako bismo zimskim gostima ponudili netaknute padine, staze, padine i zimske pješačke staze za uzbudljive zimske doživljaje. I ove godine u Istočnom Tirolu nudimo nove i uzbudljive ponude za poboljšanje skijaškog iskustva. Od novog spusta u Matreiju, Leppleskofelbahna do individualnih lekcija i alpskih kompetencija na najvišoj razini, željeli bismo odgovoriti na najrazličitije potrebe i preferencije naših klijenata. Veselimo se promicanju osjećaja zajedništva među skijašima. Kroz posebne događaje, kao što su Ski Touring Festival, Žensko svjetsko prvenstvo i Dolomitenlauf, želimo okupiti ljude koji dijele strast prema alpskim zimskim sportovima te tako stvaraju trajne veze na planini i izvan nje.

Tko su najčešći posjetitelji (po dobi, spolu) u Istočnom Tirolu? Koje su njihove glavne aktivnosti?

Naši gosti, baš kao i naša regija, imaju golemi raspon i protežu se na cijelu dobnu skupinu od 35 godina prema gore. Dinamični sportaši, mlade obitelji s djecom i (bračni) partneri u najboljim godinama, ljudi koji imaju strast za neiskorištenim prirodnim prostranstvima, autentičnim planinskim doživljajem i nepatvorenom zimskom magijom naći će Istočnom Tirolu ono što žele. Mogućnosti tijekom zime u Istočnom Tirolu gotovo su beskrajne, ali glavni fokus je na klasicima: alpsko skijanje, planinsko skijanje, skijaško trčanje i zimsko pješačenje. Dakle, za svakoga postoji ono pravo.

Koje su najčešće skupine koje dolaze (koliko su velike skupine koje se okupljaju)? Koliko često obitelji s djecom biraju ovu destinaciju?

Kroz naš fokus na nacionalnom sportu “skijanje”, Istočni Tirol nudi mladim obiteljima priliku da ovo iskustvo približe svojoj djeci do 18 godina po cijenama za djecu. Općenito, autentična regija sa svojim legendarnim domaćinima, poznata po svom srdačnom, jedinstvenom stilu, idealna je za sve kombinacije gostiju, bilo da se radi o grupama ili individualnim putnicima, jer u Istočnom Tirolu ćemo svakom gostu na sasvim poseban i individualiziran način omogućiti da doživi osobnu sreću tijekom svog zimskog odmora.

Koji su objekti za obitelji s djecom, što mogu djeca činiti u Istočnom Tirolu?

Za obitelji, koje svojoj djeci žele priuštiti boravak u prirodi na najoriginalniji način, odmor u Istočnom Tirolu može se učiniti prekratkim. Od posebno dizajniranih zabavnih parkova do skijaških vrtića za najmlađe, do blagih plavih i crvenih padina, koje vode do prvog spuštanja pod stručnim vodstvom za starije, u posebice obiteljski certificiranim skijalištima i skijaškim školama, u Istočnom Tirolu obitelji su dobro zbrinute. Čak i izvan skijaških pista, obitelji s alternativnim ponudama u snijegu mogu doći na svoje. Od snowtubinga, klizanja na ledu do sanjkanja preko evergreena, kao što je vožnja na saonicama koje vuku konji, sve je moguće.

Možete li ukratko predstaviti skijališta, koliko ih ima, koliko su skijaške staze u kilometrima, koje su lokacije najposjećenije? Koje su novosti?

U Istočnom Tirolu gosti su na slatkim mukama zbog bogatog izbora pa se na sedam skijališta mogu okušati u skladu sa svojim preferencijama. Od sunčane terase Zettersfelda do piste Svjetskog kupa, sve razine skijaškog umijeća naći ćete u Lienzu i pritom doživjeti savršenu ravnotežu između grada i planine. U skijalištu Kals-Matrei na Großglockneru kulinarske užitke možete doživjeti ne samo u svjetlu najviše planine u Austriji, nego i na 44,6 km staza te u neusporedivo dobrim kolibama. U St. Jakobu u Defereggentalu poznavatelji alpskog skijanja doći će na svoje. Osim garantiranog snijega i najviše sjedežnice (2683 metra nadmorske visine), Defereggental je posebno razmažen zimom. U Sillianu treniraju ne samo profesionalni timovi, nego skijaške entuzijaste privlače i savršeno uređene padine te jedinstvena panorama Dolomita u Južnom Tirolu. U Obertilliachu se obiteljsko iskustvo piše velikim slovom, a Himbergollif je kao stvoren za to kako bi mlade skijaše vodio od njihovih prvih skijaških zamaha do elegantnog baleta na skijaškoj pisti.

Istočni Tirol ima visoku gastronomiju, 20 nagrađivanih restorana. Koliko to pridonosi cjelokupnoj ponudi?

Kuhinja u Istočnom Tirolu je fiksan sastavni dio doživljaja gostiju, pri čemu se uživanje kreće od kulinarskih užitaka za nepce pa sve do osobne njege domaćina. Visoka kvaliteta kulinarstva vidljiva je i u skijaškim kolibama. Jedanaest restorana u Istočnom Tirolu među 2024 restorana, koje je vodič Gault&Millau nagradio priznanjima, imaju 22 “haube”, a hotel Gannerhof u mjestu Innervillgraten, pored titule prvoga restorana u Istočnom Tirolu s 4 “haube”, s kuharom Josefom Mühlmannom također nosi titulu “Austrijski GASTRONOM godine”. U tako malom radijusu toliko nagrađivane kulinarske umjetnosti: takvo što postoji samo u Istočnom Tirolu.

Kojega su državljanstva ljudi koji dolaze u Istočni Tirol, gdje su Hrvati na toj listi? Koliko Hrvata godišnje dođe u Istočni Tirol?

Naša su glavna tržišta Austrija, Njemačka i Italija, ali nam je jako drago i zbog više od 15.210 noćenja s hrvatskog tržišta te se nadamo da će taj broj i dalje rasti u budućnosti.

Istočni Tirol ima vrlo dobru suradnju sa Skijaškim klubom Zagreb - svake godine dolaze u Lienz. Možete li opisati kako ta suradnja izgleda?

Blisko prijateljstvo sa Zagrebačkim skijaškim klubom njegujemo već 30 godina i održavamo veze s dr. Ivanom Drinkovićem. Jako cijenimo ovu suradnju i hrvatske zimske skijaške goste. Povezanost s hrvatskim tržištem očituje se i u bivšim super skijaškim zvijezdama Ivici i Janici Kostelić, koji su svoju strast slijedili najprije u St. Jakobu, a u međuvremenu i na skijalištu Zettersfeld. Razmaženi zrakama sunca i jedinstvenom panoramom s pogledom na Dolomite u Lienzu i Južnom Tirolu, i oni se vraćaju u Istočni Tirol. Za nas je hrvatsko tržište u fokusu kako bismo našu ponudu, naše obećanje kvalitete i naš dobar omjer cijene i usluga prenijeli hrvatskim ljubiteljima skijanja.

Koja su vaša strateška tržišta, koji su ciljevi koje želite ispuniti (je li cjelogodišnji turizam smjer kojim idete?)?

Osim Austrije i Njemačke, naša glavna ciljna tržišta nalaze se i na lokalnim tržištima. Hrvatsko i slovensko tržište također su vrlo relevantni i zanimljivi za nas. To je u skladu s našom održivom strategijom. Naši se napori usredotočuju na neiskorištenu i zaštićenu prirodu, autentični planinski svijet, na veliku ponudu i svjesno smanjenje na ono najbitnije. Želimo te temeljne vrijednosti učiniti opipljivima za naše goste. Pritom nam je posebice važno da se pažljivo pozabavimo svojom prirodom i regijom. Proširenje sezone za nas je jasno definiran cilj, koji se također može vrlo dobro postići zbog rastućih ponuda u odgovarajuće vrijeme. U proljeće, ali i na jesen, Istočni Tirol je insajderski hit par excellence kad je riječ o (e-)bikingu, pješačenju (na duge staze) i planinarenju. Ovi se sportovi nigdje drugo ne mogu doživjeti u ovoj kvaliteti. Mogućnost uspona na jedan od 266 vrhova od 3000 metara ili da osvojite čak neki jednostavniji vrh, da doživite nacionalni park sa svojom biološkom raznolikošću, pješačite stazom uz rijeku Isel sve do samoga vrela rijeke Isel na ledenjaku Umbalkees ili da uživate u živom gradu Lienzu, Istočni Tirol ima za svakoga pravu stvar.