Prvi razlog za\u0161to biste mogli pomisliti da ste gladni nakon obroka je taj \u0161to \u017eudite za novim okusima.

- Postoji ne\u0161to \u0161to se naziva senzorno-specifi\u010dna sitost i to mo\u017ee imati neke veze s tim za\u0161to uvijek imate 'mjesta za desert' - ka\u017ee\u00a0Lyndi.

Kada jedete, nekoliko stvari poma\u017ee da odlu\u010dite kada ste siti, uklju\u010duju\u0107i sitost, glad i 'koliko vam je hrana zanimljiva'.

Ako nastavite jesti iste stvari, vjerojatno \u0107e vam tijelo suptilno re\u0107i da je naviklo jesti ovaj okus i da ga ne\u0107ete nu\u017eno prepoznati kao 'novi' ili 'druga\u010diji'. Najbolji na\u010din da se to zaobi\u0111e je osigurati da vam je prehrana raznolika i poku\u0161ajte ne jesti iste obroke pre\u010desto, ka\u017ee\u00a0Lyndi. \u010cak i ako imate samo zalogaj novog okusa, to bi trebalo biti dovoljno.

Drugi razlog zbog kojeg biste nakon zavr\u0161etka obroka mogli osje\u0107ati glad je taj \u0161to se uskra\u0107ujete onome za \u010dim va\u0161e tijelo zaista \u017eudi.

'Ako vam mislite\u00a0da ne smijete jesti odre\u0111enu hranu (poput tjestenine ili maslaca od kikirikija izravno iz staklenke), to \u0107e vam uvijek izgledati \"zanimljivo\", rekla je Lyndi. Umjesto toga, poku\u0161ajte slijediti pristup 'sve umjereno'\u00a0- i prestanite si 'zabranjivati'\u00a0jesti odre\u0111ene stvari koje mo\u017eda ne bi bile dobre za vas.

Jedan od o\u010ditijih razloga za\u0161to ste i dalje gladni nakon \u0161to jedete je taj \u0161to ne unosite\u00a0dovoljno hrane. Ljudi \u010desto pojedu premalo za doru\u010dkom ili ru\u010dkom, \u0161to zna\u010di da umiru od gladi i da je mnogo vjerojatnije da \u0107e se prejesti za ve\u010derom.

Kod prekomjernog osje\u0107aja gladi koji se ne mo\u017ee kontrolirati, uzrok mo\u017ee biti poreme\u0107aj hormona u obliku prekomjernog rada \u0161titnja\u010de i sli\u010dnih stanja, a to svakako treba istaknuti svome lije\u010dniku.\u00a0

Organizam na \u017ee\u0111 reagira sli\u010dno kao i na neosnovanost, pa tra\u017ei energiju koja mu nedostaje. To se \u010desto manifestira kao glad iako je zapravo rije\u010d o \u017ee\u0111i. Najlak\u0161e ju je prepoznati tako da zamislite veliki obrok, a ako se on ne \u010dini privla\u010dan, zamijenite ga vodom.\u00a0Stru\u010dnjaci za mr\u0161avljenje svojim klijentima tako\u0111er preporu\u010duju ispijanje \u010da\u0161e vode prije obroka jer smanjuje apetit.\u00a0

Neurotransmiter dopamin pokre\u0107e organizam, a povezuje se s motivacijom i stimulacijom. On stvara osje\u0107aj ugode prilikom jedenja, pa kad se javlja dosada ili nezadovoljstvo, mozak tra\u017ei hranu kako bi potaknuo proizvodnju dopamina.\u00a0

\u017delja za hranom pod stresom zapravo je evolucijsko naslije\u0111e. Kad je pod stresom srce br\u017ee kuca, a mi\u0161i\u0107i se zagrijavaju pa im nakon \u0161to se stanje smiri treba energije kako bi se odmorili, a to je hrana. Javlja se \u017eelja za masnom hranom i namirnicama koje obiluju \u0161e\u0107erom.\u00a0

Lijekovi poput onih za artritis ili protiv alergija stimuliraju apetit. Jednom kad ih se prestane koristiti, \u017eelja za hranom se smanjuje, no kod kroni\u010dnih bolesti koje iziskuju stalno uzimanje lijekova najbolje je posavjetovati se s lije\u010dnikom. Istra\u017eivanja su potvrdila da se broj lijekova koji kao nuspojavu imaju poja\u010dani apetit pove\u0107ao sa svakog desetog na svaki \u010detvrti.\u00a0

Još ste gladni iako ste jeli? Evo zašto se to zbiva i kako spriječiti

Prošlo je tek sat i pol od zadnjeg obroka, no već ste gladni? Nutricionistica Lyndi Cohen objasnila je pozadinu iza sindroma 'vječnih gladuša', kao i uzroke tog osjećaja te mjere koje možete poduzeti

<p>Osjećaj gladi je stvaran signal tijela koji je nemoguće ignorirati, no postoje ljudi koji osjećaju glad premda su se nedavno najeli i po logici stvari bi trebali biti siti. Je li riječ o običnoj proždrljivosti ili pomiješanim signalima mozga?</p><p>Nedostatak ravnoteže u obrocima, nedovoljna prehrana i neuključivanje novih okusa tri su razloga zbog kojih biste nakon jela mogli osjećati glad, tvrdi australska nutricionistica Lyndi Cohen za <a href="https://www.dailymail.co.uk/femail/article-8886921/Dietitian-Lyndi-Cohen-reveals-reasons-youre-hungry-eating-stay-full.html">Daily Mail.</a></p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Hrana za jačanje imuniteta</strong></p><p>- Osjećaj gladi i nezadovoljstva nedugo nakon obroka puno je češći nego što mislite, ali postoji način da se to riješi - ističe Cohen.</p><h2>Poštivanje omjera 'hat trick' suzbija glad</h2><p>Jedan od Lyndieinih provjerenih pristupa kako biste osigurali da ste siti nakon obroka je osigurava poštivanje omjera 'hat trick'.</p><p>- Svaki tanjur koji poslužite trebao bi imati porciju zdrave masnoće poput avokada, neke sporo probavljive ugljikohidrate poput batata i malo nemasnih proteina - kaže Lyndi na svojoj<a href="https://www.lyndicohen.com/blog/why-am-i-still-hungry-after-eating/"> web stranici</a>.</p><p>Ovaj skromni hat-trick pomoći će vam da se osjećate zadovoljnima puno duže nego što je potpuno izbjegavanje ugljikohidrata ili masti - a pobrinut će se i za dobivanje hranjivih sastojaka koje vaše tijelo treba da bude zdravo, objašnjava.</p><h2>Uzroci osjećaja stalne gladi:</h2><h2>1. Žudite za novim okusima</h2><p>Prvi razlog zašto biste mogli pomisliti da ste gladni nakon obroka je taj što žudite za novim okusima.</p><p>- Postoji nešto što se naziva senzorno-specifična sitost i to može imati neke veze s tim zašto uvijek imate 'mjesta za desert' - kaže Lyndi.</p><p>Kada jedete, nekoliko stvari pomaže da odlučite kada ste siti, uključujući sitost, glad i 'koliko vam je hrana zanimljiva'.</p><p>Ako nastavite jesti iste stvari, vjerojatno će vam tijelo suptilno reći da je naviklo jesti ovaj okus i da ga nećete nužno prepoznati kao 'novi' ili 'drugačiji'. Najbolji način da se to zaobiđe je osigurati da vam je prehrana raznolika i pokušajte ne jesti iste obroke prečesto, kaže Lyndi. Čak i ako imate samo zalogaj novog okusa, to bi trebalo biti dovoljno.</p><h2>2. Osjećate se uskraćeno</h2><p>Drugi razlog zbog kojeg biste nakon završetka obroka mogli osjećati glad je taj što se uskraćujete onome za čim vaše tijelo zaista žudi.</p><p>'Ako vam mislite da ne smijete jesti određenu hranu (poput tjestenine ili maslaca od kikirikija izravno iz staklenke), to će vam uvijek izgledati "zanimljivo", rekla je Lyndi. Umjesto toga, pokušajte slijediti pristup 'sve umjereno' - i prestanite si 'zabranjivati' jesti određene stvari koje možda ne bi bile dobre za vas.</p><h2>3. Ne jedete dovoljno</h2><p>Jedan od očitijih razloga zašto ste i dalje gladni nakon što jedete je taj što ne unosite dovoljno hrane. Ljudi često pojedu premalo za doručkom ili ručkom, što znači da umiru od gladi i da je mnogo vjerojatnije da će se prejesti za večerom.</p><h2>4. Poremećaj hormona</h2><p>Kod prekomjernog osjećaja gladi koji se ne može kontrolirati, uzrok može biti poremećaj hormona u obliku prekomjernog rada štitnjače i sličnih stanja, a to svakako treba istaknuti svome liječniku. </p><h2>5. Žeđ</h2><p>Organizam na žeđ reagira slično kao i na neosnovanost, pa traži energiju koja mu nedostaje. To se često manifestira kao glad iako je zapravo riječ o žeđi. Najlakše ju je prepoznati tako da zamislite veliki obrok, a ako se on ne čini privlačan, zamijenite ga vodom. Stručnjaci za mršavljenje svojim klijentima također preporučuju ispijanje čaše vode prije obroka jer smanjuje apetit. </p><h2>6. Dosada</h2><p>Neurotransmiter dopamin pokreće organizam, a povezuje se s motivacijom i stimulacijom. On stvara osjećaj ugode prilikom jedenja, pa kad se javlja dosada ili nezadovoljstvo, mozak traži hranu kako bi potaknuo proizvodnju dopamina. </p><h2>7. Stres</h2><p>Želja za hranom pod stresom zapravo je evolucijsko naslijeđe. Kad je pod stresom srce brže kuca, a mišići se zagrijavaju pa im nakon što se stanje smiri treba energije kako bi se odmorili, a to je hrana. Javlja se želja za masnom hranom i namirnicama koje obiluju šećerom. </p><h2>8. Lijekovi</h2><p>Lijekovi poput onih za artritis ili protiv alergija stimuliraju apetit. Jednom kad ih se prestane koristiti, želja za hranom se smanjuje, no kod kroničnih bolesti koje iziskuju stalno uzimanje lijekova najbolje je posavjetovati se s liječnikom. Istraživanja su potvrdila da se broj lijekova koji kao nuspojavu imaju pojačani apetit povećao sa svakog desetog na svaki četvrti. </p>