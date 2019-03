Josip (106) je proživio čak pet država te plovio jedrenjacima

Josip Anelić, najstariji Lošinjanin i jedan od najstarijih Hrvata, uz šampanjac i tortu, u društvu obitelji, susjeda, gradonačelnice Ane Kučić i prijatelja iz Udruge umirovljenika, u svojem toplom domu 19. ožujka proslavio je čak 106. rođendan.

- Rođendanske proslave postale su mi bolje od vjenčanja jer smo tad živjeli u siromaštvu - rekao je tim povodom nasmijani otac dvoje odrasle djece i djed troje unuka, koji je s pokojnom suprugom živio u sretnom braku sve do njezine smrti 2014. godine, u 95. godini.

U svojem životu proživio je ono o čemu danas čitamo u povijesnim knjigama, a vitalni barba, unatoč godinama, ne može se požaliti na zdravlje koje ga, već više više od stoljeća, izvrsno služi.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Rođen u Gradiški, u sumrak Austro-Ugarske, u ožujku 1913. godine, većinu djetinjstva i mladosti proveo je na otoku, tj. danas nenastanjenom zaselku kraj Ustrina na Cresu, gdje se školovao i gdje su, prisjeća se, tad bile tek tri kuće.

- Kao dječak redovito sam pješačio tih nekoliko kilometara do škole, koja je u to doba talijanske okupacije bila na talijanskom jeziku. Dijelio sam klupe i s po pet godina starijim učenicima, takva su vremena tad bila. Roditelji su sestre Mariju, Anu i mene odgajali i prehranjivali baveći se poljoprivredom i ovčarstvom, a zbog siromaštva sam još kao mladić od 15 godina morao početi zarađivati. Plovio sam na jedrenjacima još dok nije bilo motora, pogonjenima tek snagom vjetra i vesla, na kojima smo prevozili drva za Veneciju - prisjeća se barba Osip, kako ga zovu po domaću.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Tijekom Drugog svjetskog rata proveo je tri godine u ratnoj mornarici, a potom dvije godine na otoku Cresu radeći kao skladištar.

Selidbom u Mali Lošinj zaposlio se kao motorist na ribarskom brodu Greben, a potom kao mehaničar u Tvornici ribljih konzervi Kvarner na Rujnici.

Umirovio se 1973. godine, s 42 godine radnog staža, no kako kaže njegov sin Rino, do danas se nije umirio.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

- Iako hoda uz štap i slabije čuje na lijevo uho, donedavno (do svoje stote) kopao je u vrtu. Jak je kao čelik i neumoran. Cijeli život je mnogo radio fizičke poslove, kopao i sadio u vrtu, a kod doktora je bio samo dva puta, kad je zbog zapletaja crijeva u 85. godini morao na operaciju. Tad su mu liječnici rekli da uspori i odmara se, no on je nastavio po svom, pa su ga operirali i drugi put. Nekako mi se čini da, što ga više operiraju, on više živi, tj. što je stariji, to je zdraviji. Ponekad kad mi se požali da mu je malo loše i da zovem doktora, on dođe i pita me: ‘A što ste vi mene zvali?’. Stari je kao grom. Unatoč godinama pun je volje za životom, pamet mu radi sto na sat, a komotno mogu reći da je bistriji od mene - šali se na račun svog oca i djeda troje unuka njegov sin Rino (71).

Recept njegove dugovječnosti, smatra, je puno rada, ali i životno okruženje te klima na otoku vitalnosti i dugovječnih ljudi, kao i to što nikad nije pušio i uvijek se skromno, ali zdravo, hranio, “po domaći”, uvijek večerajući ne kasnije od pet popodne.

Do prije nekoliko godina simpatični “starčić” bavio se i maketarstvom (obiteljsku kuću krase mali drveni jedrenjaci i muliner - sad već zaboravljena naprava za obradu ovčje vune) te “prčkao” po konobi, pilio drva na cirkularu, dok danas dane provodi u čestim i dugim šetnjama i obilascima maslinika.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Tu i tamo, kaže, voli popiti po čašicu kruškovca. Inače, dugovječnost u njegovoj obitelji je uobičajena, zaključuje nasmijani i vitalni Josip: njegova sestra Marija doživjela je 93 godine, nono po očevoj strani 99, a onaj po majčinoj čak 104 godine.

Baka Anđa živjela je 108 godina, a Šime punih 106

Iako još nema službene potvrde, Josip je vjerojatno najstariji hrvatski građanin. Službeno je tu titulu nosio Andrija Prlić, koji je preminuo 2013. u 107. godini. Prije malo više od mjesec dana u svojoj obiteljskoj kući u Kotlenicama kraj Dugopolja u 109. je preminula Anđa Perić.

Najdublju starost u Hrvatskoj doživljavaju stanovnici naših otoka, pa je tako Šime Petrović, pomorac s otoka Molata, doživio punih 106 godina. Statistički najstariji ljudi u Hrvatskoj dolaze s obližnjeg otoka Ilovika.

