Josip je noktar iz Đakova: Bio sam automehaničar, a sada ženama oslikavam nokte

Piše Veronika Miloševski,
Čitanje članka: 4 min
Josip je noktar iz Đakova: Bio sam automehaničar, a sada ženama oslikavam nokte
Josip Turjak, nakon što je dobio otkaz, posao je ‘naslijedio’ od supruge Marije kad je otišla na rodiljski dopust. Klijentice su zadovoljne, a njemu su najzanimljiviji crtanje, šljokice, i sjaj...

Život rijetko ide po planu, a ponekad upravo neplanirani događaji otvore vrata novim mogućnostima. Takva je i priča Josipa Turjaka (34) iz Đakova, koji je nakon gubitka posla kao automehaničar pronašao novu ulogu. Sad radi u kozmetičkom salonu Mary, čiji je vlasnik njegova supruga Marija (30), gdje danas radi nokte.

