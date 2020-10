Junaci našeg doba: Sami su se prijavili da ih zaraze koronom

I dok živimo u vremenu u kojem milijuni ljudi diljem svijeta žele izbjeći zarazu opasnim Covidom 19, na tisuće ljudi brigu oko vlastitog zdravlja stavlja po strani kako bi pomogli u razvoju cjepiva

<p>Dok je većina nas opsjednuta izbjegavanjem Covida-19 pod svaku cijenu, brzo rastuća skupina ljudi širom svijeta kaže da je spremna namjerno biti zaražena virusom, prenosi <a href="https://edition.cnn.com/2020/10/12/health/coronavirus-human-challenge-trials-gbr-intl/index.html">CNN.</a> </p><p>Deseci tisuća ljudi prijavili su se u kampanju grupe nazvane<a href="https://1daysooner.org/"> '1 Day Sooner' </a>kako bi postali kandidati za primanje eksperimentalnog cjepiva i potom se suočili sa zarazom korona virusom u kontroliranom okruženju. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Detalji o ruskom cjepivu</strong></p><p>Među njima je i Estefania Hidalgo (32), studentica fotografije u Bristolu u Engleskoj, koja radi na benzinskoj pumpi.</p><p>- Radim noćne smjene i to zna biti poprilično samotno. Tako sam jednu večer otkrila ovaj pokret, poslušala motivaciju drugih volontera i zaključila da i ja želim pomoći poput njih - rekla je.</p><p>Dodaje kako svi zaslužuju biti zdravi, a najviše žali one koji su stari, sami, siromašni te im korona virus lako može ugroziti zdravlje.</p><h2>Način preuzimanje kontrole</h2><p>- Ovo je način na koji i ja mogu preuzeti kontrolu nad situacijom, smanjiti dojam da smo u svijetu bez nade. Stoga biram ne bojati se - ističe Estefania.</p><p>Tzv. ispitivanja na ljudima mogu ponekad biti kontroverzna, no nisu ništa novo u svijetu medicine. Već su viđena u scenarijima kolere, tifusa, malarije i čak obične prehlade. No, za razliku od nabrojenih bolesti, još uvijek nemamo efikasan tretman za Covid-19 i trenutno su najveća nada eksperimentalna cjepiva.</p><p>Dobrovoljci se u ovakvim testiranjima obično financijski kompenziraju, no organizatori kažu kako nije dobro ni puno plaćati, jer bi se tada mogli prijaviti očajni i siromašni ljudi samo zbog novca.</p><p>Kritičari ovakvih eksperimenata tvrde da ona imaju ograničenu korist jer se obično rade na mladim, zdravim ljudima, koji nisu predstavnici široke populacije.</p><p>Već je 11 kandidata za cjepivo u trećoj fazi ispitivanja, u kojoj na desetke tisuća ljudi prima cjepivo i zatim ih se nadgleda kako bi se uvidjelo jesu li se zarazili.</p><p>- Nije nužno da će prva cjepiva koja ćemo evaluirati biti i ona najbolja. No, logično je istraživati i raditi eksperimentalna cijepljenja kako bi se ona mogla bolje procijeniti, prvenstveno njihova efikasnost i nuspojave - kaže Peter Smith iz Londonske škole za higijenu i tropsku medicinu.</p><p>Britansko tijelo za zdravstvena istraživanja (HRA) mora odobriti svako istraživanje koje uključuje ljude te ima pripravno vijeće za ocjenu medicinske etike iza bilo kojih potencijalnih razloga.</p><p>- Postoji vrlo malo istraživanja koja nose nula posto rizika. Svakog dana u ovoj zemlji i u svakoj zemlji zdravstveni radnici dobrovoljno se izlažu riziku brinući se za druge ljude. Ljudi koji se javljaju sami da naprave nešto u korist šireg društva su doista altruisti - ističe Terence Stephenson, koji je na čelu HRA-e.</p><p>Alastair Fraser-Urquhart, star samo 18 godina, spremno bi se složio da je njegova odluka da volontira bila neuobičajena.</p><h2>Vođeni dobrobitima onih najranjivijih</h2><p>- Za mene je to bila trenutna, zdravorazumska ideja, a rizik mali. Preuzimajući taj mali rizik na sebe, potencijalno mogu zaštititi tisuće drugih ljudi od zaraze bez pristanka na to - kaže Fraser-Urquhart koji je još u lipnju odlučio prijaviti se za eksperimentalne terapije. </p><p>On je odgodio i početak studija na godinu dana kako bi se posvetio ulozi volontera. Ako sve bude išlo po planu i ako prođe provjeru, nada se da će se prijaviti u objekt za biološku zaštitu, postati kandidat za cjepivo i ostati u sobi mnogo tjedana.</p><p>U normalnim ispitivanjima faze 3, uvijek postoji placebo skupina - neki ljudi koji ne prime cjepivo te služe kao kontrolna skupina. </p><p>No velika je razlika između raspirivanja infekcije u svakodnevnom životu i namjernog izlaganja. Postoje određena neslaganja oko toga treba li u ispitivanju korona virusa biti placebo grupa.</p><p>- Problem je u osnovi taj što što ako grupi dobrovoljaca date cjepivo, a zatim ih zarazite, a niti jedan od njih ne razvije simptome, je li to zašto što cjepivo dobro djeluje, ili zato što nešto nije valjalo u načinu na koji ste ih zarazili. I na to pitanje ne možete definitivno odgovoriti ako nemate kontrolnu skupinu - smatra Smith.</p><p>No, otac 18-godišnjeg Fraser-Urquharta nije toliko oduševljen idejom sudjelovanja svog sina u ovim ispitivanjima.</p><p>- Tako nešto svakako nije na vrhu popisa želja koje imate za svoje dijete. Prvo što sam pomislio kad mi je rekao bilo je 'sad barem znam što je radio u svojoj sobi posljednja tri tjedna na računalu' - rekao je Andrew Fraser-Urquhart (52).</p><p>Ipak, nesumnjivo je ponosan na svog sina.</p><h2>Vrijeme da se pomogne je sada!</h2><p>Rizik je, naravno, malen, ali nije nula. Manje od 1 posto smrtnih slučajeva od Covid-19 u Sjedinjenim Državama bilo je među onima starim 34 godine ili mlađima. No, dugoročne zdravstvene posljedice zaraze virusom još uvijek se ne razumiju. Alastairu je to još veći razlog da uđe u proces testiranja, ubrza kraj okončanja pandemije i pomogne većem broju javnosti u izbjegavanju suočavanja s tim dugoročnim posljedicama.</p><p>- Ako je ikad postojalo vrijeme da pomaknemo granice i otkrijemo koliko brzo možemo raditi stvari i koliko dobro to možemo, te preuzmemo rizike za druge ljude, to je sada - kaže ovaj hrabri mladić.</p>