Kad je dobila tumor na mozgu, zaručnik je otkazao vjenčanje

Emily Nicholson (24) iz Velike Britanije šokirala se kada su joj u veljači 2016. godine liječnici rekli da ima tumor na mozgu - astrocitoma (najčešći oblik tumora na mozgu kod odraslih ljudi).

Godinu dana kasnije prognoze su bile još strašnije - rekli su joj da još ima između 12 i 18 mjeseci života. Plakala je dugo, no odlučila je obrisati suze i nastaviti s planovima za vjenčanje.

Međutim,ubrzo je uslijedio još jedan šok i duboko razočaranje. Zaručnik Jamie Smith (24) ostavio ju je tjedan dana prije vjenčanja, i to porukom na Facebooku.

Nesretna djevojka vjeruje da je to napravio zato što se naglo udebljala, a uzrok tome bili su steroidi koje je uzimala kao dio plana liječenja. Kaže da se u šest tjedana udebljala za pet konfekcijskih brojeva, dobila je 30 kilograma.

- Napisao je da više ne želi biti sa mnom i da me već dugo ne voli. Bilo je užasno. Plan je bio da se vjenčamo u kolovozu 2016. godine, no morali smo to odgoditi do ožujka 2017. godine jer sam išla na operaciju. Pričali smo i o tome da bih mogla jajašca dati smrznuti kako bi jednog dana mogli imati djecu pomoću medicinski potpomognute oplodnje - rekla je, a prenosi Daily Mail.

- Jasno je naglasio da me ne voli. Osjećala sam da je to zbog mojeg izgleda i onoga što mi se dogodilo. Sada ne osjećam ništa prema njemu. Povrijedio me, ali nema smisla uznemiravati se zbog toga. Moram biti jaka u svemu tome - rekla je.

Jamie se brani i kaže da nije on ostavio Emily već je ona napustila njega.

Prije strašne bolesti, Emily je bila vrlo vitka i bila se modelingom. Zaručnika je upoznala u Australiji u koju je odselila 2012. godine sa mamom, tatom i bratom. Tamo je radila kao menadžerica i promotorica jednog kluba. On je sa Novog Zelanda.

Njezina majka Joanne Nicholson (51) prisjetila se kako kakva je bila prije bolesti.

- Emily je išlo dobro u životu, imala je vlastitu kuću i dobar posao kao voditeljica bara, a također je radila kao model i hostesa u noćnom klubu. Bila je živahna, zabavna i pomalo divlja. Uvijek je bila marljiv radnik. Cvjetala je, voljela život, a sada je sve nestalo - rekla je.

Da nešto nije u redu s njom posumnjali su nakon serije napadaja, ali u početku su mislili da je to zbog puno posla i stresa.

- Svijet nam se raspao kada nam je liječnik rekao dijagnozu. Ne znam kako smo došli kući - dodala je.

Vratili su se u Veliku Britaniju i sada na stranici GoFundMe.com pokušavaju sakupiti novac za pionirsko cjepivo, imunoterapiju koja bi joj mogla pomoći, a stoji 30.000 funti (252 tisuće kuna). Emily je već uspjela poživjeti dulje nego što su liječnici prognozirali, a nada se da će pomoću cjepiva dobiti još malo vremena.