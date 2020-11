Kad je potpuno odustala od ljubavi, pronašla je muškarca svog života preko aplikacije

Menadžerica putničke agencije iz Devona Nicolette Miles (47), 13. lipnja se prijavila na aplikaciju za upoznavanje Badoo i nakon sat vremena od prijave povezala se s Tonyjem Jonesom (45) za kojeg se sad udaje

<p>Oni su se dopisivali virtualno dva dana i nakon toga su se odlučili naći poštujući sve propisane mjere. Vidjeli su da su jedno za drugo te su u kolovozu odlučili zajedno živjeti kako ne bi imali problema s viđanjem usred pandemije. Ovaj par sada planira svoje vjenčanje za 5. prosinac, tri dana nakon ukidanja nacionalnih mjera karantene u Engleskoj.</p><p>U razgovoru za <a href="https://www.dailymail.co.uk/femail/article-8958239/Woman-47-finds-love-lockdown-HOUR-signing-dating-app-theyre-engaged.html" target="_blank">Daily Mail</a>, <strong>Nicolette</strong> je rekla da jedva čekaju da se vjenčaju.</p><p>- Za neke je 2020. bila užasna, ali za nas je bila nevjerojatna. Nakon što sam prošla svaku aplikaciju za upoznavanje, bila sam na rubu da odustanem od ljubavi - rekla je Nicolette.</p><p>Nicolette je prvi put za Badoo od prijatelja koji su je i nagovorili da otvori profil. Sat vremena nakon što se pridružila primila je poruku od <strong>Tonyja</strong>, oca dvoje djece, koji je u vojsci.</p><p>- Razgovarali smo i razmijenili detalje. Oboje smo bili samci otprilike godinu dana, a on je znao područje u kojem živim i radio, pa smo imali o čemu razgovarati. Potom smo se sreli dva dana kasnije, na plaži Widemouth s mojim psom<strong> Betty</strong> - rekla je Nicolette.</p><p>Nicolette je rekla da su se odmah povezali, pogotovo nakon što ga je promatrala kako se slaže s Betty.</p><p>- Išli smo na drugi spoj na plažu Widemouth i kad sam se pojavila, Tony me čekao s ružama, a Betty je iskočila iz automobila, ravno u njegov zagrljaj. Prvih nekoliko spojeva bilo je lakše držati socijalnu distancu, šetali smo plažom, a i bilo je puno prostora, ali kako je naša veza postajala ozbiljnija i kako smo se zbližavali, to je definitivno bilo sve teže. Odlučili smo se useliti zajedno u kolovozu kako bismo mogli podići našu vezu na sljedeću razinu - govori Nicolette.</p><p>Tony je 7. rujna zaprosio Nicolette prstenom u kojem se nalazio jedan zeleni kamen u sredini. To je bio komad morskog stakla kojeg su pronašli na trećem spoju.</p><p>- Tony ga je čuvao cijelo to vrijeme. Upotpunio ga je s dva dijamanta - rekla je Nicolette.</p><p>I dok su prijatelji i obitelj izrazili zabrinutost da je njihova veza vrlo brzo napredovala, Nicolette i Tony rekli su da se ne žele 'družiti'.</p><p>- Naravno da su se ljudi brinuli da je krenulo brzo, ali kad nas vide zajedno, znaju da je to ispravno. Vjerujemo da je život prekratak. Ne želimo se družiti, želimo uživati ​​u životu punim plućima kao bračni par. Nećemo dopustiti da nam pandemija uništi naš poseban dan, pa ćemo se vjenčati 5. prosinca ove godine u The Castle Bude u Cornwallu. Mi smo veliki ljubitelji četrdesetih, pa će naše vjenčanje biti tematizirano, s Tonyjem u vojnoj uniformi iz 1940-ih - rekla je Nicolette.</p>