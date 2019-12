Kad kupujete i spremate cijelo pile - štedi se i struja i novac

Ljudi mogu raditi odličnu hranu i na načine koje i okoliš voli. To su kompostiranje, uzgoj vlastite hrane i, naravno, što manje otpada, rekla je Louisa Shafia, autorica knjige “Lucid Food: Cooking for an Eco-conscious Life”.

Objašnjava kako u supermarketima viđamo isto voće i povrće tijekom cijele godine, bez obzira na godišnje doba.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Mnogi ih kupuju premda znaju da jagode i rajčice koje zimi vide na policama supermarketa zahtijevaju golemi trošak resursa koji im treba da sazru u određenim uvjetima te kako dolaze do nas iz dalekih odredišta - tvrdi ova ekološki osviještena kuharica. Svaka sezona nudi nam jedinstvene jestive poslastice pa ih tim “redoslijedom” treba i pripremati. Ističe kako veliku pogrešku ljudi rade ako ne kupuju cijelo pile, nego u dijelovima.

- Ekonomičnije je kupiti cijelo pile. Na primjer, pileća prsa su mnogo skuplja od ostatka pileta. Kad kupujete cijelo pile, najbolje je da to radite u mesnici jer tamo ga nećete dobiti na plastičnom podlošku koji stvara otpad, ali i sigurno je puno zdravije. Ako ga kupujete u komadima, svaki će biti zapakiran u svoju ambalažu što onečišćuje okoliš - tvrdi blogerica. Dodaje kako je pečenje cijelog pileta jednostavnije, ali i priprema je brža - pile stavljate u pećnicu i sve ostalo odrađuje ona.

- Tako ćete potrošiti i manje struje, a pile možete rasporediti po obrocima. Na primjer, jedite ga više dana u salati i od njega pripremite juhu. Višak juhe zamrznite. Osim toga, pečeno pile će okupiti mnogo više ljudi za stol od piletine spremljene na drugi način - savjetuje Shafia.

Ističe i kako ne treba bacati vodu od kuhanja, osobito onu u kojoj ste kuhali grah. Od nje se priprema aquafaba.

- Miksanjem te tekućine radi se snijeg kao od bjelanjaka. Osim toga, riječ je o niskokaloričnoj namirnici koja za razliku od jaja ne sadrži kolesterol ni masti pa se smatra vrlo zdravom alternativom - priča autorica.

POGLEDAJTE VIDEO SERIJAL 'ZENZACIJA' S IVANOM ŠARIĆEM: