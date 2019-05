'Kad me ruke bole, uronim ih u tekući parafin na par minuta'

Počelo je još tijekom gimnazijskih dana. Pojavio mi se bol u rukama, prsti su mi bili drveni, ništa nisam mogla s njima. Kako sam starjela, bilo mi je sve teže, prisjeća se Marija Gojnić (86), danas stanarka doma za umirovljenike Oaza. Ne zna se točan uzrok bolesti, a češće se javlja kod žena.

Foto: Dom za umirovljenike Oaza

- Osteoartritis je kronična, progresivna degenerativna bolest zglobova, koja zahvaća hrskavicu i područje kosti ispod hrskavice (subhondralnu kost), a nastaje zbog postupnog propadanja hrskavice - pojašnjava je dr. Katarina Lohman Vuga, spec. fizikalne medicine i rehabilitacije u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice. Dodala je kako bolest može zahvatiti bilo koji zglob u tijelu.

- Bolovi su snažni, osobito kod promjene vremena. Ponekad me bude noću. Sve mi pada iz ruke jer nemam osjet u prstima, pa se njima ne mogu služiti. Jedva se potpišem. Vrlo rano sam išla liječniku, čak i u toplice, a najviše mi je pomogao tekući parafin. To je mlačna otopina u koju se na nekoliko minuta urone ruke. To mi je najviše pomoglo jer je ublažilo bol - opisuje Marija.

- Više od dvije trećine starijih od 65 godina ima barem jedan zglob zahvaćen osteoartritisom. Iako to nije smrtonosna bolest, može uzrokovati visok stupanj invalidnosti i radne nesposobnosti, posebno u kasnijim fazama. Simptomi bolesti su u početku blagi, razvijaju se polako, a s vremenom se pogoršavaju. Najčešće se javljaju bol i ukočenost zgloba, koji su u početku kratkotrajni. U kasnijim fazama bolesti zglob postaje osjetljiv na dodir i otečen, dolazi do gubitka fleksibilnosti i kretnje u zahvaćenom zglobu su ograničene uz ‘škripanje’ u zglobu - pojasnila je dr. Lohman Vuga dodajući kako se bolest u početku može liječiti lijekovima, drugim metodama i u konačnici operacijom.

Foto: Dreamstime

- Lijekovi koji se preporučuju svjetskim i nacionalnim smjernicama, paracetamol i nesteroidni protuupalni lijekovi, često su nedovoljno učinkoviti u smanjivanju boli, a uporaba je ograničena nuspojavama. Liječnik će individualno za svakog pacijenta, vodeći računa o drugim bolestima, osobito kardiovaskularnim i gastrointestinalnim, prepisati lijek koji je najučinkovitiji. Također se ne smiju kombinirati različiti nesteroidni protuupalni lijekovi - kazala je dr. Lohman Vuga ističući kako je odgovornost za uspjeh liječenja i na pacijentu. Promjene treba prihvatiti prije nego što se bolest razbukta.

- Važno je promijeniti životne navike, redovito vježbati, korigirati prehranu i smanjiti tjelesnu težinu ako je prisutna pretilost. U slučaju pojave simptoma na vrijeme treba konzultirati liječnika i ne trošiti lijekove na svoju ruku - zaključila je.