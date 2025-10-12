Obavijesti

Lifestyle

Komentari 2
TIHA TRAUMA

Kad netko nestane bez riječi: Što 'ghosting' čini našoj psihi?

Piše Karolina Krčelić,
Čitanje članka: 2 min
Kad netko nestane bez riječi: Što 'ghosting' čini našoj psihi?
Foto: 123RF

U svijetu prepunom poruka, emojija i online povezanosti, najtiša poruka može biti i najbolnija - ona koja nikad ne stigne. Ghosting nije samo nestanak iz razgovora

Zamislite da ste s nekim redovno razgovarali, dijelili misli, planirali susrete - i odjednom, tišina. Bez poruke, bez objašnjenja, bez pozdrava. Kao da su nestali. Ako vam je ovo poznato, velika je vjerojatnost da ste doživjeli ono što se danas popularno naziva 'ghosting'.

POGLEDAJ VIDEO: Carol Vorderman

Pokretanje videa...

Carol Vorderman 00:56
Carol Vorderman | Video: KanalRi

U digitalnom dobu, ghosting - odnosno naglo prekidanje komunikacije bez ikakvog objašnjenja - postao je učestao oblik završetka odnosa, osobito u online dejtingu. No, iako izgleda kao „lakši izlaz“ za jednu osobu, posljedice po drugu stranu mogu biti ozbiljne.

Što je zapravo ghosting?

Pojam "ghosting" dolazi iz engleskog jezika i znači "pretvaranje u duha". U praksi, to znači da osoba s kojom ste bili u kontaktu iznenada prestaje odgovarati na poruke i pozive – bez ikakve naznake da nešto nije u redu.

Ova pojava nije ograničena samo na romantične odnose. Ghosting se događa i među prijateljima, pa čak i u poslovnom svijetu.

KAKAV STE PARTNER? Vrline i mane znakova Zodijaka u vezama: Evo tko voli ugađati, a čije riječi bole kao udarci
Vrline i mane znakova Zodijaka u vezama: Evo tko voli ugađati, a čije riječi bole kao udarci

Kako ghosting utječe na mentalno zdravlje?

Iako se nekima može činiti bezazlenim, ghosting može imati dubok utjecaj na emocionalno stanje osobe koja ga doživi.

1. Pitanje vlastite vrijednosti

Nagli prekid kontakta često ostavlja osobu s pitanjima poput: 'Što sam napravio/la pogrešno?' ili 'Jesam li ja problem?'. To može ozbiljno narušiti samopouzdanje.

Foto: 123RF

2. Emocionalna zbunjenost

Bez jasnog završetka, osoba ostaje 'zarobljena' u traženju odgovora, što otežava proces emocionalnog zatvaranja i prihvaćanja kraja odnosa.

3. Tjeskoba i stres

Nepredvidivost situacije, iznenadni prekid i neizvjesnost izazivaju tjeskobu, osjećaj napuštenosti i nesigurnost u buduće odnose.

4. Gubitak povjerenja

Nakon ghostinga, mnogi gube vjeru u ljude i postaju oprezniji, pa čak i emocionalno zatvoreniji, kako bi se zaštitili od ponovnog povređivanja.

NE TRPE MANIPULACIJU S njima nema šale - Ovo su stvari koje zreli muškarci ne toleriraju u romantičnim vezama
S njima nema šale - Ovo su stvari koje zreli muškarci ne toleriraju u romantičnim vezama

Zašto ljudi 'ghostaju'?

Iako nema opravdanja, psiholozi navode nekoliko razloga zašto ljudi pribjegavaju ghostingu:

  • Strah od konflikta – jednostavnije im je nestati nego objasniti razloge prekida.
  • Nezrelost – ne znaju kako se nositi s tuđim emocijama.
  • Ego zaštita – osjećaju krivnju pa biraju šutnju.
  • Digitalna distanca – ekran olakšava emocionalnu neodgovornost.
Foto: 123rf/ILUSTRACIJA

Kako se nositi s ghostingom?

  • Nemoj kriviti sebe. Ghosting više govori o osobi koja je to učinila nego o tebi.
  • Ne traži zatvaranje od onoga tko nije spreman dati ga. Umjesto toga, pronađi zatvaranje unutar sebe.
  • Razgovaraj s nekim. Iskren razgovor s prijateljem ili terapeutom može pomoći da situaciju sagledaš objektivnije.
  • Postavi granice. Nauči prepoznati rane znakove nezrele komunikacije i emocionalne nedostupnosti u budućim odnosima.

Ghosting nije samo „moderna stvar“ – to je primjer emocionalne neodgovornosti koja ostavlja posljedice. U svijetu u kojem je komunikacija dostupna na dodir prsta, nestajanje bez riječi postaje sve učestalije – ali to ne znači da je prihvatljivo.

Zaslužujemo odnose u kojima se razgovara, poštuje i završava s dostojanstvom. Ako si doživio/la ghosting – znaj da nisi sam/a, da nije tvoja krivnja i da zaslužuješ ljude koji će biti tu, ne samo kad im je zgodno, nego i kad je teško.

ČEST PROBLEM 15 stvari koje muškarci shvate o ženama tek kad bude prekasno
15 stvari koje muškarci shvate o ženama tek kad bude prekasno

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Po karakteru: Lista od najgoreg do najboljeg znaka Zodijaka
NE SHVAĆAJTE OSOBNO

Po karakteru: Lista od najgoreg do najboljeg znaka Zodijaka

Prema stručnjakinji za astrologiju Susan Taylor, horoskopski znakovi puno govore o našoj osobnosti i svaki ima specifične karakteristike, a prema tome je i sastavila listu 'najboljih i najgorih' horoskopskih znakova
Evo kako rade dućani u nedjelju
AKO PLANIRATE U KUPOVINU

Evo kako rade dućani u nedjelju

Radno vrijeme trgovina i trgovačkih centara nedjeljom pogledajte u našem detaljnom vodiču. Trgovine smiju raditi 16 nedjelja u godini, a trgovine i šoping centri sami biraju koje će to nedjelje biti
Veliki tjedni horoskop: Rakovi se zaljubljuju, Ribe će otići na poslovni put, Vage skidaju kile
od 12. do 18. listopada

Veliki tjedni horoskop: Rakovi se zaljubljuju, Ribe će otići na poslovni put, Vage skidaju kile

Novi tjedni horoskop otkriva ljubavne avanture, poslovne uspjehe i zdravlje. Neke znakove čekaju ljubavna iznenađenja i poslovne prilike, dok se drugi trebaju čuvati stresa i zabluda

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025