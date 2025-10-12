Kad netko nestane bez riječi: Što 'ghosting' čini našoj psihi?

Zamislite da ste s nekim redovno razgovarali, dijelili misli, planirali susrete - i odjednom, tišina. Bez poruke, bez objašnjenja, bez pozdrava. Kao da su nestali. Ako vam je ovo poznato, velika je vjerojatnost da ste doživjeli ono što se danas popularno naziva 'ghosting'.

U digitalnom dobu, ghosting - odnosno naglo prekidanje komunikacije bez ikakvog objašnjenja - postao je učestao oblik završetka odnosa, osobito u online dejtingu. No, iako izgleda kao „lakši izlaz“ za jednu osobu, posljedice po drugu stranu mogu biti ozbiljne.

Što je zapravo ghosting?

Pojam "ghosting" dolazi iz engleskog jezika i znači "pretvaranje u duha". U praksi, to znači da osoba s kojom ste bili u kontaktu iznenada prestaje odgovarati na poruke i pozive – bez ikakve naznake da nešto nije u redu.

Ova pojava nije ograničena samo na romantične odnose. Ghosting se događa i među prijateljima, pa čak i u poslovnom svijetu.

Kako ghosting utječe na mentalno zdravlje?

Iako se nekima može činiti bezazlenim, ghosting može imati dubok utjecaj na emocionalno stanje osobe koja ga doživi.

1. Pitanje vlastite vrijednosti

Nagli prekid kontakta često ostavlja osobu s pitanjima poput: 'Što sam napravio/la pogrešno?' ili 'Jesam li ja problem?'. To može ozbiljno narušiti samopouzdanje.

Foto: 123RF

2. Emocionalna zbunjenost

Bez jasnog završetka, osoba ostaje 'zarobljena' u traženju odgovora, što otežava proces emocionalnog zatvaranja i prihvaćanja kraja odnosa.

3. Tjeskoba i stres

Nepredvidivost situacije, iznenadni prekid i neizvjesnost izazivaju tjeskobu, osjećaj napuštenosti i nesigurnost u buduće odnose.

4. Gubitak povjerenja

Nakon ghostinga, mnogi gube vjeru u ljude i postaju oprezniji, pa čak i emocionalno zatvoreniji, kako bi se zaštitili od ponovnog povređivanja.

Zašto ljudi 'ghostaju'?

Iako nema opravdanja, psiholozi navode nekoliko razloga zašto ljudi pribjegavaju ghostingu:

Strah od konflikta – jednostavnije im je nestati nego objasniti razloge prekida.

Nezrelost – ne znaju kako se nositi s tuđim emocijama.

Ego zaštita – osjećaju krivnju pa biraju šutnju.

Digitalna distanca – ekran olakšava emocionalnu neodgovornost.

Foto: 123rf/ILUSTRACIJA

Kako se nositi s ghostingom?

Nemoj kriviti sebe. Ghosting više govori o osobi koja je to učinila nego o tebi.

Ne traži zatvaranje od onoga tko nije spreman dati ga. Umjesto toga, pronađi zatvaranje unutar sebe.

Razgovaraj s nekim. Iskren razgovor s prijateljem ili terapeutom može pomoći da situaciju sagledaš objektivnije.

Postavi granice. Nauči prepoznati rane znakove nezrele komunikacije i emocionalne nedostupnosti u budućim odnosima.

Ghosting nije samo „moderna stvar“ – to je primjer emocionalne neodgovornosti koja ostavlja posljedice. U svijetu u kojem je komunikacija dostupna na dodir prsta, nestajanje bez riječi postaje sve učestalije – ali to ne znači da je prihvatljivo.

Zaslužujemo odnose u kojima se razgovara, poštuje i završava s dostojanstvom. Ako si doživio/la ghosting – znaj da nisi sam/a, da nije tvoja krivnja i da zaslužuješ ljude koji će biti tu, ne samo kad im je zgodno, nego i kad je teško.