Kad već toliko pada, iskoristite ju! Kišnica je odlična za kosu

Ljudi su u nekada vjerovali da je kišnica najčišći oblik vode, što je istina sve dok kapi ne dodirnu neku površinu. No, na čistoću kišnih kapi može utjecati i zagađenje zraka, pa odgovor na pitanje je li kišnica danas zdrava za pranje kose i tuširanje ovisi o nekoliko čimbenika, piše portal Curling Diva.

U pravu ste ako vam se čini da je vaša kosa nakon što ju opere kiša puno mekša nego inače. Naime, za razliku od vode iz slavine, kišnica je puno mekša, ne sadrži dodani fluorid ili klor, koji su ključni za pripremu vode iz slavine za konzumaciju i kuhanje. No, za pranje kose puno je bolja kišnica, kao i za našu kožu, pa nećete pogriješiti ako imate malo avanturističkog duha i završite u prirodi za vrijeme pljuska.

Čini kosu mekšom

Kišnica prirodno čisti kosu i vlasište, omekšava ju i potiče njen rast, a potpuno je besplatna. Količina soli i magnezijevog sulfata prisutna u vodi određuje tvrdoću vode. Te kemikalije prisutne su u vodi iz slavine kako bi bila sigurnija za konzumaciju i kuhanje, no te kemikalije mogu učiniti kosu krhkom što češće koristite tu vodu za pranje.

Kišnica nije tvrda, nema kemikalija prisutnih u vodi, pa je pogodnija od vode iz slavine za pranje kose. Što češće budete koristili kišnicu, to će vam kosa biti mekša, zdravija i sjajnija.

Također, kišnica sadrži methyjlsulfonylmethane (MSM), što je spoj koji se koristi za liječenje alopecije. Dakle, ako imate problema s rastom kose, uhvatite kišnicu i koristite je za pranje kose.

Je li kišnica dobra za kožu?

Ukratko: Da! Kišnica ima neutralnu pH razinu i potiče prirodnu elastičnost i vlagu kože, te ju čini mekšom i glatkom. Zbog neutralnog pH odlično se slaže sa sapunom. Ne samo da je sigurna za kupanje, zapravo je puno bolja od vode iz slavine.

Korisna i za um

Tuširanje pod pljuskom u prirodi oslobađa hormone sreće, poput endorfina i serotonina. Zato je korisno povremeno se prepustiti tome da osjetite pljusak na licu i tijelu, što će doprinijeti tome da se odmaknete od stresne rutine.

Što je s kiselim kišama?

Zbog zagađenja u zraku razina pH kišnih kapi može se okrenuti prema kiselom, posebno kapljica prve kiše, no ne treba strahovati – to nije dovoljno da opeče kožu. No, može biti dovoljno da ošteti folikule kose.

Što učiniti na takvom području? Izbjegavajte prve kišne kapi, koje ispiru zagađenje u atmosferi. Jednostavno, pokrijte glavu, pogotovo ako kiša u vašem području nije padala mjesecima, jer te prve kapi mogu biti štetne za kosu i kožu. Ako kiša lijeva satima ili danima, sigurno je pretpostaviti da su zagađivači zraka već isprani.

Kako sakupljati kišnicu?

Želite li uživati u blagodatima čiste kišnice, a ne sviđa vam se ideja da se samo prepustite tuširanju u prirodi, evo kako ju skupljati: Nabavite što šire slivnike kako biste prikupili što veću količinu kišnice, odnosno na vašoj terasi ugradite cijevi za preusmjeravanje i hvatanje kišnice.

Slično je sustavu oluka, ako ga nemate. Možete montirati cijevi tako da usmjerite vodu prema posebnom spremniku. To mogu biti plastične kante, bačve ili neki slični spremnici. Svakako ga dobro zatvorite kako biste zaštitili od onečišćenja i spriječili isparavanje.



