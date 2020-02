Kad želimo promjenu: Kako prekinuti sa svojim frizerom?

Frizer ili frizerka su nam poput dragulja, vrijedni su i čuvamo ih godinama. No, ponekad dođe do želje za promjenom, a i ljudi se mijenjaju te kreće planiranje prekida. Iako se javlja osjećaj da ga "varaju", mnogi ostaju u "lošoj vezi" te vjeruju kako će se stvari promijeniti. Nezadovoljni su kosom, a to definitivno ne bi trebali biti.

Foto: Dreamstime

Kad rezervirate sljedeći tretman, spomenite što vam smeta.

– Budite što detaljniji – ističe Jodyne Speyer, autorica knjige "Kako prekinuti s bilo kime, od najboljeg prijatelja do frizera". Možete, na primjer, reći da vam se čini da vam je kosa više narasla od prošloga puta ili da vam se je boja malo više žuta nego inače - kaže.

Foto: Instagram

Definirajte rok do kojeg želite da se stvari poprave. Speyer ističe da svatko od nas ima loš dan te da i frizer ili frizerka želi da izađete iz salona sretni. Dopustite im da riješe problem te prvo razmislite želite li 'prekinuti'.

Foto: Dreamstime

Dakle, sljedeća posjeta salonu trebala bi napraviti pomak, odnosno ispravak kose, frizure i boje.

– Ako vam se nešto ne sviđa, recite to. A ako vam se sviđa, uvijek je to lijepo čuti – komentirao je David Babaii, stilist kose slavnih dama kao što su Gwyneth Paltrow, Nicole Kidman i Olivia Wilde.

Foto: RE/Press Association/PIXSELL

Vjerujte svojim instinktima. Nitko ne zna koliko ste zapravo zadovoljni svojom kosom i kako se se osjećate, istaknula je Vivian Diller, njujorška psihologinja i koautorica knjige o psihologiji ljepote "Suočite se".

– Ljudi ponekad odluče promijeniti frizera i misle da će radi toga biti kažnjeni ili se osjećaju kao da krše pravila povjerenja. Ipak, promjena i odlazak ponekad su nužni – veli Diller.

Babaii pak savjetuje da je promjena frizera uistinu nužna ako vas on ostavlja da dugo čekate, ako ne radi frizuru kakvu želite, ako ignorira vaše zahtjeve ili ako priča na mobitel i šalje poruke dok vas frizira.

Foto: Dreamstime

- Budite konkretni i jednostavni. Imamo tendenciju zapetljati se u priču kad "ostavljamo" ljude koje koristimo za razne usluge – ističe Speyer.

– Obično su tu jedan ili dva razloga radi kojih nismo zadovoljni uslugom. Držite se toga i začinite sve finoćom i pristojnošću. Ne petljajte stvari nekim drugim razlozima - napominje.

I ako vaš frizer bude nervozan, ljutit ili čak krene plakati, saslušajte ga i ne reagirajte na ljutnju još većom ljutnjom, predlaže Speyer.

Foto: Dreamstime

Ako vam je neugodno, pošaljite čestitku sa željama za srećom u daljnjem radu te spomenite da ste vi osobno odlučili nastaviti dalje i zahvalite njemu ili njoj za sve do sada.

Ljudi znaju izmišljati razne priče pa se izvlače i na nepostojeće obiteljske tragedije, samo da ne dođu na frizuru jer su nezadovoljni uslugom, komentira Speyer. Neki znaju ići toliko daleko, otkriva David Babaii, da frizeru vele da su imali nesreću te da se ne mogu kretati ili da se sele iz države.

Foto: Dreamstime

Nestanak bez da ste frizeru rekli što ne štima je "ne", "ne" i "ne", savjetuje Speyer. Poanta je da ostavite vrata otvorena te da realno kažete kako stvari stoje.

– Veza između frizera ili frizerke i klijenta je snažna, oni na imaju kontrolu nad našim izgledom i mi im se prepuštamo. Upravo zato nekima je teško oprostiti se s njima, odnosno prijeći kod nekog drugog – veli psihologinja Diller.

Ostavite vrata otvorena.

– Ako mislite da biste se mogli vratiti svom frizeru, recite mu to. No, morate znati da su ponekad i frizeri sretni što je netko otišao od njih. I oni se ponekad znaju osjećati lakše kad ih "ostavite" – dodala je Speyer.

POGLEDAJTE VIDEO SERIJAL 'ZENZACIJA' S IVANOM ŠARIĆEM: