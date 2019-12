Kada ih ne bi 'grijali' u rujnu, božićne zvijezde bi bile zelene

Obitelj Mađarić iz Kapele Podravske 20 godina uzgaja božićne zvijezde. Među prvima su na ludbreškom području ušli u biznis s cvijećem. Još su 1979. započeli uzgajati pelargonije i petunije. Svake su godine ponudu nadopunjavali novim cvijećem i danas imaju 40 vrsta u sedam plastenika. Posao je pokrenuo Mladen Mađarić sa suprugom Marijom, a danas kao umirovljenici pomažu sinovima Karlu i Darku, koji vode posao.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Božićne zvijezde potječu iz Meksika. Tamo žive više godina te mogu narasti i u malo stablo. U našim plastenicima moramo početi grijati već u rujnu zato što noćna temperatura ne smije pasti ispod 18 stupnjeva - objašnjava Mladen Mađarić.

Kad ne bi grijali, zvijezde ne bi dobile boju i ostale bi zelene.

- Potkraj studenog temperaturu snizimo na 12 stupnjeva kako ne bi doživjele šok u transportu. Tako je privikavamo na vanjske uvjete. Osjetljiva je biljka te ne smije biti na propuhu i predugo na hladnom, ali ni na pretoplome mjestu. Odmah se iz trgovine unosi u auto i s auta u kuću, pa nije dugo na hladnoći. Ako prežive godinu, noću ne smiju biti na svjetlu. Samo ako je u mraku, imat će boju i druge godine - kaže Mađarić i dodaje kako se u Hrvatskoj na godinu proda oko milijun božićnih zvijezda, a od toga je 70 posto iz domaće proizvodnje.

Mađarići ih godišnje proizvedu oko 12.000, a prodaju ih na zagrebačkim tržnicama Kvatrić i Trešnjevka, veletržnici na Žitnjaku, u Sparu, te u OBI-ju u Sloveniji. Proizvođači zvijezda osnovali su zadrugu s devet članova, zato što ponekad moraju skupiti veliku količinu u roku od nekoliko sati i dostaviti u Spar.

- Prodaja zvijezda počinje prije adventa i traje do kraja godine. Najjača je oko 20. prosinca. Manje stoje 10, a veće do 20 kuna. Crvenih zvijezda sadimo najviše, oko 80 posto, a imamo i bijele, šarene te krem - priča Mađarić.

U lipnju počinju saditi flance koje nabavljaju u Italiji. Ljeti ih moraju zalijevati svaki dan, a u hladnijem dijelu godine dovoljno je dva puta na tjedan.

U OPG-u su zaposlena dva sina i još petero ljudi. U plastenicima se radi svaki dan po 8 sati, a kad je sezona, od 10 do 12 sati na dan i subotama, pa i nedjeljama. Domaće božićne zvijezde, ističe Mađarić, bolje su zato što ne moraju prijeći tolike kilometre kao one uvozne. One koje iz Nizozemske dolaze u Hrvatsku, ističe, putuju 12 i više sati. Tijekom transporta doživljavaju šok jer se rashlade i 'izmučene' su.

Unatoč velikom poslu sa zvijezdama i ostalim cvijećem, obitelj uspije otići i na godišnji odmor. Doduše, ne svi zajedno, nego Mladen sa suprugom Marijom, pa sinovi s obiteljima ili obrnuto. Osim zvijezda, nedavno su posijali i božićnu pšenicu, koja će biti u prodaji pred Božić.

POGLEDAJTE VIDEO SERIJAL 'ZENZACIJA' S IVANOM ŠARIĆEM: