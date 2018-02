Neki ljudi se boje samoće pa od nje bježe koliko ih noge nose, no tako samo pokazuju da nisu spremni suočiti se sami sa sobom i prodrijeti dublje u svoju nutrinu. Kada se jednom odluče to napraviti i počnu uživati u trenucima samoće, dolazi do određenih promjena u životu - na bolje.

Kada naučite biti sami, dogodit će vam se ovih 8 divnih stvari:

1. Napunit ćete baterije

Biti stalno u interakciji s drugim ljudima može biti vrlo iscrpljujuće za vašu psihu. Zato je jako važno priuštiti si trenutke samoće, to puni baterije, pročišćava tijelo od negativne energije, odmara od psihičkog i emocionalnog napora koje nosi druženje s drugim ljudima...

Samovanje će vas obnoviti i osjećat ćete se super, prenosi Atma.

2. Bit ćete u kontaktu sami sa sobom

Važno je ponekad sjesti te u miru i tišini razmisliti o svojem životu i fokusirati se na dubinu samoga sebe. Samoća je idealna prilika za duboko razmišljanje o svemu, a tada je čovjeku lakše doći do jasnih slika prave situacije te onoga što bi trebao napraviti.

Foto: Thinkstock

3. Bolje ćete shvatiti svoje emocije

Zaokupljenost svakodnevnim obvezama ograničava čovjeka na to da duboko sagleda svoje emocije. Toliko smo okupirani drugima i udovoljavanju njihovim emocijama, da često zaboravimo sebe i svoju sreću. Samoća daje priliku razumjeti što nas čini sretnima, što nas rastužuje, što nas puni pozitivnom, a što negativnom energijom.

Kada smo sami, imamo priliku usrećiti sebe, a ne brinuti o tome što ljudi oko nas misle o tome i hoće li ih to što nas usrećuje - uznemiriti. Tada se nemamo potrebu nikome ispričavati za ništa.

Foto: Fotolia

4. Radit ćete stvari koje volite

Interakcija s drugim ljudima gotovo uvijek zahtijeva određene kompromise, a ti kompromisi ograničavaju ono što mi sami zaista želimo i u čemu istinski uživamo. Trenuci samoće daju nam priliku da radimo ono što želimo, u miru i bez ometanja i bez suvišnih komentara i kritika.

Foto: Dreamstime

5. Postat ćete produktivniji

Okruženost drugim ljudima zna odvraćati pažnju od posla, a time i produktivnost pada. Kada smo sami i radimo nešto, nitko nas ne ometa pa se možemo bolje usredotočiti na posao, a time biti i produktivniji.

Foto: Dreamstime

6. Više ćete uživati u druženju

Kada si priuštimo vrijeme samo za sebe i zaista uživamo u tome, tada ćemo još više uživati u društvu drugih ljudi.

To je zato što samovanjem počinjemo više cijeniti sami sebe, a i postanemo svjesniji nekih ljudi i stvari u životu - i zahvalniji na njima. Postanemo svjesniji vrijednosti druženja s određenim ljudima.

Foto: Dreamstime

7. Bit ćete neovisniji

Ljudi koji uživaju u samoći i sposobni su ponekad tako živjeti, zapravo su samostalniji, nisu ovisni o drugim ljudima. Kada se jednom odlučimo biti sami i pronađemo prednosti toga, tada nestaje ta žarka želja za stalnim druženjem.

Nestaje i osjećaj tjeskobe što smo ostali sami.

8. Prestat ćete čekati odobravanje

Velika većina ljudi žudi za time da budu prihvaćeni te da obitelj i prijatelji odobravaju ono što rade. Stalno traže savjete i potvrde, a to je iscrpljujuće. Naravno da je ponekad dobro prihvatiti nečiji savjet, ali ne stalno i ne vezano za sve.

Samovanje čovjeku daje priliku da postane sigurniji u sebe i u odluke koje donosi. Ljudi tada počinju više slušati svoje instinkte i vjerovati im.