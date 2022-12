Kakavi su znakovi Zodijaka kad popiju? Lav nasmijava, Vaga je opet zaljubljena, Rak suze roni

Ovan

'Idemo odmah u teretanu!', to je nešto što bi pijani Ovan mogao iznenada poželjeti učiniti - čak i ako je razvaljen na kauču. Kad se napiju, pripadnici ovog znaka vole dobro natjecanje, tipa u sklekovima ili obaranju ruku kako bi se pohvalili svojom superiornom snagom, iako možda i nisu tako snažni. Na kraju ih alkohol u krvi sustigne pa postanu osjetljivi, glava ih boli, a osjećaju i bolove u mišićima.

Bik

Počinje s jednim pićem, zatim drugim, onda ste kao društvo naručili još jednu rundu, pa još jednu. Odjednom su svi vidno pijani i ponašaju se svakako samo ne normalno, ali Bik je opušten i djeluje pribrano. Pripadnici ovog znaka imaju puno dostojanstva, to je zbog utjecaja Venere, pa ih je teško nagnati da izgledaju budalasto, čak i kada su 'mrtvi pijani'. Prije će zaspati nego raditi gluposti.

Blizanci

Pijani Blizanci imaju potrebu širiti kojekakve informacije, a posebno tračeve, u čemu su inače suzdržani. Ispijanje alkohola je za pripadnike ovog znaka društveni sport, povezivanje kroz komunikaciju i zajedničke interese. Mogli bi drugi dan požaliti zbog 'dugog jezika', ali šarmom brzo sve vraćaju u normalu.

Rak

Pripadnici ovog znaka odbacuju ljusku u kojoj se inače skrivaju pa iz njih navire nalet emocija. Nije važno o kakvoj se emociji radi, suze mogu lijevati iz njihovih očiju kao morska voda. Čak i ako su sretni ili pretjerano budalasti, Rakovi su spremni jadikovati. U takvim trenucima ljudima dođe pretvarati se da ih ne poznaju.

Foto: Dreamstime

Lav

Svjetla, kamera, pijani Lav na vidiku, tako otprilike izgleda scenarij kad se pripadnici ovog znaka 'naliju'. U stanju su od poda kupaonice napraviti pozornicu i biti u centru pažnje. Bilo da pokušavaju pjevati, održati pijane zdravice, suočiti se s ljudima koji su im nanijeli nepravdu, svejedno je. Spremni su učiniti taj trenutak vrijedan objave na Instagramu. Kad su pijani, Lavovi znaju biti vrlo humoristični.

Djevica

Dobro je što Djevice po prirodi nisu zle, jer znaju svačije slabosti. Pripadnike ovog znaka nećete često vidjeti 'mrtve pijane', no kad su u pripitom stanju krenu s dobronamjernim kritikama i savjetima jer duboko u sebi znaju da su dovedene na ovaj planet posložiti stvari prema svojim nebesko visokim standardima. Znači, pod utjecajem alkohola pripadnici ovog znaka postaju još iskreniji nego inače.

Vaga

'Volim te!!!', to je nešto što će pijane Vage ponavljati dok ne padnu u nesvijest. Pripadnici ovog znaka su posvećeni ljubavi u svim njenim oblicima tako da čak i jedna čaša vina može uzdignuti novog poznanika do statusa najboljeg prijatelja. Vage vole kad se svi osjećaju dobrodošli i napravit će da sve bude tako. Očekujte mnoštvo nazdravljanja i govora, a svaki govor, naravno, završi iznova napunjenom čašicom.

Foto: Dreamstime

Škorpion

Pijani Škorpion bi se mogao komotno natjecati za najseksepilniji pogled večeri. Pripadnici ovog znaka su vrlo seksualni i strastveni, a kad pretjeraju s alkoholom, to postaje još očitije. Ukoliko su zaljubljeni u nekoga, popustit će im sve kočnice i koketiranje će postati vrlo očito. Škorpioni su gladni ljubavi i pažnje no to skrivaju, ali kad se pod utjecajem alkohola taj zid sruši, iz njih izvire lavina emocija.

Strijelac

Strijelci su glasni i veseli ljudi koji se vole zabavljati, a kad im alkohol uđe u krvotok, sve to postaje još izraženije. Tad su u stanju sve i svakoga zvati na plesni podij gdje se doslovce razbacaju neopterećeni kako to izgleda. Njima nije problem izgledati šašavo, vrlo su opušteni zbog čega uglavnom plešu dosta dobro, posebno kad su pijani.

Jarac

Pripadnici ovog znaka vole se zabaviti, no i pod utjecajem alkohola ostaju staloženi i profesionalni jer duboko u podsvijesti znaju da moraju biti u mogućnosti pravilno reagirati dođe li do neke nepredviđene situacije. Jarci ne vole osjećaj gubitka kontrole pa ih zato nećete često vidjeti totalno pijane, zbog toga su idealno društvo kad na kraju netko mora voziti društvo doma.

Foto: Dreamstime

Vodenjak

Kad se jedan Vodenjak napije, on silno želi da ga svi slušaju. Dijeli savjete i pokušava svima pomoći, čak je sklon raspravljati o klimatskim promjenama i mogućim rješenjima, o nekim vrstama koje izumiru, ljudima koji teško žive... Pripadnici ovog znaka vjeruju da su samo oni u pravu, a kad im alkohol procirkulira žilama, tad to još jače dolazi do izražaja i sve je dobro dok se slažete s njima.

Ribe

Ribe ne vole previše dolaziti do izražaja na zabavi pa se radije zavuku u neki ugao i pijuckaju. Ili nađu nekoga sličnoga sebi pa razgovaraju o nešto ozbiljnijim, pomalo produhovljenim temama. Vole uz piće grickati nešto fino pa se ne napiju tako lako kao drugi. Pod utjecajem alkohola se opuste, a njihova razina empatije i intuicije još više dolazi do izražaja, purewow.com.

