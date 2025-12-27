Kako dezinficirati kuću nakon gripe i spriječiti širenje virusa

3. Kupaonica: Bez obzira dijelite li kupaonicu s nekim tko je bolestan ili ne, važno je temeljito očistiti i dezinficirati taj prostor nakon što se osoba s gripom oporavi. Za najbolje rezultate očistite sljedeće površine toplom vodom i sapunom, a zatim dezinficijensom: kvake, sudopere i slavine, prekidače, kade i tuševe, dozatore sapuna, toalete, držače papira, podove. Također biste mogli razmisliti o zamjeni četkica za zube i držača kako biste izbjegli klice koje bi se mogle zadržati na njima | Foto: 123rf/ILUSTRACIJA