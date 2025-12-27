Obavijesti

Galerija

Komentari 1
OSTANITE ZDRAVI

Kako dezinficirati kuću nakon gripe i spriječiti širenje virusa

Gripa je u punom zamahu, a ako ste već pokleknuli, dezinfekcija doma jedini je način da spriječite širenje klica. Nakon gripe treba uništiti klice na raznim površinama jer to može pomoći da se drugi članovi kućanstva ili oni koji posjećuju vaš dom ne razbole
Kako dezinficirati kuću nakon gripe i spriječiti širenje virusa
Izbjegavanje bolesnih jedan je od načina sprječavanja širenja virusa influence, no to je teže ako ste u istom kućanstvu. Općenito, gripa može preživjeti na površinama do 48 sati, a na neopranim rukama sat vremena. Zato se držite ovih savjeta kako biste spriječili širenje bolesti. | Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
1/10
Izbjegavanje bolesnih jedan je od načina sprječavanja širenja virusa influence, no to je teže ako ste u istom kućanstvu. Općenito, gripa može preživjeti na površinama do 48 sati, a na neopranim rukama sat vremena. Zato se držite ovih savjeta kako biste spriječili širenje bolesti. | Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
Komentari 1

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025