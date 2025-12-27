Kako dezinficirati kuću nakon gripe i spriječiti širenje virusa

Gripa je u punom zamahu, a ako ste već pokleknuli, dezinfekcija doma jedini je način da spriječite širenje klica. Nakon gripe treba uništiti klice na raznim površinama jer to može pomoći da se drugi članovi kućanstva ili oni koji posjećuju vaš dom ne razbole
Izbjegavanje bolesnih jedan je od načina sprječavanja širenja virusa influence, no to je teže ako ste u istom kućanstvu. Općenito, gripa može preživjeti na površinama do 48 sati, a na neopranim rukama sat vremena. Zato se držite ovih savjeta kako biste spriječili širenje bolesti.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
Čišćenje nije isto što i dezinficiranje. Čišćenje uključuje uklanjanje klica i prljavštine sapunom i vodom. Dezinfekcija, s druge strane, uključuje proizvode poput sprejeva, maramica ili izbjeljivača. Kao opće pravilo, prvo biste trebali očistiti površine, a zatim ih dezinficirati kako biste uklonili što više klica - ovim redom.
1. Očistite površine koje često dirate: Uobičajeno korištene površine u vašem domu najvjerojatnije imaju zaostale klice. Kako biste spriječili širenje gripe, prvo biste se mogli pozabaviti nekim od ovih uobičajenih područja: kvake vrata i ladica, prekidači za svjetlo, ograde stepenica, a nemojte zaboraviti niti na auto (volan, kvake, ekrani, sjedala i sigurnosni pojasevi. Dezinfekcijske maramice možda su najjednostavnije za ovu svrhu.
2. Kuhinja: Kada ste bolesni, u sudoperu ili po kući može se nakupiti mnoštvo čaša, pribora za jelo i posuđa. Skupite ih i operite u vrućoj vodi sa sapunom ili ih stavite u perilicu posuđa. Nakon što ste oprali posuđe, možete prijeći na čišćenje i dezinfekciju ostatka kuhinje. Usredotočite se na sljedeća područja: ručke na vratima hladnjaka, ormarići i ladice, radne ploče, sudoper, uključujući slavine, aparati za kavu i ostali uređaji poput pećnice, kante za smeće
3. Kupaonica: Bez obzira dijelite li kupaonicu s nekim tko je bolestan ili ne, važno je temeljito očistiti i dezinficirati taj prostor nakon što se osoba s gripom oporavi. Za najbolje rezultate očistite sljedeće površine toplom vodom i sapunom, a zatim dezinficijensom: kvake, sudopere i slavine, prekidače, kade i tuševe, dozatore sapuna, toalete, držače papira, podove. Također biste mogli razmisliti o zamjeni četkica za zube i držača kako biste izbjegli klice koje bi se mogle zadržati na njima
4. Operite rublje: Virusi gripe mogu živjeti i na mekim površinama, poput rublja. Nakon što se oporavite od bolesti, važno je oprati svu odjeću, posteljinu i ručnike. Također možete čistiti i dezinficirati košare za rublje. Koristite toplu vodu sa sapunom za čišćenje, a zatim osušite papirnatim ručnikom. Alternativno, možete koristiti dezinfekcijske sprejeve ili maramice. Prema podacima Centra za kontrolu i prevenciju bolesti, sigurno je kombinirati rublje osobe koja je bolesna s predmetima osobe koja nije. Ključno je koristiti najtopliju moguću temperaturu vode i potpuno osušiti sve predmete kako bi ubili klice.
5. Spavaće sobe: Osim pranja posteljine, uklanjanje virusa gripe u spavaćoj sobi također zahtijeva čišćenje i dezinfekciju tvrdih površina. To uključuje već spomenute kvake i prekidače za svjetlo zatim noćne ormariće, okvire kreveta i ručke ladica. Čišćenje podova u spavaćoj sobi također može pomoći u uklanjanju klica i smanjenju prijenosa virusa. Usisajte tepihe te pometite i obrišite podove. Dječje igračke i plišance također treba oprati.
6. Elektronički uređaji: Elektronika je među površinama s najviše klica u domovima zbog svoje stalne upotrebe. Pregled 56 zasebnih studija iz 2020. zaključio je da oko 68% mobilnih telefona diljem svijeta sadrži štetne mikroorganizme. Za čišćenje pametnog telefona uzmite meku krpu koja ne ostavlja dlačice i navlažite je malom količinom tople vode i sapuna. Mogu se koristiti i dezinfekcijske maramice, ali imajte na umu da proizvodi koji sadrže alkohol mogu s vremenom oštetiti zaslone. Obavezno čistite i dezinficirajte i osobna računala i tipkovnice, daljinske upravljače i tablete.
7. Pustite malo svježeg zraka: Otvorite prozore. To pomaže u smanjenju stagnacije klica koje bi se mogle zadržati u zraku. Prozračivanje doma također je dobra ideja tijekom čišćenja i dezinfekcije. To ne samo da pomaže u prozračivanju kuće, već je i dobra praksa kada koristite izbjeljivač ili druga dezinfekcijska sredstva.
