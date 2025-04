Kako dobiti iskustvo vrhunske kave kao iz kafića bez da izlazite iz kuće?

Tako je, recimo, 2023. objavljeno da svaki Hrvat godišnje potroši 3,8 kilograma kave, dok su prvaci uvjerljivo Finci, koji godišnje popiju 9,6 kilograma po stanovniku.

Mnogi od nas ne mogu zamisliti početak dana bez omiljene kave, bez obzira radi li se o espressu, kavi s mlijekom ili „turskoj“ kavi, a volimo u njoj uživati sami ili uz članove svoje obitelji. Većina također popije nekoliko šalica kave dnevno – jer ne volimo je samo zato što nas probudi, nego i zato što uživamo u njezinom bogatom okusu.

Iako smo gotovo na svjetskoj razini poznati kao nacija koja bi dala sve za svoju šalicu omiljenog crnog napitka, hrvatska je kultura kave ipak nešto drugačija od brojnih zemalja u Europi i svijetu.

Recimo, nismo preveliki fanovi pijenja kave „to go“ jer njegujemo stav da se radi o društvenoj aktivnosti. Posebno je poslijepodnevna kava rezervirana za prijatelje i prijateljice, s kojima uz šalicu omiljenog crnog napitka pričamo i družimo se.

Jednostavna rečenica: „Idemo na kavu?“ može imati puno konotacija, primjerice može značiti da imate informaciju koji želite ispričati drugoj osobi, ili se samo dugo niste vidjeli pa je poziv na kavu univerzalan način da kažete da se s nekim želite družiti i nadoknaditi izgubljeno vrijeme.

Također, češće ćemo napraviti kavu kod kuće i ponijeti je u termosici nego je kupiti negdje vani – jer volimo piti svoju omiljeni napitak baš onako kako smo naviknuli; na određenoj temperaturi, sa šećerom ili bez njega, uz kap mlijeka ili više cappuccino. U svakom slučaju, znamo što želimo i jednostavno je lakše ponijeti idealnu kavu sa sobom nego je prilagođavati i piti nešto što nam nije ukusno.

Pandemija koja nas je pogodila prije čak pet godina promijenila je brojne navike, a jedna od njih je i ispijanje kave. U kombinaciji s drugim vanjskim faktorima, kava kod kuće postala je sve popularnija i važnija. Općenito više vremena provodimo kod kuće nego prije pa je sasvim logično da želimo uživati u najboljim i najkvalitetnijim proizvodima, među koje se ubraja i kava.

Espresso kao iz kafića, s bogatom pjenom i izraženim aromama, nije više dostupan samo u kafićima, nego i u udobnosti vlastitog doma. Zahvaljujući sve kvalitetnijim, ali i sve dostupnijim espresso aparatima i aparatima za kavu na kapsule, praktički svatko od nas može si priuštiti doživljaja vrhunske kave kod kuće. I što je najbolje, možemo je podijeliti s našim najbližim prijateljima i obitelji.

Espresso aparati danas dolaze u različitim veličinama i oblicima, što znači da se mogu uklopiti u svaku kuhinju svojim dizajnom. Manji, veći, u neutralnim bojama ili onim jarkim, svatko može pronaći nešto za sebe i svoju obitelj. Espresso i cappuccino, prema nekim istraživanjima, omiljene su vrste kave u Hrvatskoj, kad govorimo o aparatima za kavu, a ako ih možemo popiti doma u bilo koje vrijeme i uvijek dobiti puni okus, prepoznatljivu pjenu i bogatu aromu – baš onako kako volimo – tada u njima uživamo još više.

Izbor aparata za espresso kavu ovisi o mnogim faktorima – o tome kakvu kavu preferirate i kakve navike imate, koliko vam je važan dizajn, budžet te veličina kuhinje. Postoje manji, kompaktniji espresso aparati koji stanu u praktički svaku kuhinju, a od njih dobijete jednako kvalitetnu kavu kao i iz onih većih. Njihova je dodatna prednost to što su prenosivi – ne zauzimaju mnogo mjesta pa ih možete lako spakirati i ponijeti na drugu lokaciju, u vikendicu i slično. Tako kroz cijelu godinu, bez obzira na to gdje ste, možete uživati u ukusnoj kavi koja je napravljena baš za vas i baš kako vi to volite.