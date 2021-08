Prema nekim vjerovanjima, nije nimalo svejedno jesu li novčanice u novčaniku uredno posložene ili zgužvane i nemarno nagurane. Naime, neuredan novčanik blokira protok pozitivne energije, a samim time unosi nered u vaše financije. Zato, želite li privući obilje u život, neka vam novčanik bude uredan, a novčanice pažljivo složene. Novac morate poštovati želite li da vam i dalje dolazi, prenosi Atma.

Postoji još nešto na što bi trebali pripaziti, a to je da u novčaniku nikada ne nosite neplaćene račune pa čak ni one koje ste platili. To, naime, privlači energiju plaćanja u vaš život i stalno ćete morati davati novac za nešto. Također, u novčaniku držite samo novac i bankovne kartice, sve ostalo nosite u nečem drugom. Važno je i da u njemu imate uvijek malo više novca od planiranog. To priziva još bolje financije u vaš život.

Također, nije svejedno jeste li kupili novčanik sami ili ga dobili na poklon. Preporuka je da ga sami izaberete i kupite kako bi ga kasnije voljeli i rado svoj novac držali u njemu. Svakako izbjegavajte kupovati već korištene novčanike jer nikada ne znate kakvog je vlasnika imao te kakvu energiju donosi sa sobom - dobru ili lošu.

Boja novčanika također je važna

Radi se o pet feng shui boja, a koja je točno prikladna baš za vas, ovisi o tome koji ste element u kineskom horoskopu.