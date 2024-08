Kako imati dublja prijateljstva

Profesorica psihologije na američkom Sveučilištu Buffalo, Sandra Murray, razvila je 'teoriju regulacije rizika' koja analizira povjerenje u partnerovo pozitivno poštovanje i brigu. Naglašava da, kako bismo spremno ulagali u vezu, trebamo dokaz da nećemo biti odbijeni kada to činimo. Također, ako želimo da ljudi ulažu u nas, moraju se i oni osjećati sigurno. A tu sigurnost zapravo pokazujemo kad dajemo naklonost nekome. Time mu dajemo do znanja da ga volimo, cijenimo i prihvaćamo kako bi se on mogao osjećati sigurno preuzeti rizike intimnosti s nama.

Foto: 123RF

Privrženost čini naše prijatelje sigurnima

Da bismo stekli i zadržali prijatelje, teorija regulacije rizika sugerira da ne trebamo samo biti sigurniji, već moramo postati utočište privrženosti, tereni sigurnosti, a to možemo učiniti kroz pokazivanje ljubavi.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:24 Princeza Diana | Video: KanalRi

Učiniti da se drugi osjećaju sigurnima nije samo nesebičan čin za dobrobit naših prijatelja, već to je ujedno u našem najboljem interesu. Sigurni ljudi su ujedno bolji prijatelji – oni su ranjiviji i autentičniji te preuzimaju više inicijative. Kada našim prijateljima damo do znanja da su voljeni i prihvaćeni, oni se opuštaju i otvaraju prema nama.

Stručnjakinja ujedno naglašava da teorija regulacije rizika otkriva i koliko je štetna naša kultura nepostojanosti. Kad se nekome posvetimo tek u posljednjem trenutku, činimo ga nesigurnijim jer signaliziramo da ga ne cijenimo – suprotno od onoga zbog čega se ljudi osjećaju ugodno ulažući u nas.

No, kako možemo upotrijebiti naklonost da se ljudi osjećaju dovoljno sigurnima da ulažu u nas?

Foto: 123rf

Ako potencijalnog prijatelja sretnemo na slučajnom piću, umjesto da tijekom razgovora provjeravamo mobitel, možemo ga srdačno pozdraviti i razgovarati.

Ako želimo da nas naš novi prijatelj pozove na pizzu, kada nam pošalje poruku da nas pita kako smo, umjesto da kažemo da je sve u redu, možemo reći da je super da se javio, da imamo nešto za ispričati.

Ako želimo da nas naši prijatelji drže u tijeku sa svojim životima, kada nam kažu da su dobili nagradu, umjesto da kažemo samo da je to super, možemo dodati da smo ponosni na njega.

Uglavnom, treba dati veći kompliment, naglasiti njegove kvalitete.

- Uzmimo kao primjer Gabby i Rachel, dvije žene s kojima sam razgovarala za svoju knjigu Platonic, čije je prijateljstvo u skladu s načelima teorije regulacije rizika. Prema Gabby, 'ovo mi je prijateljstvo pomoglo da budem otvorenija za povezivanje s drugim ljudima. Pomoglo mi je da shvatim vlastitu vrijednost. Znam da sam vrijedna ljubavi. To me učinilo hrabrijom. Da nemam ovo prijateljstvo, mnogo bih opreznije izlazila van i pokušavala se povezati s ljudima, ispitujući jesam li dovoljno dobra. To mi je dalo samopouzdanje'. Budući da je Rachel učinila da se osjeća sigurnom, osjeća se ugodno ulažući ne samo u Rachel nego i u sva svoja druga prijateljstva - objasnila je Murray.

Foto: 123rf

Jedan od važnih načina na koji Rachel i Gabby pokazuju ljubav jedna prema drugoj je pokazivanje entuzijazma za dobre vijesti jedna drugoj. Kad je Gabby rekla Rachel da razmišlja o tome da sama ima bebu, Rachel je bila presretna:

"Ako odlučiš da želiš proći kroz ovo, trebala bi znati da tvoja buduća beba već ima tetu koja je jako voli. Ima obitelj. I imate nekoga tko ide s vama na baby tečajeve. Tako sam uzbuđena zbog tebe i bit ću tamo".

Istraživanja pokazuju da je Rachel, kad je s toliko uzbuđenja odgovorila na Gabbynu vijest, dodatno ojačala njihovo prijateljstvo. Studija pod nazivom 'Sviđa mi se što podnosiš moju bol, ali volim što osjećaš moju radost' otkriva da smo zadovoljniji u svojim bliskim odnosima kada su drugi ljudi sretni zbog naše radosti. Zapravo, ta je osjetljivost u većoj mjeri predvidjela kvalitetu odnosa nego način na koji su drugi reagirali na našu patnju.

Drugo istraživanje uključivalo je osobu koja je otišla u laboratorij i podijelila jedan od najboljih događaja koji su joj se dogodili u posljednjih nekoliko godina sa 'strancem' koji je potajno radio za znanstvenike. U jednom slučaju, stranac je entuzijastično odgovorio 'wow, pa to je sjajno', a u drugom, stranac je neutralno postavio popis pitanja o događaju, poput 'što vaš događaj čini tako pozitivnim za vas?'. Nakon toga, sudionici su izjavili da osjećaju veću bliskost i da im se više sviđa partner koji odgovara oduševljeno.

Kako pokazati ljubav prijateljima

Teorija regulacije rizika pokazala nam je da stvaranje prijatelja znači učiniti da se ljudi osjećaju sigurnima, bilo da to znači dati im više ljubavi ili naučiti kako bolje primiti svoju.

Također nas uključuje u uspjeh naših drugih prijateljstava. Često, kada su naša prijateljstva plitka, krivimo svoje prijatelje. Iako se ponekad ljudi uistinu ne slažu, ipak je dobro pogledati sebe u ogledalo i postaviti si pitanje - činim li da se ljudi osjećaju sigurno i kako im pokazujem da ih volim.

Očekivati ​​od drugih da se opetovano učine ranjivima i posegnu za nama dok se mi skrivamo iza svojih zidova, ne pokazujući nikakvu naklonost niti otvoreno primajući njihovu, nerealno je.

Evo popisa načina na koje možete pokazati ljubav prema prijatelju:

Recite im koliko vam znače.

Kad vam se obrate, recite im koliko ste sretni što vam se javljaju.

Budite uzbuđeni zbog njihovih dobrih vijesti.

Pohvalite ih.

Pohvalite njihov trud.

Srdačno ih pozdravite.

Obavijestite ih kada podijele nešto što vam ima smisla.

Recite im kad se u usput sjetite baš njih.

Recite drugim ljudima koliko mislite da su sjajni.

Javite im kada vas impresioniraju.

Recite im da će uspjeti ostvariti svoje snove.

Recite im kada mislite da imaju sjajnu ideju.

Nasmiješite im se iskreno.

Podsjetite ih da ste zahvalni što ih poznajete.