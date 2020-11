Kako izabrati idealne traperice: 7 top savjeta za savršeni model

Traperice, kao neke od najpopularnijih hlača, uglavnom nije tako jednostavno kupiti, no ključni savjeti pomoći će vam da si pojednostavite ove stilske 'muke' i pronađete baš one koje želite

<p>Danas u ponudi imamo na stotine modela, koji se razlikuju po boji, nijansi, teksturi, detaljima i kvaliteti izrade.</p><h2>1. Tekstil će se razvući</h2><p>Ako su vam traperice na prvu malo uže, prilikom isprobavanja, to je idealno, jer će se tekstil malo raširiti. Naime, preuske su tek ako sjednete, pa u njima ne možete disati.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Mala Erna (8), kći modne dizajnerice Andrijane Subotić Pjajčik, osmislila je vlastitu eko kolekciju za lutkice </strong></p><h2>2. Dijagonalne linije</h2><p>Ove linije vidljive su na unutarnjem djelu, a vanjski dio mora biti tamniji od unutarnjeg, to je dokaz kvalitete hlača.</p><h2>3. Bakar, aluminij, nikal ili mesing</h2><p>Patentni zatvarač, gumbi i ostali elementi trebali bi biti izrađeni od metala (bakar, aluminij, nikal ili mesing). Metalni dijelovi su trajniji i dobri su u kombinaciji s traperom. Pazite da je patentni zatvarač dovoljno čvrst kad je zatvoren.</p><h2>4. Držači za remen</h2><p>Idealno je imati 5 držača za remen, smještenih na rubovima hlača, jer ako ih je manje, remen će ispadati iz držača, a hlače će imati drugačiju formu.</p><h2>5. Stražnji džepovi</h2><p>Stražnji džepovi trebali bi biti proporcionalni veličini bokova. Ako su manji, stražnjica će izgledati veća, a ako su previše rašireni, bokovi će također vizualno dobiti na širini.</p><h2>6. Boja unutarnje etikete</h2><p>Unutarnja etiketa treba biti čisto bijela. Naime, ako je plava, crvena ili neke druge boje, traperice će u pranju pustiti boju.</p><h2>7. Kroj struka je bitan</h2><p>Idealno je nositi traperice koje imaju prednji dio struka malo niži od stražnjeg, jer linija oko struka prirodno je malo zakrivljena, a ne ravna. Zato je u takvim trapericama i lakše sjediti, ne spuštaju se do trtice, piše <a href="https://brightside.me/inspiration-tips-and-tricks/10-tips-for-how-to-choose-the-perfect-jeans-799797/">Brightside</a>.</p>