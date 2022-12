Kako izbjeći obiteljske svađe i rasprave tijekom blagdana?

Pomoću pet jednostavnih koraka izbjegnite otrovne obiteljske svađe ovih blagdana. I dok je najljepše doba godine pred vratima, neki se možda ne osjećaju tako... Ako vam Božić s obitelji više nalikuje prazničnom iskušenju nego vremenu mira, ljubavi i radosti - niste jedini.

Mnogi su zaglavili u beskorisnim ili štetnim obrascima ponašanja sa svojim voljenima.

- Iz godine u godinu možemo ulaziti u blagdansko razdoblje nadajući se da će ovoga puta biti drugačije, ali češće nije, i stoga doživljavamo ponavljanje bolnih iskustava - kaže Kate Roberts, britanska hipnoterapeutkinja i trenerica.

Nikad nije kasno za postavljanje granica.

Foto: Dreamstime

Ne budite 'dijete'

Čak i ako ste sretni u vlastitoj koži i uspješni kod kuće i na poslu, samo 10 minuta u kući roditelja može biti dovoljno da izvučete svoje unutarnje derište.

- Razumljivo je, Božić može biti pokretač za mnoge. Često rekreiramo obiteljske strukture iz djetinjstva, tako da je lako preuzeti te poznate uloge i skliznuti u stare nesvjesne obrasce ponašanja - kaže Kate.

Razmislite o kvalitetama koje vas čine onim što sada jeste, o vašim interesima, uvjerenjima i vrijednostima, predlaže terapeutkinja.

Trik je u tome da priznate da su se stvari promijenile i da ste sada odrasli.

Foto: Dreamstime

- Taktičan razgovor s roditeljima može pomoći, ali najvažnije je podsjetiti se tko si sada, sjetiti se da si jako drugačiji od one verzije iz djetinjstva i pokušati zadržati taj osjećaj dok ulazite u te interakcije - savjetuje.

Da biste to postigli, Kate predlaže da zatvorite oči i mirno udahnete.

- Isprobajte tehniku disanja 4/7/8, udahnite brojeći do četiri, zadržite sedam, zatim izdahnite osam sekundi. Razmislite o kvalitetama koje vas čine onim što sada jeste, razmišljajte o vašim interesima, uvjerenjima, vrijednostima, ključnim osobinama ličnosti. Zamislite sebe iz perspektive autsajdera i osjetite koliko ste osnaženi u drugim područjima svog života. Nakon što u sebi stvorite te dobre osjećaje, otvorite oči i shvatite da ste to vi. Sve ove prekrasne osobine možete unijeti u svoju interakciju sa svojom obitelji - ističe Kate.

Pronađite svog unutarnjeg diplomatu

Razgovor o politici možda neće dobro završiti, pa ako se stvari zahuktaju vrijeme je da pronađete novi način za razgovor.

- Kad se dogode rasprave o politici, to je često zato što su pojedinci ukorijenjeni u svojim taborištima i ne žele slušati - kaže Clare Flaxen, kognitivno bihevioralna terapeutkinja.

Foto: Dreamstime

Ovo je osjetljivo područje jer su ti razgovori o vrijednostima koje se osjećaju važnima ili dodiruju naš osjećaj identiteta, objašnjava.

Pokušajte ovo ne shvaćati osobno i promatrajte situaciju kao zanimljivu raspravu, s različitim gledištima.

- U ovo doba polarizacije važno je moći izraziti suprotna mišljenja i voditi razgovore koji mogu dovesti do veće povezanosti i razumijevanja. Tako dolazi do promjena - ističe Clare.

Međutim, to može biti teško, osobito ako netko govori stvari koje smatrate uvredljivima, donosi The Sun.

- Ako se ne osjećate sposobnim osporiti ova gledišta bez izazivanja svađe, smireno recite da ćete podvući crtu ispod razgovora. Ako se čini previše toksičnim i nesigurnim, jednostavno nemojte razgovarati o politici sa svojom obitelji. Stavite 'razlike' na stranu za taj dan i dogovorite se da ne idete tamo. Ako drugi to rade, ispričajte se i povucite iz razgovora - predlaže terapeutkinja.

Foto: Dreamstime

Podijelite teret

Može nepravedno pasti na istu osobu da obavlja sve kupnje, kuhanje, čišćenje i sve između. Ako ste to vi, progovorite i pobrinite se da se svi uključe. Postavite čvrste granice o tome što želite, a što niste spremni učiniti.

- Razgovor prije 25. prosinca može pomoći da se frustracije svedu na najmanju moguću mjeru i omoguće da dan protekne glatko - kaže Kate.

Predložite raspodjelu posla, na primjer. Dodijelite dužnosti članovima obitelji, poput postavljanja, raščišćavanja stola ili dolijevanja pića.

- Izlazak na božićnu večeru također je opcija. To znači da svi bježe od priprema, dok promjena okoline može značiti da se svi bolje ponašate - istaknula je.

'Oslobodite se'

Ako vaša obitelj osuđuje način na koji se ponašate prema djeci i razbacuje se riječima poput 'razmaženi' kada su darovi u pitanju, to može dovesti do napetih trenutaka, ali postoje načini da se to riješi.

Prvo, zamolite člana obitelji da razgovara s vama nasamo, a ne pred vašim djetetom, ako ima nekih problema. Ključno je da stvari budu mirne i odmjerene te im dajte do znanja da vas njihova mišljenja mogu povrijediti, ali im dajte priliku da se promijene.

Foto: Dreamstime

Ako to ne uspije, Clare kaže da imate dvije mogućnosti.

- Recite nešto, uzvratite im, jer za dijete može biti moćno vidjeti da se roditelji zalažu za njega. Koristite se 'ja' izjavama i prihvatite ono što govorite, umjesto da upirete prstom - kaže Clare te dodaje da jasno izrazite svoj stav postavljanjem granice i pokazivanjem drugačije perspektive.

Alternativno, kaže Clare, zanemarite komentare.

- Također je dobro za dijete vidjeti da može izabrati kako će se osjećati kada se radi o tome što drugi misle ili govore. Ne treba svaki negativan komentar uzeti u obzir. Najvažnije je provjeriti da dijete nije previše uznemireno - ističe.

Ako je dijete pak uznemireno komentarima, razgovarajte nasamo s njim. Djeci je najvažnije što njihov skrbnik misli, a oboje se možete nasmijati koliko su djed, baka ili teta dosadni, pojašnjava.

Stavite sebe na prvo mjesto

Ako vam sama pomisao na veselje s obitelji izaziva mučninu, možete napraviti drugačije planove.

- U redu je odlučiti ne provesti Božić sa svojom obitelji, možete od toga odustati - kaže Kate. Radite neke stvari u kojima se osjećate sjajno i uvijek birajte 'sebe'.

Foto: Dreamstime

- Mogli biste reći nešto poput toga kako znate da obično provodite Božić kod njih, ali ove ste godine odlučili ostati kod kuće i raditi stvari malo drugačije. Očekujte da bi obitelj na ovako nešto mogla odgovoriti razočaranjem, i pokušati vas uvjeriti da učinite drugačije ili bi pak mogli biti ljuti. Ali to je vaša odluka i ne činite ništa loše u davanju prioriteta svojim potrebama - ističe stručnjakinja.

Budite iskreni prema sebi o tome što trebate. Radite neke stvari zbog kojih se osjećate sjajno, bilo da je to susret s prijateljima, vježbanje, meditacija ili čitanje dobre knjige, savjetuje.

