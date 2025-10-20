Kako izgleda proces uvoza automobila iz EU

Ponuda vozila u EU je vrlo velika, a sam proces uvoza vozila ne mora biti kompliciran, iako postoje specifični koraci koje je dobro poznavati prije donošenja konačne odluke.

Odabir i provjera vozila

Najveći izbor automobila danas nalazi se na europskim tržištima, uz mogućnost kupnje direktno od provjerenih trgovaca. Ipak, kupnja automobila iz EU, kao i svaka druga kupnja vozila, nosi određene rizike: nepravilnosti u dokumentaciji, nepoznato stanje vozila, potencijalni skrivene kvarove te nepouzdane prodavatelje.

Kako bi se izbjegli rizici, preporučuje se ili osobni odlazak na lokaciju vozila radi pregleda i provjere ili angažiranje provjerenog posrednika koji će preuzeti brigu o provjeri vozila, ali i vjerodostojnosti prodavatelja prije same kupnje.

Dodatna prednost kod suradnje s posrednicima specijaliziranim za uvoz auta po narudžbi jest mogućnost ugovaranja dodatnih jamstava te kupnje po modelu plaćanja “tek po isporuci”, što kupcu pruža maksimalnu sigurnost budući da vozilo može platiti tek nakon što ga osobno pregleda.

Kupnja vozila na leasing – fleksibilnost za kupce

Sve je popularnija opcija kupnja vozila iz EU na leasing – dostupna kako fizičkim osobama, tako i pravnim subjektima. Leasing omogućuje lakši pristup skupljim i novijim vozilima, s nižim početnim troškovima i povoljnim uvjetima otplate.

U procesu uvoza i kupnje na leasing posrednici u pravilu preuzimaju plaćanje vozila, kompletnu papirologiju i organizaciju uvoza, a vozilo stiže spremno za tehnički pregled i registraciju. Kupac se može posvetiti samom izboru vozila te financijskoj strani kupnje.

Troškovi uvoza i kako ih točno izračunati

Troškovi uvoza vozila uključuju:

Posebni porez na motorna vozila (PPMV), koji varira ovisno o starosti, emisiji CO₂ i vrsti vozila, a možete ga izračunati koristeći kalkulator uvoza.

Naknada Fondu za zaštitu okoliša (FZOEU) od 0,08 € po kilogramu vozila.

Troškovi transporta, koji se kreću uglavnom od 400 do 1.000 € ovisno o načinu prijevoza i udaljenosti.

Potvrda proizvođača, obvezna ako vozilo nema COC dokument, oko 53 €.

Homologacija, oko 83 €.

Tehnički pregled, osiguranje vozila i registracija, približno 400 €.

Prijava vozila na carinu i registracija

Online prijava vozila na carinu za obračun PPMV‑a te naknada FZOEU u Hrvatskoj moguća je putem sustava e-Građani. Potrebno je pripremiti svu potrebnu dokumentaciju: dokaz o vlasništvu, dokaz o emisiji CO₂ te dokumente vozila, a po potrebi i CMR dokument.

Obračun carina završava najčešće isti ili prvi sljedeći radni dan nakon prijave, nakon toga slijedi plaćanje naknada te je vozilo spremno za tehnički pregled i registraciju.

Najvažniji savjeti za kupce

Pogreške u procesu uvoza najčešće nastaju zbog nepoznavanja zakonskih rokova, podcjenjivanja ukupnih troškova ili neuredne dokumentacije. Ključno je:

Tražiti i provjeriti svu potrebnu dokumentaciju prije potpisa ugovora ili plaćanja

Provjeriti autentičnost podataka o vozilu i prodavatelju.

Prijaviti vozilo na carinu u roku od 15 dana od dana računa ili CMR‑a.

Bez pravovremene prijave i plaćanja PPMV‑a vozilo nije moguće registrirati u Hrvatskoj.

Zaključak

Pažljivo planiran i organiziran uvoz automobila iz EU svodi se na tri točke: pronalazak i provjeru vozila, urednu dokumentaciju i pravovremeno ispunjenje poreznih obveza. Kada su ti elementi pod kontrolom, automobil brzo prelazi put od oglasa u EU do registriranog vozila na hrvatskim cestama. Uz mogućnost kupnje na leasing, kupnja iz EU nikada nije bila lakša i jednostavnija.