Kako je crvena postala simbol luksuza i glamura - za sve je kriv jedan francuski kralj

Danas se njome bave mnogi brendovi na razne načine, no nekada je crvena bila super skupa i gotovo ju je nemoguće bilo nabaviti ako osoba nije član visokog društva.

Naime, u Francuskoj u 17. stoljeću, crvena postaje boja moći. Naime, francuska stručnjakinja za povijest Joan DeJean kaže da je crvena 'uvijek bila boja povezana s palačama, posebice s Versaillesom'.

Louis XIV obožavao je satenske cipele s potpeticama, bio je izuzetno ponosan na svoje noge.

- Bio je poznat po tome što ima prekrasne noge i nosio je sve vrste odjeće koja ih je otkrivala - naglasila je DeJean.

Kralj je nosio i uske hlače te predivne svilene čarape, kako bi upotpunio svoj look. Njegove cipele s potpeticama, koje su bile prilično visoke, bile su obavezno od satena, s crvenim detaljima.

Ubrzo su plemići diljem Europe prihvatili taj trend te krenuli nositi crvene cipele. Takav je dizajn bio tada vrlo skup, jer u to vrijeme bojanje tekstila mogli su si priuštiti samo oni najbogatiji.

Naime, crvena je bila luksuzna boja u Francuskoj u 17. stoljeću jer se u to vrijeme proizvodila od malih kukaca iz meksičkog kaktusa.

- Ljudi su odlično zarađivali trgujući ovom bojom, bio je to veliki biznis - naglasila je Rebecca Stevens, kustosica u Muzeju tekstila u Washingtonu. Naime, crvena je tkanina bila poput zlata - skupa i ekskluzivna.

Kada su Španjolci stigli u Meksiko u 15. stoljeću, ta je buba postala glavni izvozni proizvod Novog svijeta u Europu. Španjolci su sakupljali kukce tako što su ih strugali s biljaka kaktusa i zatim sušili. Osušene bube, koje su izgledale poput malih kuglica, zatim su poslane u Europu.

No, uvoznici u Europi zapravo nisu znali da su to bubice, već su mislili da je to neki mineral.

Naime, Španjolci su, kaže Stevens, uložili puno truda u to da čuvaju tu tajnu, od kuda njima ta ekskluzivna crvena boja za tekstil.

Priča je završena sredinom 19. stoljeća, kada su izumljene sintetičke boje, piše nrp.

Tada su dizajneri i modne kuće zapravo dobili priliku raditi crvenu odjeću te je prodavati po nižim cijenama. Naravno, nakon toga crvena je postala manje ekskluzivna, iako je njezina čarolija u svijetu dizajna prisutna i danas.