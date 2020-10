A njezina biv\u0161a kolegica\u00a0Vicky Pattison tako\u0111er je pro\u0161le godine podijelila fotografiju prije i sada na kojoj se vidi kako je prije nekoliko godina izgledala zapanjuju\u0107e mr\u0161avo dodaju\u0107i kako se osje\u0107a sretnije otkad je prihvatila svoje obline.

<p>Od kontroverznog i zabrinjavajućeg trenda da budemo što mršaviji do trenda 'Slim Thick' kojeg su pokrenule velikim dijelom Kardashianke, došlo je do pomaka prema prihvaćanju prirodnog izgleda.</p><p>Samo ako pogledate profile nekih od najvećih britanskih reality zvijezda sada, u usporedbi s prije nekoliko godina, vidjet ćete kako je došlo do promjene u idealima ljepote.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>No, prema psihologinji Deanne Jade, stalni pritisci na žene da izgledaju na određen način pridonose 'epidemiji tjeskobe'.</p><p>Evo kako je Instagram mijenjao ideal ljepote</p><h2>'Bedreni procijep' i 'čista prehrana'</h2><p>Rođenjem Instagrama prvi trend koji je bio popularan je bio 'thigh gap'. To je praznina koja se vidi između bedara jako mršavih djevojaka kad potpuno spoje noge.</p><p>Influencerice su tada dijelile savjete o prehrani i pokrenule su ovaj trend.</p><p>Holly Hagan, televizijsko lice, je 2013 godine šokirala svoje obožavatelje svojim selfijom u donjem rublju, skinuvši kilograme i transformiravši svoju figuru. Ako pogledate njene fotografije nekoliko godina iza na kojima izgleda prirodnije uočljivo je kako je Holly zajedno s drugim zvijezdama pratila Instagram trendove.</p><p>A njezina bivša kolegica Vicky Pattison također je prošle godine podijelila fotografiju prije i sada na kojoj se vidi kako je prije nekoliko godina izgledala zapanjujuće mršavo dodajući kako se osjeća sretnije otkad je prihvatila svoje obline.</p><p>Trend koji se najviše pamti je 'čista prehrana'.</p><p>Dok je pokušavala promovirati čistu prehranu na društvenim mrežama nakon svoje bolesti, spisateljica Ella Mills je ubrzo bila prozvana kao jedna od vođa pokreta za čistu prehranu 2014 godine.</p><p>Međutim, 2017. dokumentarni film Horizona razotkrio je koliko je ljudi postalo opsjednuto tim trendom, a zauzvrat se razvila ‘ortoreksija’, opsjednutost onim što jedete.</p><p>Ella je kasnije uzvratila kritičarima, rekavši da nikada nije namjerno promovirala čistu prehranu.</p><h2>Skinny B*tch Collective</h2><p>Otprilike u isto vrijeme kad i 'čista prehrana' pojavila se i kontroverzna fitness grupa pod nazivom Skinny B * tch Collective (SBC).</p><p>Osnovao ju je Russell Bateman, a istaknuta fitness grupa imala je težak proces odabira i navodno je okupljala samo slavnu elitu ljude poput Ellie Goulding i Millie Mackintosh. s čvrstim fokusom na ekstremne treninge u teretani i malene okvire.</p><p>SBC je bio na udaru kritika jer je zagovarao ekstremne treninge i izgled i na kraju su slavne osobe brzo odustale od ovog trenda.</p><h2>Snažna tijela</h2><p>Novi fokus na snažna i mišićava tijela pojavio se 2015. godine. S hashtagovima poput #ThickFit i #FitAndThick, Instagram naslovnica je bila puna fotografija slavnih osoba koje pokazuju svoja mišićava tijela.</p><p>Jedna od tih osoba koja je najbolje promovirala ovaj trend bila je pjevačica Pink.</p><h2>Obline</h2><p>Najznačajniji pomak dogodio se kad su žene s oblinama dobile svoj trenutak. Modeli poput Ashley Graham objavljivale su svoje fotografije u donjem rublju potičući ljude diljem svijeta da prihvate svoje obline.</p><p>Ashley je dijelila savjete i inspiraciju na društvenim mrežama, kao prava ambasadorica zdravlja i ljepote bilo koje veličine, a trend je brzo krenuo.</p><p>Također je stajala iza popularnog hashtaga #ThickThighsSaveLives za promicanje tjelesnog samopouzdanja.</p><h2>Slim Thick</h2><p>Prošle godine pokrenut je trend 'Slim Thick'. Prema Urban Dictionary-u to su djevojka s velikim/izvježbanim bedrima, prćastom guzom, bokovima normalne veličine i ravnim/izvježbanim trbuhom. Takve su djevojke mršavije od ‘djevojaka s oblinama’, ali se i dalje smatraju djevojkama koje imaju obline.</p><p>Traženu figuru uvelike su popularizirale Kardashianke, kao i reality zvijezde, uključujući Lauren Goodger, Jennifer Lopez, Amber Rose, pa čak i Beyonce.</p><p>Iako su se tijekom godina dogodile i pozitivne promjene potaknute Instagram trendovima, kako poznate osobe teže prirodnijem izgledu, Instagram još uvijek ima moć da oblikuje naše ideale što smatramo ili što znači biti 'seksi', piše <a href="https://www.thesun.co.uk/fabulous/12857195/instagram-kim-kardashian-10-year-anniversary-geordie-shore-stars-trends/"><strong>The Sun</strong></a>.</p><p> </p>