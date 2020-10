No, sve se to promijenilo kad je na \u010delo ku\u0107e stigao Nijemac Karl Lagerfeld, jedan od majstora modne inovacije i veliki ljubitelj stilske igre.

<p>Modna kuća koja danas slovi za jednu od najluksuznijih imala je svoja turbulentna vremena, jer nakon smrti Coco Chanel, 1971. godine, kuća nije ulovila korak s vremenom te je ona desetak godina kasnije bila samo jedan od nekad moćnih brendova.</p><p>No, sve se to promijenilo kad je na čelo kuće stigao Nijemac Karl Lagerfeld, jedan od majstora modne inovacije i veliki ljubitelj stilske igre.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Fascinantan život Karla Lagerfelda</strong></p><p>Shvatio je da će kompaniji trebati više od "liftinga" te da će morati znakovlje kuće Chanel učiniti modernim i relevantnim.</p><p>Upravo je on kreirao Chanelov logo koji se sastoji od dva slova C, a koji je danas jedan od najznačajnijih.</p><p>- Mnogi su u to doba govorili da je Chanel mrtav brend. No, mislim da je Karl baš radi toga poželio podići brend i uvjeriti ljude kako su u krivu. Znao je da mora promijeniti mnogo toga, kako bi je modernizirao i vratio na scenu kao važan brend - komentirao je Eric Wright, nekadašnji Lagerfeldov suradnik, za <a href="https://www.vogue.com/article/in-vogue-the-1990s-podcast-episode-4-karl-lagerfeld-the-creative-director">Vogue</a>.</p><p>Potom je Karl odlučio rekreirati naslijeđe kuće u modernom tonu te je dekadama kasnije na inventivan način koristio znakove i prepoznatljive karakteristike ove modne kuće.</p><p>Naime, konstantno je vrtio i reinterpretirao ključne elemente, poput crne i bijele, kamelije, bisera i buklea, a opet sve skupa bilo je u duhu kuće.</p><p>Danas prepoznajemo znakove brenda - na primjer malu crnu haljinu, torbice s lancem, kostim od buklea. </p><p>Karl je uveo u modu način rada koji poštuje niz dizajnera, a to je rekreiranje starih elemenata nekog brenda, igra s naslijeđem na moderan način.</p><p>Osim kreativne, Lagerfeld je imamo i energiju za biznis, što ga je učinilo jednim od ključnih autora prošloga i ovog stoljeća.</p>