Kako je slavna IT torba postala ultimativni objekt ženskih želja

Prva IT torba bila je Hermesova Kelly, nazvana po Grace Kelly, jednoj od ikona stila prošloga stoljeća. Njezina gracioznost i elegancija ostavili su pečat u svijetu mode, a mnogi se dizajneri njezinim imidžem inspiriraju i dan danas.

Foto: Hermes

Kelly je koristila ovu torbicu kako bi sakrila rastući trudnički trbuščić i time kreacija dobiva status zvijezde. Bilo je to 1956. godine.

Samo godinu ranije Coco Chanel predstavlja danas super-slavnu 2.55 torbicu. Ime je dobila prema datumu – bila je to veljača 1955. godine. Coco je dizajn ukrasila dugačkim lancem jer je željela osloboditi ruke te se pritom inspirirala vojničkim torbama.

Coco je uvijek bila praktična i jednostavna rješenja za nju su bila nešto sasvim normalno i očekivano. Danas je 2.55 torbica jedan od detalja koje stručnjaci smatraju dobrom investicijom.

Guccijeva Bamboo torbica nastala je usred poslijeratne oskudnosti. Naime, materijali su 1947. godine bili limitirani, a jedan od rijetko dostupnih materijala bio je bambus iz Japana. U to vrijeme bambus je bio neobičan materijal za torbice, ali Guccijevi majstori su uspjeli su od njega napraviti praktične ručke. Dizajn je ubrzo postao hit među glumicama, a njezina slava ne jenjava ni danas. Naravno, u novijim verzijama.

Prada predstavlja svoj slavni najlonski ruksak 1984. godine. Po prvi puta prestižno modno ime donosi praktičnu torbu kojoj je funkcionalnost važnija od estetike. Crni, od najlona, s prepoznatljivom srebrnom trokutastom pločicom, ovaj ruksak značajan je i danas. Ovo je bila prva torba koja je postala toliko tražena da je generirala listu čekanja.

Dior je dekadu kasnije, 1995. godine, predstavio torbicu imena Chouchou. Svaka je bila rađena ručno te imala ukrase u obliku slova koja su visjela s ručke – privjesak je imao čak 140 dijelova. Popularnost i status IT torbice ovoj kreaciji omogućila je Lady Diana. Već godinu kasnije, kuća Dior je, u čast Diane, ime torbice promijenila u Lady Dior.

Fendi 1997. godine donosi torbicu inspiriranu kruhom odnosno bagetom. Fendi Baguette proslavila je Carrie, odnosno Sarah Jessica Parker u seriji Seks i Grad. Dizajn je jednostavan, majušan, dugoljast. Idealna večernja torbica postala je ultimativni hit, a od onda je poprimila niz lica, varijanti, boja i materijala. Fendi je ovom torbicom promijenio tržište večernje torbice smanjivanjem dimenzija i raznolikošću dizajna.

Galliano je 1996. godine postao kreativni direktor kuće Dior. Ubrzo je shvatio da mu je na usluzi mega produkcija i da može biti kreativan koliko god želi. Odlučuje stvoriti novu IT torbu 2000. godine – ime joj je Saddle bag. Izgled i dizajn podsjećaju na izgled jahaćeg sedla, ima kratke ručke i idealno sjeda ispod ruke. Slavne dame bile su oduševljene, torbica postaje svjetski hit, a nosi je i Carrie, opet u seriji "Seks i Grad".

Balenciagina Lariat torba, i danas poznata kao city bag iliti motorcycle bag, zapravo nije trebala biti proizvedena. Kad ju je Nicolas Ghesquiere, koji je došao u Balenciagu 2001. godine, predstavio šefovima, oni su ga odbili jer torba nije zadovoljavala njihove kriterije. No, modeli poput Kate Moss slučajno su je vidjele na isprobavanju za reviju, stoga je Nicolas dao napraviti još dvadesetak modela kako bi imao za pistu. No, manekenke su bile oduševljene, torba je postala hit i simbol visokih ljepotica, a kasnije i svih ostalih ljubiteljica IT torbi.

Marc Jacobs, jedan od onih koji su na niz načina utjecali na modnu scenu, za kuću Louis Vuitton je 2001. osmislio je Graffiti torbu. U to vrijeme u svijetu mode kristalizirala se ideja da su IT torbe zapravo vrlo unosna stvar i da je moguće namjerno proizvesti takav element uspjeha. Na njoj je radio poznati umjetnik Stephen Sprouse, što je otvorilo novo poglavlje suradnji s raznim drugim artistima, kao što je Murakami, na limitiranim edicijama. Ovim je potezom Jacobs unio novu uspješnu tradiciju i pojačao urbani karakter LV brenda.

Phoebe Philo je 2005. za Chloe predstavila torbu Paddington te je odmah poslala slavnim damama. Rezultat je bio instant uspjeh jednom od najpoznatijih modnih dodataka. Njezin stylish moment oduševio je i svu ostalu modnu publiku te torba ubrzo ulazi u sam vrh najpoželjnijih detalja.

I Karl Lagerfeld je u ovom stoljeću ostavio stilski trag u svijetu IT torbi. Naime, redizajnirao je torbu koju je originalno predstavila Coco Chanel u kolekciji Visoke mode 1955. godine. Kreiranje replike stare pola stoljeća bio je riskantan posao, no Karl je uspio, kao i u svemu drugom. Iako je izvukao vintage dizajn, Karl je dobio kreaciju za novo doba, u kojemu kuće inzistiraju na otkrivanju tradicije i dugotrajnosti. Time je dao lekciju drugim kućama da ističu svoju povijest te da će im taj element dati na vjerodostojnosti.

Danas je sve više IT torbi, moda je brža, a mikro trendovi i IT detalji rađaju se iz mjeseca u mjesec. Novi autori moraju paziti na naslijeđe, ali istovremeno biti moderni i inovativni, za nove generacije potrošača. Među majstorima ovoga posla su Alessandro Michele za Gucci, Demna Gvasalia za Balenciagu, JW Anderson za Loewe i Daniel Lee za Bottega Veneta. Njihove kreacije reklamiraju zvijezde digitalne scene, no rok trajanja sve je kraći, izmjene su česte. Usprkos tome, ove starije IT torbe imaju vječnu slavu i imidž pravih modnih ikona.

