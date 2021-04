Njihova iskustva pokazuju da zaista ne postoji 'normalno', a svatko ima svoj pristup seksu i orgazmu te doživljaj istih. I premda su svi ljudi jedinstveni, vjerojatno ste se nekad zapitali 'jesam li ja jedini koji se ovako osjeća?'. Odgovor je - vjerojatno ne!

Poput struje koja mi prolazi tijelom

S pravom osobom i kad sam jako uključena, seks mi se čini kao da mi električna energija prolazi kroz tijelo u prvim trenucima dodirivanja ili penetracije. Osjećam otkucaje srca tamo dolje. Naježim se i osjećam trnce po kralježnici. Osjećam se toplo i opušteno. S druge strane, seks može biti neugodan i bolan ako nisam uzbuđena ili vlažna...

Isabelle, 31

Orgazmi se nadograđuju

Za mene najintenzivniji orgazmi koje doživljavam započinju vaginalnim seksom, a završavaju analnim. Svi orgazmi su u spektru intenziteta, a što duže budete nadograđivali osjećaj, orgazam će biti jači i duži. Dakle, ponekad, nakon dovoljno vaginalnog seksa, potrebna je dodatna stimulacija da bi se došlo do vrhunca. Osjećaj analnog čini upravo to, pružajući osjećaj prodora, ali s dodatnim stimulansom - možda se radi o maloj boli ili samo o stimuliranju različitih živčanih završetaka. To je formula za izvanzemaljski orgazam za mene! Potrebno je malo više vremena i truda, zasigurno, ali to se isplati, kaže za mbg.

Linda, 52

Zabavniji u teoriji nego u praksi

Seks se čini kao da je ranjivo, nasumično iskustvo za koje smatram da je većim dijelom neodoljivo. U posljednje vrijeme mi je teško ostati zainteresirana i potpuno se otpustiti. Definitivno mislim da je seks u teoriji trenutno za mene zabavniji od prakse.

Ellen, 29

Stimulacija povezuje moje cijelo tijelo

Seks se čini kao da sam nekako 'ujedinjena', kao da su svi dijelovi mene, koji obično nikad ne 'komuniciraju', odjednom povezani u nove lude veze, koje postoje samo tijekom seksa.

Primjerice, kad mi partner siše bradavicu, osjećam eksploziju u toj bradavici, što ima smisla, ali istodobno osjećam i isti osjećaj tamo dolje, u rukama, u nožnim prstima - u milijun mjesta. Ili kod stimulacije G točke čini mi se da osjećam podražaj u cijelom trupu, do grla. Kao da stimulacija povezuje moje cijelo tijelo i mentalnu prisutnost u taj prostor, poput ritmičkog pritiska, sve dok istovremeno prolazim kroz vrlo širok spektar emocija u rasponu od požude i zadovoljstva do nemoći i straha te uzbuđenja, radosti i zahvalnosti. Gotovo duhovno iskustvo.

Mie, 33

Kao da te netko škaklja

Seks mi pruža osjećaj kao da me netko škaklja, ali i bolje od toga jer ne želim da prestane.

Lovisa, 27

Orgazam je prolazan, seks ne

Seks s drugom osobom - posebno u lezbijskom seksu - čini se kao da dva (ili više) tijela postaju jedno, gdje moje zadovoljstvo postaje njihovo zadovoljstvo, a njihovo zadovoljstvo postaje moje. Nije mi svaki seks takav, ali ovaj osjećaj ukazuje na vrstu seksa koji želim. Kad imam spolne odnose, osjećam se i izloženo i kao kod kuće, pa mi je iskustvo s bilo kime, čak i ako je to 'slučajni susret', zaista posebno. Volim osjećaj orgazma, ali to je više od fizičkog zadovoljstva; to je način na koji mi druga osoba može nametnuti takvo zadovoljstvo, i kako im mogu nametnuti takav užitak. Dok su orgazmi prolazni, seks za mene nije. To je duhovno iskustvo penjanja u tijelo drugog čovjeka i učenja svakog centimetra, učenja najmanjih detalja koji ih uključuju, učenja onoga što vas uzbuđuje njihovim dodirom. Mislim da to može biti prilično čarobno.

Nat, 22

Kao da su se u meni okupile prirodne sile

Moje tijelo doživljava razne vrste orgazama, od malog fizičkog olakšanja do zemljotresnih vrhunca. S ovim posljednjim, čini se kao da su se u meni okupile prirodne sile - postoji osjećaj potresa, a zatim i tsunamija. Obično to postignem stimulacijom klitorisa dok moj partner prstima prodire u mene. Ponekad mogu doživjeti orgazam sličnog osjećaja kroz oralni seks pomiješan s vaginalnom penetracijom. To je čisto blaženstvo!

Lola, 31

Lebdenje u zraku

Nesumnjivo su najbolji orgazmi koje sam doživjela bili penetracija i stimulacija klitorisa od vibratora. Obje te radnje u isto vrijeme tjeraju me da se osjećam toplo, zadovoljno i kao da lebdim u zraku. Kad doživim orgazam, osjećam ga od vrha glave do gležnja. Želudac mi se steže i oslobađa i ponekad mi se noge tresu. Često si u glavi ponavljam 'jaši na valu, jaši na valu, pusti da dođe u potpunosti' i to me drži.

Starleisha, 40

Moj se um gotovo prazni

Tijekom tog trenutka čini mi se da imam trnce po cijelom tijelu. Kad je stvarno intenzivno, moj se um gotovo isprazni jer se fokusiram na osjetila. Volim tantrički seks i predigru jer to čini sve intenzivnije i strastvenije u odnosu na samo prelazak na penetraciju. Sve od ljubljenja do prsta koji se spušta po sredini mojih leđa dovest će do leptirića tijekom seksa. Osjećaj je kao paranormalno iskustvo kada vaše tijelo reagira na nečiji dodir ili poljubac koji se nakuplja do orgazma. Kada dođete do orgazma, na trenutak postanete svjesni svemira dok ne nestane. Tada se tijelo samo strese, vraćajući me u ovu stvarnost.

Odochi, 31

Svjetlost mi eksplodira u tijelu

Orgazmi mi daju plutajući osjećaj trnaca na koži i vizualnih eksplozija svjetlosti po cijelom tijelu. Kako mi seks izgleda uvelike ovisi o kontekstu i osobi. To može biti energetska razmjena s čarobnim podtonom ili samo fizička aktivnost kao ugodan način da se provede vrijeme, poput tjelovježbe.

Anna, 36

Kao da se naše duše sudaraju

Seks je za mene duhovni događaj. Orgazam sam uspjela postići samo oralnim seksom i naročito prstima. Samo pomisao na to da me partner istražuje i voli okus i miris mene guraju me do ruba. Kad se i moj partner osjeća isto, orgazmi čine da se naše duše sudaraju i postaju jedno, makar samo na nekoliko trenutaka.

Quia, 35

Osjećaj je poput milisekunde prije nego što kihnete

Tipično kada koristim vibrator i na pragu sam orgazma, postoji trenutak kada moje tijelo utrne, a zatim prijeđe u čisti zanos. Gotovo kao da moje tijelo doživi šok. Postanem stvarno tužna, pa sretna. Doslovno traje samo 10 sekundi, ali intenzivno je... Sad, da to moram opisati, rekla bih da je to osjećaj kao milisekunde prije nego što kihnete.

Chi, 28