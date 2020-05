Kako napraviti šećernu pastu kod kuće: 3 jednostavna koraka

Zanima vas ova tema? Pročitajte onda i ovaj članak: Zbogom depilacija: zašto sve više žena u svijetu pušta dlake

Uklanjanje dlačica jedan je od zadataka koje treba obaviti prije nego što s toplijim vremenom otkrijemo neke dijelove tijela. Postoji mnogo mogućih načina, a izbor prvenstveno ovisi o tipu kože i tome koliko ste dlakavi, te o kojim je dijelovima tijela riječ. No, šećerna pasta dobro je rješenje u većini slučajeva, a može biti i dobar način da se s dlačicama 'obračunate' sami, kod kuće, dakle - besplatno.

POGLEDAJTE VIDEO: Vodič kroz bezbolnu depilaciju

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Pastu možete napraviti od limuna, šećera i vode, a zagrijana na optimalnoj temperaturi, vrlo će lako 'izvući' dlačice s korijenom. Evo nekoliko stvari koje kod njene pripreme i skidanja dlačica trebate imati na umu:

Na kojim dijelovima tijela možete koristiti šećernu pastu?

Gotovo na svim mjestima gdje ste inače koristili vosak za skidanje dlačica: od bikini zone, pazuha, ruku, nogu, pa čak i na leđima, prsima i trbuhu. To vrijedi i za one manje površine koje želite očistiti od dlačica, poput gornje usne ili obrva. Jedino područje na kojem se dlačice ne mogu skidati uz pomoć šećerne paste je mučko lice, odnosno nemojte ju koristiti za skidanje brkova ili brade.

Foto: Dreamstime

Koliko dugo traju rezultati?

Uz prave pripreme i naknadnu njegu rezultati traju oko tri do četiri tjedna. Preporuka je da postupak ponovite jednom tjedno. Naime, za optimalne rezultate važno je da se dlačice uklanjaju u anagenoj fazi (aktivnoj fazi rasta), što je otprilike svaka četiri tjedna.

Prednosti šećerne paste

Šećerna pasta ima brojne prednosti, no najvažnija je da je dobra za one sa osjetljivom kožom. Skidanje dlačica iz korijena s vremenom može pomoći da se one prorijede. No, trebate usvojiti tehniku uklanjanja pri kojoj se dlačice žustro povuku suprotno od smjera rasta. U protivnom, može doći do pucanja dlačica i njihovog vraćanja u folikul, odnosno urastanja u kožu, prenosi mbg lifestyle.

Priprema i njega nakon uklanjanja dlačica

Za optimalne rezultate dlačice trebaju biti dugačke nešto više od pola centimetra, jer šećerna pasta neće povući one kraće. Priprema je jednostavna: važno je da koža prije toga bude čista i suha te da na nju neposredno prije skidanja dlačica niste nanosili losion za njegu kože. Nakon tretmana nemojte raditi piling kože na tom području neko vrijeme, čak ni blagim sredstvima.

Foto: Dreamstime

Kako napraviti šećernu pastu kod kuće: 3 jednostavna koraka

Ako si to možete priuštiti, otiđite u profesionalni salon i tamo obavite depilaciju šećernom pastom, jer će profesionalci to uvijek bolje učiniti. No, ako ste se odlučili za kućnu radinost, možete kupiti šećernu pastu, ili je napraviti sami.

Sve što vam treba su šećer, limunov sok i voda. Sve sastojke prebacite u lonac na srednje jaku vatru (budite oprezni, jer mogu brzo zagorjeti!) i lagano miješajte smjesu dok se sastojci ne povežu u pastu boje karamela.

Prije nego krenete s depilacijom, pasta se mora dobro ohladiti. Možete ju pohraniti i u staklenke, samo ih prije prelijevanja paste zagrijte u vrućoj vod, da ne puknu.

Kako rukovati pastom i skinuti dlačice?

Pastu nanosite na dio tijela na kojem trebate skinuti dlake prstima. Zagrabite u staklenku koju ste prethodno malo zagrijali i nanesite na područje na kojem želite skinuti dlake. Noktima razmažite pastu kao da stružete po nozi da biste ju ravnomjerno podijelili na veći dio tijela.

Prekrijte čistom pamučnom krpicom i pređite preko nje nekoliko puta, u smjeru rasta dlake, kako biste zagrijali pastu dlanom i zalijepili tkaninu. Potom dohvatite donji kraj, tako da možete naglo povući suprotno od smjera rasta dlake i - učinite to. Naglo, u jednom zamahu zglobom.

Za veću sigurnost

Ako nemate iskustva u samostalnom skidanju dlačica, napravite test prije skidanja na osjetljivim područjima tijela, poput bikini zone. Imajte na umu da će koža nakon uklanjanja dlačica reagirati crvenilom koje se ubrzo treba povući. Ako nije tako, posavjetujte se s kozmetičarkom ili dermatologom o tome što učiniti.

Zanima vas ova tema? Pročitajte onda i ovaj članak: Ljetna njega: Prednosti i mane popularnih vrsta depilacija