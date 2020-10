Blizu je vrata i uglavnom skre\u0107e pa\u017enju ljudima na va\u0161e lice i ramena. Njegova blizina bradi stvara iluziju ve\u0107ih grudi i kra\u0107eg vrata.

<h2>1. Okrugli izrez</h2><p>Blizu je vrata i uglavnom skreće pažnju ljudima na vaše lice i ramena. Njegova blizina bradi stvara iluziju većih grudi i kraćeg vrata.</p><p><strong>Kome se preporučuje:</strong></p><p>Žene s dugim vratovima i mršavim licima, kao i one sa širokim ramenima ili srednjim ili malim grudima, mogu imati koristi od ovog dekoltea jer pomaže u isticanju njihove prirodne ljepote.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><h2>2. Kvadratni izrez</h2><p>Njegov četvrtasti oblik može pomoći stvoriti malo kontrasta koji će istaknuti vaše obline.</p><p><strong>Kome se preporučuje:</strong></p><p>Ovaj dizajn savršen je za djevojke s većim grudima jer otkriva dovoljno kože bez previše pokazivanja. Također se može koristiti za stvaranje dojma da imate veći vrat ili šira ramena, jer je cijela ideja upravo u stvaranju ove vrste kontrasta između grudi i vrata.</p><h2>3. V-izrez</h2><p>Ovo je tradicionalni dizajn koji odgovara svim tipovima tijela.</p><p><strong>Kome se preporučuje:</strong></p><p>Kraći V-izrez idealan je za žene s malim grudima koje žele privući više pozornosti na svoja lica, dok će dublji V-izrez produžiti torzo žena s većim grudima. Također je izvrstan saveznik djevojkama širokih ramena i torza jer stvara uspravniji izgled. Žene s manjim vratom primijetit će da će se s V-izrezom osjećati 'izduženije'.</p><h2>4. Ovratnik</h2><p>Najtradicionalniji stil na popisu odgovara svim tipovima tijela. Ako želite postići klasični, ženstveni izgled koji ima i dašak elegancije, ovo je prava opcija.</p><p><strong>Kome se preporučuje:</strong></p><p>Ovaj labavi dekolte favorizira žene s velikim grudima. Djevojke sa srednjim ili malim grudima mogu nositi ovratnik na nešto uže majice. Oni s vrlo tankim vratovima ovratnikom mogu stvoriti dojam da imaju duži vrat.</p><h2>5. Izrez oko ramena</h2><p>Poznat je i kao "Bardot", a radi se o ženstvenom i koketnom stilu koji otkriva ključnu kost i lice.</p><p><strong>Kome se preporučuje:</strong></p><p>"Bardot" je idealan za djevojke s uskim ramenima jer ih produžuje. Dobar je izbor i za žene sa srednjim ili malim grudima.</p><h2>6. Asimetrični izrez</h2><p>Ovaj avangardni izrez savršen je odabir ako želite zaigrati svoj 'look' bez da izgubite na ozbiljnosti.</p><p><strong>Kome se preporučuje:</strong></p><p>Žene uskih ramena i tankih ruku koje žele proširiti ove dijelove tijela trebaju se odlučiti za ovaj izrez. </p><h2>7. Dolčevita</h2><p>Elegantan način da bilo koju odjeću podignete na višu razinu, a da pritom budete ležerni. Može se nositi i uz traperice ili minicu.</p><p><strong>Kome se preporučuje:</strong></p><p>Dolčevita je jedna od najbolje čuvanih tajni za djevojke koje osjećaju da imaju duža lica ili vrat. </p><h2>8. Srce izrez</h2><p>Romantičan i zavodljiv, ovaj stil dekoltea u obliku srca odgovara mnogim različitim vrstama tijela.</p><p><strong>Kome se preporučuje:</strong></p><p>Njegova otvorenost skreće pozornost na velike grudi, ali također pomaže stvoriti veći volumen za žene s manjim grudima. Uz to, ovaj valoviti izrez može se koristiti za izduživanje vaše siluete. </p><h2>9. Brodski izrez</h2><p>Još jedna sofisticirana, klasična opcija za djevojke koje svojoj odjeći žele dodati dašak originalnosti. To je širi izrez koji ide od ramena do ramena, sve do ključne kosti.</p><p><strong>Kome se preporučuje:</strong></p><p>Budući da prikazuje kožu na gornjem dijelu prsa, skreće pozornost na ramena. Djevojke uskih ramena i tankih ruku zasjat će s ovim izrezom, kao i one sa širim bokovima jer to donosi veću ravnotežu njihovoj figuri.</p><h2>10. Halter izrez</h2><p>Ovo je svjež i ne baš uobičajen dizajn koji odjeći dodaje element iznenađenja. To je najbolji način da istovremeno izgledate moderno i otmjeno.</p><p><strong>Kome se preporučuje:</strong></p><p>Ovaj je stil idealan za žene širokih ramena jer usmjerava pažnju na središte vrata. To daje dojam da su ramena savršeno u ravnoteži. Također ističe obline, pa se preporučuje ženama s vrlo tankim strukom.</p><h2>11. Strapless'</h2><p>Košulja ili haljina bez naramenica ostavlja velik dio gornjeg dijela tijela nepokrivenim, privlačeći pozornost ljudi izravno na to područje. Radi se o ležernom i odvažnom stilu.</p><p><strong>Kome se preporučuje:</strong></p><p>Žene s dugim vratovima i izraženim ključnim kostima zaista će zablistati s ovakvim dekolteom. One s tankim rukama istaknut će svoje mišiće, a one s uskim ramenima moći će učiniti da njihove ruke izgledaju duže i postići vrlo uravnotežen izgled. Obično je prikladnije za djevojke sa srednjim ili malim grudima jer se nosi na grudnjak koji ne zahtijeva naramenice, piše <a href="https://brightside.me/inspiration-girls-stuff/what-neckline-to-choose-according-to-your-body-type-799170/" target="_blank">Brightsid</a>e.</p>