Obavijesti

Lifestyle

ključ dobrog sna

Kako odabrati pravi krevet za maksimalan komfor?

Piše Sponzorirani članak,
Čitanje članka: 3 min
Kako odabrati pravi krevet za maksimalan komfor?
Foto: Fitom Commerce

Odabir kreveta počinje stvarnim prostorom i navikama spavanja, a tek onda estetikom. Udobnost proizlazi iz skladne kombinacije okvira, podnice i madraca, ali i iz pametno planirane spavaće sobe u kojoj se lako kretati, presvući posteljinu i pohraniti stvari

Admiral

Procjena prostora i veličina kreveta

Prvo izmjerite sobu i pozicije vrata, prozora i ormara. Ostavite najmanje 60 cm slobodnog prolaza sa svake strane kreveta te dovoljno mjesta za otvaranje krila ormara ili ladica. Ako je soba manja, razmislite o užim noćnim ormarićima ili zidnim policama.

Standardne dimenzije za bračni krevet su 160×200 i 180×200 cm, dok za jednu osobu najčešće biramo 90×200 ili 120×200 cm. Visokim osobama odgovara duljina 210 cm. Veći krevet znači više komfora, no bolje je imati udoban krevet pravilne veličine nego prevelik koji zagušuje prostor.

Konstrukcija i spremište koje olakšava svakodnevicu

Drveni okvir od punog drva ili kvalitetne iverice daje stabilnost, a elastična podnica poboljšava rad madraca i ventilaciju. Ako želite uredniju sobu, krevet s sandukom za posteljinu rješava pohranu sezonskih deka i jastuka bez dodatnih komoda.

U manjim stanovima odlična je opcija kutna garnitura ili trosjed s ležajem na razvlačenje u gostinjskoj ili radnoj sobi. Dvosjed s funkcijom spavanja nudi brzu pripremu kreveta, a kutne garniture često skrivaju praktičan spremnik. Time dobivate dnevni komfor i noćni ležaj bez žrtvovanja kvadrata.

Madrac: ključ dobrog sna

Madrac je presudan za podršku kralježnici i duboko spavanje. Pjenasti modeli pružaju tihu, ravnomjernu potporu, dok madraci s džepićastim oprugama bolje raspoređuju težinu i smanjuju prijenos pokreta. Za one koji žele bolju prilagodbu tlaku tijela, memorijska pjena ublažava točke pritiska i može olakšati bol u ramenima ili kukovima.

Tvrdoća treba odgovarati položaju spavanja i težini. Bočni spavači često preferiraju srednje mekane varijante, leđni i trbušni spavači stabilnije i tvrđe modele. Ako se partneri bitno razlikuju po navikama, razmotrite dva zasebna madraca u istom okviru.

Higijena i trajnost

Navlaka koja se skida i pere produžuje životni vijek proizvoda i održava svježinu. Prirodni materijali poput pamuka i vune bolje dišu, dok moderne tkanine s antialergijskim tretmanima pomažu osjetljivim korisnicima. Dobro je obratiti pozornost na certifikate o sigurnosti materijala i odsutnosti štetnih tvari.

Rješenja 2-u-1: ležajevi na razvlačenje i pametna dnevna rješenja

U garsonijerama i apartmanima, ležaj-krevet u obliku trosjeda ili dvosjeda s kvalitetnim mehanizmom može biti primarno mjesto spavanja. Modeli s ravnom ležećom površinom i boljom podnicom osiguravaju pravilniju potporu nego klasični kauči. Za dječje sobe i tinejdžere, krevet na kat oslobađa pod za radni stol ili igraonicu, a donji modul može biti širi za više komfora.

Kutne garniture s funkcijom spavanja nude široko ležište i jednostavno rukovanje. Bitno je provjeriti kvalitetu spužve ili uloženog madraca te jesu li rubovi bez tvrdih prijelaza koji bi smetali tijekom noći.

Dizajn, materijali i usklađivanje s interijerom

Vizualni dojam utječe na doživljaj opuštenosti. Tapecirani krevet s mekim uzglavljem poziva na čitanje i odmor, dok minimalistički drveni okvir donosi lakoću prostoru. Ako je soba manja, birajte svjetlije tkanine i tanje nogice; u većim sobama efektno djeluju tamnije presvlake i povišena uzglavlja.

Pri odabiru presvlake važna je ravnoteža između estetike i održavanja. Otporne, perive tkanine praktične su za obitelji i kućne ljubimce, a prirodan materijal poput lana ili pamuka daje prozračnost. Boju uskladite s ormarom i podnom oblogom; neutralne nijanse traju dulje, dok se akcenti mogu dodati posteljinom i dekama.

Prilagodba po mjeri za specifične potrebe

Kada dimenzije sobe odstupaju od uobičajenih, rješenja po mjeri donose maksimalnu iskoristivost. Fitom.hr izrađuje krevete, kutne garniture, dvosjede i trosjede u raznim dimenzijama i konfiguracijama, s mogućnošću odabira podnice, tipa madraca i presvlake. Namještaj po mjeri uklapa se u niše, proširuje spremišni kapacitet i olakšava čišćenje zahvaljujući optimalnoj visini ležaja.

Širok izbor materijala i uzoraka omogućuje da isti model prilagodite skandinavskom, klasičnom ili modernom stilu. U fizičkom izložbenom prostoru na Zagrebačkom velesajmu lako je usporediti teksture, isprobati tvrdoću madraca i procijeniti kako komad izgleda u stvarnoj veličini.

Kako testirati udoban krevet prije kupnje

  • Lezite u uobičajenom položaju za spavanje najmanje 10 minuta i osluškujte pritisak na ramena, kukove i donji dio leđa.
  • Okrenite se nekoliko puta; kvalitetan madrac i podnica ne smiju „odskakati“ niti prenositi previše pokreta.
  • Provjerite visinu: sjednite na rub – koljena bi trebala biti pod kutom blizu 90°.
  • Pogledajte rubne trake i šavove; dobar proizvod ima ujednačenu izradu i stabilne spojeve.

Logistika, održavanje i dugoročna vrijednost

Dostava i montaža olakšavaju uvođenje većih komada u stan i pravilno postavljanje podnice. Fitom.hr nudi kompletnu uslugu diljem Hrvatske, što je korisno u zgradama bez lifta ili kod kompleksnijih kutnih garnitura. Redovito okretanje madraca (ako je predviđeno) i korištenje zaštitne navlake produljuju udobnost i higijenu.

Pametan odabir kombinira okvir s adekvatnim spremištem, madrac usklađen s vašim navikama te dizajn koji se stapa s namještajem poput ormara i komoda. Kada svaki element radi u korist prostora i sna, spavaća soba postaje mirno, funkcionalno mjesto koje podržava dobro formiran ritam spavanja i svakodnevnu rutinu.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Kakvi ste duboko iznutra? Oblik stopala otkriva vašu osobnost
RIMSKO, GRČKO, KVADRATNO...

Kakvi ste duboko iznutra? Oblik stopala otkriva vašu osobnost

Od dužine nožnih prstiju do luka stopala, svaki detalj može otkriti skrivene osobine vaše osobnosti. Jeste li ikada primijetili je li vam palac najduži prst ili možda drugi prst dominira? Ovaj zanimljivi test osobnosti temeljen na obliku stopala pomoći će vam da otkrijete jeste li neovisni, kreativni, samouvjereni ili praktični.
Za svaki znak Zodijaka: Osobine zbog kojih vam propadaju veze
ZAŠTO STE SAMI?

Za svaki znak Zodijaka: Osobine zbog kojih vam propadaju veze

Ljubavne veze završavaju iz niza različitih razloga, a horoskop može pomoći u prepoznavanju nekih karakteristika koje mogu biti presudne u takvim situacijama
10 najboljih mjesta za vrući seks kod kuće, krevet nije na listi
UZBUDLJIVE IDEJE

10 najboljih mjesta za vrući seks kod kuće, krevet nije na listi

Naravno, spavaća soba bi mogla biti najočiglednije mjesto za privatnost kada stvari postanu vruće, ali većini parova može dobro doći mala promjena okruženja s vremena na vrijeme

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026