Četkanje kose je nekako poput pranja lica - to je nešto što radimo svakodnevno, ali vjerojatno tome ne pridajemo toliku pažnju. Uostalom, često više obraćamo pažnju na proizvode za njegu i nove frizure koje su u trendu, a ne nešto tako 'dosadno' kao što je četkanje kose.

POGLEDAJTE VIDEO: Žena prestala bojati kosu

Nepravilno četkanje kose može jako oštetiti kosu. To je lako izbjeći ako svladate pravu tehniku četkanja. Prilično je jednostavna, a sve što trebate raditi je prvo početi četkati vrhove i postupno ići prema tjemenu. Kad četkate onako kako to čini većina ljudi - od korijena prema vrhovima - na kraju jednostavno otkinete zapetljane čvorove i najkrhkije dijelove vaše kose, a možete i stvoriti dodatne čvorove i zapetljati kosu. Drugi vrlo važan dio je odabir prave četke za vaš tip i teksturu kose. U nastavku saznajte kako odabrati pravu četku i na što trebate obratiti pažnju pri kupnji iste.

Ravna kosa

Ravne vlasi imaju manji promjer od gustih, pa je takva kosa sklonija pucanju i zapetljavanju. Ukratko, ravnoj kosi je potrebno više njege i pažnje nego bilo kojem drugom tipu kose, a izuzetno je važno odabrati četku koja će biti vrlo nježna prema takvom tipu, objašnjava poznati stilist Anthony Cristiano, vlasnik čikaškog frizerskog salona Anthony Cristiano.

To je posebno neophodno kada perete mokru kosu. Naime, kad je vaša kosa mokra, lakše će i pucati. A četkanjem mokre kose, posebno ako je zapetljana, ona najviše puca, kaže Cristiano. Rješenje je posebna četka za mokru kosu, posebno dizajnirana za nježno odvajanje vlažnih vlasi. Kad je kosa suha, Cristiano preporučuje klasičnu četku za oblikovanje. Zaobljeni najlonski zupci nježni su za kosu, a jednako dobro djeluju i na zamršenu kosu kao i na zaglađivanje pramenova dok se fenirate, ističe Cristiano.

Gusta kosa

Gustoj kosi treba veća četka, posebno kada se radi o okrugloj četki koju ćete koristiti tijekom feniranja.

- Kada je kosa gusta i bujna, vrlo je važno imati uravnotežen omjer kose koju četkate. Naime, ako je četka premala, kosa će ju 'pojesti' i četka neće obaviti nikakav posao - objašnjava Graham Nation, poznati frizer i ambasador Unite Haira.

Cristiano se slaže i kaže da je izvrsna opcija keramička ion termalna, okrugla četka. Negativni ioni u zupcima pomažu zagladiti kosu i smanjiti kovrčanje. A dodatna prednost je i to što dolazi u raznim veličinama. Što se tiče odabira veličine, žene s kraćom kosom bi trebale potražiti četku promjera oko 2,5 cm, srednje duljine od 2,7 do 3 cm i one s dugom kosom promjera od 5 cm.

Valovita/kovrčava kosa

- Ako imate kosu valovitu ili kovrčavu kosu, zapravo je uopće ne biste trebali četkati - tvrdi Cristiano. Umjesto toga, nanesite hidratantni proizvod za oblikovanje na vlažnu kosu, a zatim stilizirajte prstima dok je fenirate. Međutim, ako želite izravnati teksturu svoje kose, nabavite četku od veprove dlake. Kovrčava kosa je prirodno suha, a dlake od divlje svinje izvrsne su za raspoređivanje prirodnih ulja kroz kosu.

Nation se slaže s tim te napominje da su dlake od divlje svinje općenito izvrsne za dodavanje sjaja kosi. Ako želite osušiti kosu i malo je izravnati, uzmite okruglu četku koja će vam pomoći uhvatiti kosu i držati je na mjestu dok fenirate dio po dio, kaže Nation. Nabavite onu s metalnim dijelom jer takva bolje provodi toplinu dok se fenirate. Idealno bi bilo da pronađete četku koja sadrži mješavinu dlaka od vepra i zupce od najlona koji pomažu u raspetljavanju kose.

Jako kovrčava, gusta kosa

Kod ovog tipa četka zaista nije najbolji izbor.

- Ako imate vrlo kovrčavu, strukturiranu kosu, preporučujem da je uopće ne četkate i umjesto toga pomoću prstiju ili češljom za kosu definirate teksturu - savjetuje Cristiano. Isprobajte čvrste češljeve sa širokim zupcima za raščešljavanje (glavni savjet: pokušajte odmrsiti kosu uz pomoć regeneratora ili maske za kosu kako bi kosa klizila), piše Real Simple.