Iako se stilisti obično ne zalažu za to da se sami šišate, ponekad jednostavno nemate izbora, pogotovo kada su šiške u pitanju. Bez obzira na oblik i stil vaših šiški, postoji niz osnovnih pravila koja frizeri savjetuju za 'uradi sam' šišanje. Slavni frizer iz Londona, Tom Smith podijelio je savjete za šišanje šiški kod kuće.

POGLEDAJTE VIDEO: Prestala je bojati kosu

U nastavku slijede savjeti i osnovni koraci u rezanju šiški. Također, Tom je objasnio i zašto je 'malo i često' šišanje ključno kod rezanja šiški.

1. Odrežite šiške kad je kosa čista i suha

Započnite sa čistom suhom kosom koja je osušena fenom ili je oblikujte na isti način na koji inače to radite. Rezanje kose kad je mokra daje lažni dojam dužine, zbog čega bi je mogli odrezati previše.

2. Odvojite je u pramenove

Započnite s češljem i kopčama kako biste odvojili ostatak kose. Jedna od najvećih pogrešaka koju ljudi čine kad podrezuju šiške je slučajno rezanje ostalih područja kose. To znači da na kraju rub šiški postaje sve deblji i deblji. Zato ostatak kose stavite u rep ili koristite kopče kako biste bili sigurni da imate posla samo s dijelom kose koji trebate odrezati, odnosno šiškama.

3. Uvijek započnite od sredine

Počnite od sredine i postupno se probijajte do rubova; to će vam pomoći da rubovi budu simetrični i ujednačeni. Započnite s malim dijelom širim od dva centimetara i češljem sa zupcima. Počešljate taj dio i držite ga što bliže licu.

Zatim, prstima uhvatite taj dio kose, podignite ga od lica taman toliko da možete vidjeti što radite, te nemojte dopustiti da kosa klizi kroz stisak prstiju.

4. Režite okomito - ne vodoravno

Oštrim škarama (ne setom koji držite u kuhinjskoj ladici) započnite rezanje od sredine, držite škare okomito i kosu tako odrežite kako biste postupno podrezivali dio po dio. Bolje je ošišati kosu na ovaj način, a ne ići tupo po kosi, jer će to vjerojatno rezultirati neujednačenim rezultatom. Prije nastavka provjerite duljinu tog odjeljka kako biste bili sigurni da je dovoljno kratak. Ovaj će odjeljak postati vaša dužina 'vodič'.

5. Podignite laktove

Nadalje, uzmite polovicu dijela koji ste već izrezali i još dio neodrezanog ruba, postavite kosu u prste tako da slijedite oblik koji ste već prethodno izrezali. Jedna će strana vjerojatno biti lakša od druge, ovisno o tome jeste li dešnjak ili ljevak. No, možda ćete lakše doći do točnog kuta s prstima ako lakat podignete u zrak. S druge strane to neće biti potrebno jer će prsti prirodno pasti u zakrivljeni dio. No, koristeći izvorni odjeljak kao vodilju prema duljini, držite prste pod ispravnim kutom i obrežite sljedeći dio ruba.

Ponovite to na suprotnoj strani prije nego što napravite drugi dio. Puno je bolje raditi od sredine prema van sa svake strane kako biste zadržali simetrični rezultat. Zapamtite, vjerojatno će rub za početak biti pomalo čudan. No, nakon što smočite i ponovo osušite kosu, sve će bolje sjesti na svoje mjesto.

6. Malo i često

Ako ćete sami podrezivati šiške, bolje je to raditi malo i često. Puno je lakše slijediti oblik koji je vaš frizer izrezao ako kosa nije previše prerasla. Ako vam šiške rastu mjesecima, rezanje je bolje prepustiti profesionalcima jer je puno složenije, piše Daily Mail.