Kako oprati badić? Perite samo na ruke i ne sušite ga na suncu

S pranjem kupaćih kostima valja biti oprezan jer su tkanine od kojih su badići napravljeni vrlo osjetljive. Nipošto nemojte badić stavljati u perilicu rublja, sušilicu ili ih glačati

<p><strong>Jennifer Ahoni</strong>, viša voditeljica i znanstvenica za komunikaciju s Tideom, te <strong>Patrick Harewood,</strong> glavni znanstvenik za pranje rublja u Henkelu u Sjevernoj Americi dali su savjete za pranje kupaćih kostima, od uobičajenih pogrešaka do razloga zašto ne biste nikada trebali prati badić u perilici rublja. Za početak, provjerite jesu li na badiću na etiketi navedene upute za pranje. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Perete li novu odjeću prije nošenja?</p><p>- Iako je prikladno badić staviti u perilicu rublja nakon cjelodnevnog boravka na plaži ili bazenu, pranje badića na ruke produljit će mu vijek trajanja, a pritom ukloniti klor, sol, kremu za sunčanje i prirodna ulja na tkanini - Ahoni objašnjava. Što prije operete kupaći kostim nakon nošenja, upozorio je Harewood, tim bolje.</p><p>- Pokušajte oprati badić što je prije moguće. Vlakna, poput spandexa, koja se mogu naći u mnogim kupaćim kostimima, mogu 'zadržati', a zatim 'osloboditi' neželjene mirise. Da biste to izbjegli, odmah ih operite i pokušajte ih ne ostavljati dugo mokrima u torbama nakon povratka kući s plaže - rekao je.</p><p>Kada perete badić, pokušajte to učiniti s običnom vodom ili s blagim deterdžentom kako biste zaštitili boju badića od klora, soli ili kreme za sunčanje koji dodatno oštećuju tkaninu.</p><p>Nakon toga, položite kupaće kostime na ravnu površinu na hladnom mjestu u zatvorenom prostoru da se osuše na zraku, kako bi se se spriječilo istezanje i zaštitila se vlakna, preporučio je Harewood.</p><p>- Ne sušite badiće na suncu. UV svjetlo uzrokuje izbljeđivanje, a u nekim slučajevima može biti i neujednačeno. Ne sušite badić ni u sušilici. Toplina može oštetiti njegovu elastičnost - savjetuje Ahoni.</p><p>Također, ne pokušavajte glačati badić ili ga 'cijediti' rukama. Ove prakse lako mogu uništiti elastiku i uzrokovati da kupaći kostim promijeni oblik. I krajnji savjet, ne bacajte kupaće kostime u perilicu ili sušilicu ako želite da traju više od jedne ljetne sezone. Iako se strojno pranje i sušenje može činiti prikladnim, oboje mogu oštetiti osjetljiva vlakna tkanine, piše <a href="https://www.foxnews.com/lifestyle/how-to-wash-a-swimsuit" target="_blank">Fox News</a>.</p>