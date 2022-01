Kada smo loše raspoloženi, većinom znamo koji je uzrok toga. Možda smo loše spavali, hormoni su nam u neravnoteži, nismo vježbali ili nam nedostaju prijatelji. To može biti posljedica stresa, genetike ili čak okoliša. Sve su to valjana objašnjenja, ali od nedavno sve veći broj dokaza podupire još jedan faktor, a to je hrana koju jedemo.