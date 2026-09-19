Obavijesti

Galerija

Komentari 0
BRŽI OPORAVAK

Kako preboljeti 'situationship'? Savjeti terapeuta koji će vam pomoći da krenete dalje

Nakon prekida veze savjeti uglavnom idu u smjeru da trebate zaštititi svoj mir i ugodno se osjećati sami sa sobom. Iako u tome ima vrijednosti, to ne olakšava nošenje s prekidom - pogotovo ako veze nikada nije niti bilo
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
Kako preboljeti 'situationship'? Savjeti terapeuta koji će vam pomoći da krenete dalje
Takozvani 'situationship' donosi niz komplikacija koje oporavak od njih čine još težim od prosječnog prekida. Psihoterapeutkinja i stručnjakinja za veze, Adrine Davtyan, ima odgovore zašto je to tako.  | Foto: 123RF
1/15
Takozvani 'situationship' donosi niz komplikacija koje oporavak od njih čine još težim od prosječnog prekida. Psihoterapeutkinja i stručnjakinja za veze, Adrine Davtyan, ima odgovore zašto je to tako.  | Foto: 123RF
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026