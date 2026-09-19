Kako preboljeti 'situationship'? Savjeti terapeuta koji će vam pomoći da krenete dalje

6. Prestanite romantizirati ono što je moglo biti: Kada se situacija završi, ostajete s budućnošću koju ste zamišljali i stvarnošću da se ona nikada neće ostvariti. Kada se čini da je bilo toliko potencijala, lako se uvjeriti se da bi sve uspjelo da je nešto bilo drugačije. Ali iscjeljenje od situacije zahtijeva odvajanje odnosa koji ste doživjeli od onoga za što ste se nadali da će postati. Otpuštanje fantazije ne poništava vaše osjećaje nego vam omogućuje da jasnije vidite odnos i krenete naprijed. | Foto: 123RF - ILUSTRACIJA