Kako preboljeti 'situationship'? Savjeti terapeuta koji će vam pomoći da krenete dalje

Nakon prekida veze savjeti uglavnom idu u smjeru da trebate zaštititi svoj mir i ugodno se osjećati sami sa sobom. Iako u tome ima vrijednosti, to ne olakšava nošenje s prekidom - pogotovo ako veze nikada nije niti bilo
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Takozvani 'situationship' donosi niz komplikacija koje oporavak od njih čine još težim od prosječnog prekida. Psihoterapeutkinja i stručnjakinja za veze, Adrine Davtyan, ima odgovore zašto je to tako.
| Foto: 123RF
Takozvani 'situationship' donosi niz komplikacija koje oporavak od njih čine još težim od prosječnog prekida. Psihoterapeutkinja i stručnjakinja za veze, Adrine Davtyan, ima odgovore zašto je to tako.
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Foto: 123RF
Takozvani 'situationship' donosi niz komplikacija koje oporavak od njih čine još težim od prosječnog prekida. Psihoterapeutkinja i stručnjakinja za veze, Adrine Davtyan, ima odgovore zašto je to tako.
| Foto: 123RF
ŠTO JE SITUATIONSHIP? Samo zato što veza nije imala pravi naziv ne znači da nije bila emocionalno značajna. Veza koja nikada ne postane službena može utjecati na mentalno zdravlje i sliku o sebi. Neizvjesnost i dvosmislenost ovih veza mogu dovesti do emocionalnih problema, uključujući osjećaje tjeskobe, neadekvatnosti i nesigurnosti. Ti učinci mogu trajati dugo, što otežava emocionalni oporavak.
| Foto: 123RF
1. Tuga za izgubljenim: Dio onoga što otežava preboljevanje situacije jest to što često tugujete za više od same osobe - tugujete za budućnošću koju ste s njom zamišljali. Bez jasnog početka ili kraja, lako se držati "što ako" i potencijala onoga što je veza mogla postati. Dakle, čak i bez službene oznake, emocionalna vezanost može biti jednako duboka, čineći gubitak jednako stvarnim kao i kraj predane veze.
| Foto: Maruzhenko Yaroslav
2. Način prekida: Ne pomaže ni to što prekidi ovakve veze rijetko nude kraj kakav obično nude tradicionalni prekidi. Bez definirajućeg razgovora ili međusobnog razumijevanja, prepušteni ste sami sebi da popunite praznine. A budući da vaši prijatelji i obitelj možda ne prepoznaju u potpunosti važnost veze, možete osjećati da je vaša tuga umanjena ili teško objašnjiva, što može značajno utjecati na sposobnost da krenete naprijed.
| Foto: Dreamstime
3. Stvorite emocionalnu distancu: Baš kao i kraj službene veze, prevladavanje situacije započinje stvaranjem prostora. To može značiti prestanak praćenja na društvenim mrežama, izbjegavanje kontakta ili nepotrebnih razgovora. Ako ih morate redovito viđati zbog zajedničkih prijatelja ili posla, usredotočite se na stvaranje emocionalne distance.
| Foto: Yuri Arcurs peopleimages.com
4. Prihvatite da se kraj možda nikada neće dogoditi: Jedan od najtežih dijelova je taj što često nema razgovora koji definira prekid. Umjesto odgovora, ostajete u razmišljanju o tome što se dogodilo ili premotavate svaku interakciju u glavi. Iako je prirodno željeti završetak, čekanje da vam ga druga osoba pruži može vas emocionalno zadržati zaglavljenima. Prihvaćanje da možda nikada nećete dobiti sve odgovore omogućuje vam da preusmjerite fokus s razumijevanja prošlosti na iscjeljenje u sadašnjosti.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
5. Priznajte odnos onakvim kakav je bio: Lako je umanjiti osjećaje jer veza nikada nije imala službeni naziv. Ali emocionalno ulaganje ne ovisi o etiketama. Dopuštanje sebi da tugujete za onim što je možda bila značajna emocionalna veza važan je dio napretka nakon prekida. Dopuštanje sebi da prepoznate da je veza bila važna - čak i ako nikada nije postala službena - pomaže vam da potvrdite svoje emocije umjesto da ih odbacite.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
6. Prestanite romantizirati ono što je moglo biti: Kada se situacija završi, ostajete s budućnošću koju ste zamišljali i stvarnošću da se ona nikada neće ostvariti. Kada se čini da je bilo toliko potencijala, lako se uvjeriti se da bi sve uspjelo da je nešto bilo drugačije. Ali iscjeljenje od situacije zahtijeva odvajanje odnosa koji ste doživjeli od onoga za što ste se nadali da će postati. Otpuštanje fantazije ne poništava vaše osjećaje nego vam omogućuje da jasnije vidite odnos i krenete naprijed.
| Foto: 123RF - ILUSTRACIJA
7. Budite strpljivi: Svi smo razgovarali o tome koliko je vremena potrebno da se preboli bivši, ali stvarnost je da ozdravljenje nije linearno. Ne postoji crno-bijeli nacrt o tome koliko je vremena potrebno da se preboli nekoga, bez obzira na to kakva je veza bila. Stoga nemojte uspoređivati svoj vremenski okvir ozdravljenja s tuđim. Strpljenje vam omogućuje da razumijete i prihvatite složenost svojih osjećaja, da tugujete, razmišljate i učite iz iskustva.
| Foto: Dreamstime
8. Provedite više vremena s prijateljima koji vas podržavaju: Budući da drugi često ne prepoznaju određene situacije, uobičajeno je osjećati se kao da tugujete sami. Provođenje vremena s prijateljima i obitelji koji vas razumiju može validirati kako se osjećate. Oslanjanje na vlastiti sustav podrške može vam pomoći da se osjećate prizemljenije dok se oporavljate.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
9. Usredotočite se na ono što vas čini sretnima: Iscjeljenje ne znači da morate ignorirati svoje emocije, ali možete napraviti mjesta za radost. Ako se nađete u spirali propadanja, pokušajte učiniti nešto što vas istinski čini sretnima, bilo da se radi o šetnji, hobiju, naručivanju omiljene hrane ili planiranju putovanja. Ponovno povezivanje s dijelovima vašeg života koji postoje izvan veze pomaže vam da se podsjetite da vaša sreća nije njome definirana.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
10. Razmislite o onome što ste naučili: Nakon što ste imali vremena prebroditi gubitak, razmislite o tome što vas je to iskustvo naučilo. Imati te osjećaje moglo bi otkriti vašu sposobnost da cijenite i prepoznate poželjne kvalitete kod drugih, kao i vašu spremnost da emocionalno ulažete u veze. Svako iskustvo nudi uvid koji vam može pomoći u izgradnji zdravijih veza u budućnosti.
| Foto: 123rf/ILUSTRACIJA
11. Ponovno se povežite sa sobom: Na kraju, vaša energija se prebacuje s preboljevanja nekoga na ulaganje u sebe. Dajte prioritet brizi o sebi kroz osobni rast, hobije, podržavajuće odnose i suosjećanje prema sebi. Ovo je vaša prilika da naučite jezik ljubavi prema sebi, ponovno otkrijete što vas uzbuđuje, ojačate samopouzdanje i napravite prostora za nova iskustva i zdravije odnose.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
12. Zapamtite da niste sami: Prebroditi stresne situacije može biti izolirajuće jer odnos možda nije izgledao značajno izvana. To može otežati razgovor s drugima, no istina je da više ljudi razumije vašu situaciju nego što mislite. Obratite se prijatelju ili stručnjaku koji vam može pomoći da prebrodite stresnu situaciju.
| Foto: Fotolia