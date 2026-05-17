Kako privući više novca ove godine s prirodnim snagama vašeg horoskopskog znaka

Ponekad se ljudi rađaju u bogatstvu ili im se slučajno dogodi, ali u mnogim slučajevima, bogatstvo je više stvar vašeg stava nego bilo čega drugog. Dobra vijest je da je stav najlakše promijeniti. No, novac vam neće iznenada početi pristizati zbog vašeg horoskopskog znaka - morate uložiti dio truda.
Evo kako svaki horoskopski znak može otvoriti svoje financijske brane u ovoj godini.
| Foto: lev dolgachov
Evo kako svaki horoskopski znak može otvoriti svoje financijske brane u ovoj godini. |
Foto: lev dolgachov
Evo kako svaki horoskopski znak može otvoriti svoje financijske brane u ovoj godini.
| Foto: lev dolgachov
OVAN - PRESTANITE GUBITI VRIJEME: Čini se da neki ljudi imaju neograničeno bogatstvo, ali biološka je činjenica da nemaju neograničeno vrijeme. Zamislite život kao sat koji otkucava i da će vam jednog dana ponestati vremena. Prestanite sa svim odugovlačenjem i oklijevanjem. Zamislite svaki sat koji potratite kao sto eura koje ste izgubili. Izgubljeno vrijeme ne možete vratiti. Nakon što počnete njegovati svoje vrijeme kao imovinu koju treba mudro koristiti, a ne rasipati, euri će početi padati na vas poput lišća u kasnu jesen.
| Foto: Fotolia
BIK - DAJTE DRUGIMA: Kao što kaže Biblijski citat: "Baci kruh svoj na vodu, i naći ćeš ga poslije mnogo vremena". Akumulirat ćete dobru karmu time što ćete biti nasumično velikodušni prema drugima. Učinite svijet samo malo boljim i svijet će vam se odužiti istom mjerom. Zvuči kao loš savjet, pogotovo ako vam nedostaje novca, ali vjerujte - nije. To će pokrenuti čarobnu lančanu reakciju - jer dobro se vraća dobrim.
| Foto: Fotolia
BLIZANCI - NAPRAVITE POPISE: Ovih je dana tako lako omesti se, posebno sveprisutnošću ekrana. Strukturirajte svoj život tako što ćete prvo zapisivati bilješke, a zatim ih pretvoriti u popise. Ono što vas muči neće vam se činiti stvarnim dok to ne zapišete. Počnite pisati o svemu što vam je na umu - bilo da je to ono što zanemarujete, zbog čega žalite ili ono što želite učiniti. U nekom trenutku, ključ za poboljšanje vaše financijske situacije bit će na jednom od tih popisa.
| Foto: Fotolia
RAK - PITAJTE PRIJATELJE: Možda ste se našli u potrazi za karijerom koja jednostavno ne odgovara vašim snagama ili mjestu gdje prirodno blistate. Možda precjenjujete i svoje vještine i slabosti. Možda je vaša prava snaga nešto što vam nikada nije palo na pamet. Sigurno imate prijatelja bez filtera - pitajte ga koja je vaša najveća snaga i slabost. To možda nije ono što očekujete, ali ako vjerujete njihovom sudu, poslušajte savjet i usmjerite se u novom smjeru.
| Foto: Fotolia
LAV - OSMIJEH: Vatreni znak kojim vlada sunce, stoga, kada se smiješite, to može rastjerati tisuću oblaka. Vaš osmijeh je zarazniji od prehlade te izražava nadu i samopouzdanje. Nikada ne podcjenjujte tržišnu vrijednost tog osmijeha od uha do uha. On može biti početak stotinu dobrih odluka i tisuću sjajnih veza.
| Foto: Fotolia
DJEVICA - UČINITE ONO ŠTO STE ODUVIJEK ŽELJELI: Biti zaglavljen na poslu koji ne želite raditi može biti otrov za dušu. Druga strana ovoga je da prestanete raditi ono što ne želite, ali to je lakše reći nego učiniti. Možda nemate luksuz dati otkaz upravo sada, ali u slobodno vrijeme počnite planirati budućnost koja će vas osnažiti, a ne opteretiti. Shvatite da vas ne koči "gospodarstvo", niti vaši roditelji, nego vi sami.
| Foto: Fotolia
VAGA - PREUZMITE RIZIK: Radi vlastite sigurnosti i zdravog razuma, ne mislimo na očito opasne rizike. Ali riskirajte tako da vam protrese dosadnu rutinu. Probudite se svako jutro i učinite nešto malo drugačije nego što inače radite. Život je dosadan i bezbojan poput neobojenih suhozida ako ne preuzmete barem neke male rizike. Kad prekinete monotoniju, novac bi mogao slijediti.
| Foto: Fotolia
ŠKORPION - ZATRAŽITE POMOĆ: Ako vam je potrebna pomoć, zamolite nekoga i nastavite tražiti dok vam netko ne pomogne. Nemojte se sramiti zbog toga. Kolika je vrijednost spašavanja vašeg ponosa ako ionako završite u sramotnim uvjetima? Neki ljudi zapravo imaju vremena i novca koje mogu potrošiti na vas pa bi se sve moglo završiti u vašu korist. I sve dok ne iskoristite njihovu velikodušnost, možda ste stekli prijatelja za cijeli život.
| Foto: Fotolia
STRIJELAC - SPRIJATELJITE SE S BOGATIMA: Kada je riječ o stjecanju bogatstva, nije toliko bitno što znate, niti što možete učiniti, koliko koga poznajete. Većina bogatih zna kako uspostaviti veze s drugim bogatim ljudima. Stoga je vaš zadatak prije kraja godine smisliti način da provedete neko vrijeme s onima koji su sretniji od vas. Naučite male stvari koje rade, neki od njihovih stavova mogli bi se prenijeti na vas i počet ćete zračiti uspjehom.
| Foto: Fotolia
JARAC - VJERUJTE U SEBE: Postati magnet za novac prvenstveno je stanje uma. Iako se možete suočiti s nekoliko legitimnih prepreka iz stvarnog svijeta za život na visokoj nozi, većina stvarnih prepreka samo su plod vaše mašte. Stoga se morate suočiti sa svojim sumnjama. Izolirajte ih i protjerajte ih iz svog uma. Uskoro ćete shvatiti da je pod vašom kontrolom i u vašem dosegu mnogo više nego što ste ikada zamišljali. Ne morate mijenjati karijeru. Samo trebate vjerovati u sebe.
| Foto: Fotolia
VODENJAK - RAZMIŠLJAJTE VELIKO: Ako se nađete u financijskoj kolotečini, zastanite na trenutak i pokušajte vizualizirati širu sliku. Razmislite želite li raditi isti posao za istu plaću za točno deset godina od sada. Ako je odgovor "ne" - a gotovo uvijek će biti - morate početi planirati svoj put za bijeg. Počnite razmišljati izvan okvira male financijske zatvorske ćelije u koju ste se smjestili. Počnite razmišljati manje kao nadničar, a više kao poduzetnik. Gotovo odmah ćete se osjećati lakše, a uskoro će vam vjetrovi sreće ispuniti jedra i gurnuti vas prema slavi.
| Foto: Fotolia
RIBE - SMANJITE TROŠKOVE: Ovo se može činiti kao očit savjet, ali morat ćete se potruditi oko toga u skladu sa svojim horoskopskim znakom. Iako je zarađivanje više novca poželjno, poželjno je i smanjivanje rashoda. Počnite s malim stvarima i polako naprijed. Kupujte stvari na veliko. Otkažite nekoliko online pretplata. Ugasite nepotrebno svjetlo ili dva. Možda vas neće dovesti do bogatstva do kraja godine, ali baš kao što svako putovanje od tisuću milja počinje jednim korakom.
| Foto: Fotolia