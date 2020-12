Mnogi su sada u ovoj situaciji suočeni s dilemom: ostajete li kod kuće, pa makar sami, ili nastavljate sa svojim planovima da vidite članove obitelji koje niste vidjeli tjednima, mjesecima - ili čak godinu dana? Stručnjaci su zabrinuti da bi dopuštanje ljudima da idu kod svoje obitelji za Božić mogao potaknuti treći val u siječnju, no neki vjeruju da će, okupljanja ako se izvedu pravilno i sigurno, biti u redu.

Konačna odluka je na svakoj obitelji, kao i odgovornost. Ali ako planirate druženje s voljenima, nemojte zaboraviti prije svega, zaštiti se.

1. Samoizolirajte se prije nego što odete u posjet obitelji

Ova opcija nije prikladna za sve, ali imat će velikog utjecaja. Ako se uspijete samoizolirati 10 dana ili dva tjedna prije nego što vidite voljene za Božić, smanjujete rizik od prenošenja virusa - i obrnuto.

To je sjajna strategija za ljude koji to mogu jer tada se obje strane mogu osjećati stvarno sigurno. To znači obavljati kupovinu putem interneta i što manje komunicirati, posebno u tjednu prije odlaska kod obitelji.

2. To što druge obitelji mogu biti skupa, ne mora nužno značiti da morate i vi

Što manje ljudi iz različitih domaćinstava vidite tijekom Božića, to je manji rizik da ćete biti zaraženi ili ćete nekog zaraziti.

Ako svi naporno radimo kako bismo umanjili rizike prijenosa, posebno starijim osobama, što bi moglo značiti da ih ne vidimo fizički ovog Božića, onda to neće pomoći samo našim obiteljima, već i bolnicama.

Ovaj virus ne uzima božićni odmor, a fizika prijenosnih putova ostaje ista. Svi možemo pomoći ne povećavajući broj zaraženih, a to je trenutno najbolji božićni poklon koji možemo dati našim voljenima.

3. Izađite na otvoreno i održavajte sobe dobro prozračenima

Ako možete, izađite vani prilikom susreta s voljenima. Barem to znamo da je vani sigurnije nego unutar zatvorenog prostora. Izađite vani, skuhajte kavu, prošetajte.

A ako ćete biti unutra, neka bude dobro prozračeno - otvorite prozore, stražnja vrata i pobrinite se da cirkulira dosta zraka. To pomaže smanjiti rizik od sakupljanja i zadržavanja virusa u zraku neko vrijeme.

4. Izaberite najveću sobu za druženje

Ako ćete se družiti u zatvorenom, odlučite se za najveću sobu u kojoj ima prostora da biste i dalje mogli održavati socijalnu distancu.

Obavezno držite prozore otvorene u toj sobi i prozračujte.

5. Ograničite količinu vremena koje provodite zajedno

Pokušajte ne provoditi previše vremena zajedno. Što duže provodite vremena zajedno, više virusa bi moglo ući u vaše tijelo. Najbolje bi bilo da unaprijed shvatite što želite i koliko biste željeli provesti s voljenima. Na primjer, biste li mogli provesti nekoliko sati ujutro s njima otvarajući poklone?

Ako sate i sate provodite zajedno, pogotovo ako počnete piti, što duže ostanete zajedno, virus će se vjerojatno nakupiti u zraku i na površinama.

6. Zapamtite: ruke, lice, prostor

Ljudi bi trebali držati distancu kad god je to moguće prilikom druženja i trebali bi osigurati redovito pranje ruku sapunom najmanje 20 sekundi.

Korištenje maski možda vam se čini kao noćna mora, ali dokazano je da smanjuje širenje kapljica izbačenih iz nosa i usta ljudi kada razgovaraju ili dišu. Možete čak dobiti i one s božićnom tematikom kako bi bilo manje čudno. Izvrsna su opcija ako mjesto na kojem se družite nije prostrano i ako je teško održati socijalno distanciranje.

7. Održavajte površine čistima

Ako imate ljude kod sebe, pobrinite se da se dodirne točke poput prekidača za svjetlo, kvake na vratima, gumba za ispiranje WC-a i ostalih površina koje se redovito dodiruju (poput ograda, na primjer) redovito brišu. Preporučuje se i korištenje dezinficijensa.

8. Prethodno postavite pravila i neka vaša obitelj pristane na njih

Tada bi se kao obitelj trebali dogovoriti što ćete učiniti kako bi se zaštitili. Nemojte se grliti i ljubiti, pokušajte dio vremena nositi masku, držite razmak. Otvorite prozore.

9. Ove godine mislite drugačije o tradiciji

Raditi 'tipični Božić' gdje se svi okupljate u kući jedne osobe, ali uz malo dodatnog pranja ruku, zapravo je vrlo rizična situacija.

Možda je normalno da jedete zajedno sa svojim gostima ili igrate društvene igre, ali ove godine ne možemo imati samo normalan Božić. Umjesto toga nađite se u šetnji na svježem zraku nakon ručka ili se sastanite ujutro kako biste skupa otvarali poklone prije nego što se vratite kući na vlastiti kuhani ručak, piše Huffington post.