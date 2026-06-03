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Kako rade trgovine na Tijelovo?

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Kako rade trgovine na Tijelovo?
Foto: Dreamstime

Tijelovo je državni blagdan i neradni dan u Hrvatskoj, pa su mnoge trgovine i trgovački centri zatvoreni ili rade skraćeno. Ipak, dio manjih trgovina i pojedinih lanaca može imati prilagođeno radno vrijeme

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KONZUM Radno vrijeme njihovih trgovina ovisi o lokaciji. Detalje o radnom vremenu njihovih trgovina pronaći ćete na interaktivnoj karti OVDJE

LIDL Detalje za svaku točnu lokaciju koja vas zanima potražite OVDJE.

SPAR i INTERSPAR Detaljne informacije kako koja trgovina radi potražite OVDJE.

KTC 'KTC je jedini trgovački lanac koji od početka 2020. godine ne radi nedjeljom, blagdanima i praznicima'.

DM Više detalja o radnom vremenu po točno određenoj adresi pronaći ćete OVDJE

KAUFLAND Detalje po točno određenim lokacijama pogledajte OVDJE.

STUDENAC Kako rade ove nedjelje provjerite OVDJE

TOMMY Provjerite njihovo radno vrijeme OVDJE.

PLODINE Detalje po gradovima i točnim adresama pronaći ćete OVDJE

MLINAR Radno vrijeme pekarnice Mlinar provjerite OVDJE

DUBRAVICA Kako radi ove nedjelje pogledajte OVDJE.

PAN-PEK Radno vrijeme pogledajte OVDJE.

BAUHAUS Njihovo radno vrijeme pogledajte OVDJE. (Zatvoreno)

EMMEZETA Više detalja o njihovom radnom vremenu možete pronaći OVDJE.

BIPA Detalje o radnom vremenu po točnim lokacijama možete provjeriti OVDJE.

MÜLLER Provjerite kako radi poslovnica u vašoj blizini OVDJE.

PEVEX  Detalje o radnom vremenu njihovih trgovina po točno određenim lokacijama pronaći ćete OVDJE

IKEA Radno vrijeme trgovina provjerite OVDJE

LESNINA Radno vrijeme trgovina provjerite OVDJE. (Zatvoreno)

JYSK Njihovo radno vrijeme pogledajte OVDJE

STOP SHOP RETAIL PARKOVI - Sve detalje o radnim vremenima STOP SHOP retail parkova pogledajte OVDJE.

Shopping centri

WEST GATE Kako rade na Tijelovo pogledajte OVDJE

AVENUE MALL Radi izmijenjeno. Provjerite radno vrijeme OVDJE

ARENA CENTAR Trgovine će biti zatvorene.

PULA CITY MALL Ne radi.

MALL OSIJEK Ne radi.

SUPERNOVA ŠOPING CENTRI Na web stranicama njihovih šoping centara diljem Hrvatske nije navedeno posebno radno vrijeme za blagdan pa ih nazovite prije nego krenete u kupovinu. Kontakte po točno određenim lokacijama pronaći ćete OVDJE.

CITY CENTER ONE EAST - Ne radi.

CITY CENTER ONE WEST - Ne radi.

CITY CENTER ONE SPLIT - City Center one je zatvoren. Cineplexx kino će raditi po redovnom radnom vremenu, kao i restorani.

JOKER SPLIT - Trgovine će biti zatvorene.

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