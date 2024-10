Kako se obući prema obliku tijela? Naučite sakriti mane i naglasiti sve svoje adute

Biranje odjeće podrazumijeva neka pravila koja će olakšati proces - ključno je pritom poznavanje vlastite tjelesne građe i naglasak na prednosti. Od oblika tijela do nijansi koje vam pašu te isticanja aduta, s lakoćom ćete osmisliti modnu formulu koja vam odgovara.

Foto: Dreamstime

1. Oblik tijela

Postoji nekoliko tipova, u nekome od njih ćete se lako prepoznati.

Kruška: širi bokovi i bedra, uži struk i ramena.

Jabuka: širi struk, uži bokovi.

Pješčani sat: uravnoteženi bokovi i ramena, naglašen struk.

Pravokutnik: ravna figura bez izraženog struka.

Poznavanje vašeg oblika olakšat će vam odabir krojeva koji najbolje odgovaraju vašem tijelu.

2. Naglasite ono što volite

Umjesto da se usredotočite na prikrivanje nedostataka, fokusirajte se na isticanje onoga što volite. Lijepi dekolte zaslužuje V ovratnik, a lijepe noge nešto kraću suknju - naravno, ako vam je ugodno. Odjeća u kojoj se dobro osjećamo daje nam emotivni 'boost', što se vidi i na ponašanju.

3. Kroj prema građi tijela

Skladan look zahtijeva kroj koji je prilagođen tijelu.

Kruška: A-krojevi suknja i haljina, te široke hlače.

Jabuka: Haljine krojene ispod grudi i tunike zvonastog kroja.

Pješčani sat: Haljine na preklop i pencil suknje.

Pravokutnik: Peplum topovi i strukirani kompleti.

Dobro je isprobavati i razne forme, kako biste došli do prave formule.

4. Proporcije su ključne

Uravnoteženje proporcija ključno je za skladan outfit. Široke hlače najbolje idu uz pripijene topove, dok se uz uske suknje preporučuju lepršavi topovi. Važno je održati ravnotežu između gornjeg i donjeg dijela.

Foto: Dreamstime

5. Boje i uzorke treba birati smisleno

Tamnije boje vizualno smanjuju, dok svjetlije povećavaju. Koristite ovaj trik kako biste postigli željene efekte. Vertikalne pruge izdužuju figuru, a horizontalne je šire. Birajte uzorke koji najbolje ističu vašu građu te se igrajte - uzorci mogu biti optička varka.

6. Oblik grudnjaka

Odgovarajuće donje rublje temelj je outfita - loš grudnjak može poružniti haljinu koja inače dobro pristaje.

Iako se ne vidi, rublje je ključno.

7. Sitni popravci

Ako se desi neka rupica ili oštećenje, dobro je dati to popraviti, kako bi sve skupa djelovalo elegantno i novo.

8. Tkanine koje laskaju

Materijali poput svile ili viskoze obično laskaju većini figura jer lijepo padaju, dok kruti materijali mogu dodati nepotreban volumen. No, ako želite silueti dati kompaktnu formu, birajte čvrste tekstile i one koji ne padaju po tijelu, a to vrijedi za predmete poput sakoa. Neke stvari ne bi trebale 'padati' po tijelu, to zna dati neuredan izgled.

Foto: Dreamstime

9. Prava veličina

Odjeća koja je prevelika ili premala zna djelovati loše, čak i ona kvalitetnija. Kod odabira oversized odjeće bitno je da drugi dio outfita bude uži, za vizualni i stilski balans.

10. Modni dodaci

Dodaci poput remena, šalova ili nakita mogu podići cijeli outfit. Remen može naglasiti struk, dok upečatljiva ogrlica privlači pažnju na dekolte. Modni su detalji savršeni za kreativnu igru.

11. Stil je bitan, više od trenda

Iako su trendovi fora, ipak je ključno izgraditi vlastiti stil te trendovske komade dodavati kao finiš. Stil ovisi o lifestyleu i modnim preferencijama te bojama koje nam po prirodi odgovaraju.

12. Trendovi s dozom

Tu i tamo dobro je ubrati nešto od novotarije, to će baznom stilu dati notu razigranosti.

13. Slušati vlastito tijelo

Ako se u odjeći osjećamo dobro, često je nosimo, odnosno taj komad nam neće 'trunuti' u ormaru. Uostalom, to je investicija koju treba nositi, da bi se isplatila.

14. Kreativnost za svakodnevicu

Izgradnja garderobe koja savršeno pristaje može biti proces u kojemu je lako uživati. Na taj način moguće je izgraditi stil koji olakšava biranje odjeće na svakodnevnoj bazi.