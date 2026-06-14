Kako se pomiriti nakon svađe: Škorpiona pustite da se ohladi, Ovan čeka ispriku, a Ribe ljubav

OVAN Ispričajte se: S Ovnom se to ne može izbjeći. Bilo da ste vi započeli svađu ili ne, nikada nije gotovo dok ne priznate svoju krivnju. Što ih dulje poznajete, to bolje znate što ste učinili što ih je najviše uznemirilo. Čak i ako je to bila odmazda za nešto što su vam učinili, jednostavno započnite razgovor s "mea culpa". I oni znaju što su učinili, ali vi to nećete čuti dok prvi ne mahnete bijelom zastavom. | Foto: Fotolia