TKO SE TUČE, TAJ SE VOLI
Kako se pomiriti nakon svađe: Škorpiona pustite da se ohladi, Ovan čeka ispriku, a Ribe ljubav
Ljutnja nakon svađe najveća je prepreka rješavanju problema. Nekim horoskopskim znakovima potreban je mir da sami shvate rješenje, dok ćete se oko drugih ipak trebat više potruditi da vam oprosti. Bili vi krivi ili ne
Znate li kako izgladiti svađu s partnerom? Zavisi koji je horoskopski znak.
| Foto: 123RF - ILUSTRACIJA
Znate li kako izgladiti svađu s partnerom? Zavisi koji je horoskopski znak.
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Foto: 123RF - ILUSTRACIJA
Znate li kako izgladiti svađu s partnerom? Zavisi koji je horoskopski znak.
| Foto: 123RF - ILUSTRACIJA
OVAN Ispričajte se: S Ovnom se to ne može izbjeći. Bilo da ste vi započeli svađu ili ne, nikada nije gotovo dok ne priznate svoju krivnju. Što ih dulje poznajete, to bolje znate što ste učinili što ih je najviše uznemirilo. Čak i ako je to bila odmazda za nešto što su vam učinili, jednostavno započnite razgovor s "mea culpa". I oni znaju što su učinili, ali vi to nećete čuti dok prvi ne mahnete bijelom zastavom.
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BIK Istaknite koliko je svađa glupa: Kada se suočite s Bikom, sigurno ćete podići pogled s borbe i potpuno zaboraviti kako je uopće počelo. Ako ste dovoljno skromni da to kažete naglas, Bik će priznati da je i on iznenada imao amneziju. Kada oboje priznate činjenicu da ste uglavnom ljuti jer ste jednostavno ljuti, svađa postaje nešto što nitko od vas ne shvaća osobno. Iako se brzo naljute, mogu jednako lako pustiti nešto da prođe.
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BLIZANCI Podsjetite ih da vam je stalo: Samo žele znati da ih još volite, čak i kada vas doslovno izluđuju. To im možete reći u lice. Volim te, ali trenutno me živciraš. Volim te, ali ako još jednom ostaviš izgrizene nokte na stoliću za kavu, poludjet ću. Većinu vremena složit će se s nekim točkama vašeg argumenta. Samo žele znati da će vam trebati više od svađe da ih ostavite.
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RAK Planirajte buduće poboljšanje: Kada se sukobljavate s Rakom, više im je stalo do toga da ne ponavljaju istu svađu ili nesporazum dvaput. Isprike su dobrodošle, ali bi radije da vas dvoje smislite plan za bolju komunikaciju ubuduće. Žele saznati više o vama, kako se svađate i kako preferirate da vam se pristupa kada su u pitanju teške teme. Oni su pravi partneri koji će vam izaći u susret i poštovati vaše stavove. Nemojte to uzimati zdravo za gotovo i uložite jednak trud.
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LAV Dokažite da ste vrijedni njihovim prijateljima: Lav će vam oprostiti jer mrzi sukobe, ali morat ćete ponovno steći naklonost njihovih prijatelja da bi borba zaista završila. Čak ni najdiskretniji Lav neće moći sakriti svoje emocije od najbližih prijatelja, stoga se nemojte iznenaditi kada svi posumnjaju da je u raju bilo problema i preispituju vašu vrijednost. Samo trebate imati samopouzdanja da pokažete svoje lice i date svima do znanja koliko se volite i poštujete. Mala svađa nije dovoljna da doista zaljulja brod.
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DJEVICA Isprika plus djelovanje: Nikada neće vjerovati samo riječima. One su majstori riječi. Znaju koliko je lako složiti rečenicu u nadi da će nešto izgladiti i izvući se iz problema, stoga ćete morati ići korak dalje da bi zaista vjerovale vašoj iskrenosti. Zato radije djelujte. Rezervirajte, iskoristite romantične stavove i isplanirajte nešto što će im pokazati koliko vam stvarno znače. Svađa znači da se prema njima odnosite kao prema kraljevima dok vam ne oproste.
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VAGA Kvalitetno vrijeme što prije: Budući da su znak koji predstavlja ravnotežu, morate stvoriti iskustvo koje će neutralizirati svađu. Skuhajte im obrok, mazite se na kauču uz omiljenu TV emisiju ili prošetajte. Mali svakodnevni trenuci kvalitetnog vremena pomoći će vam da popravite veze koje su narušene u svađi. Ne žele ništa pretjerano, samo nešto što će vaše emocije vratiti u pozitivnom smjeru.
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ŠKORPION Pustite ih da se ohlade: Potreban im je prostor. Može biti teško onima koji vole razgovarati o stvarima, ali važno je dati im prostor koji im je potreban da razmisle i obrade sve strane svađe. Nemojte se iznenaditi ako se samo želi pretvarati kao da se ništa nije dogodilo. Nakon što riješe problem u svom umu, očekuju neku vrstu psihičkog rješenja, čak i bez da vam to objasne. Možete ih nježno gurati, ali ponekad je najbolje jednostavno prihvatiti da su to prebrodili.
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STRIJELAC Razgovarajte o tome: Strijelac želi svoj dan na sudu, pa mu ponekad jednostavno trebate dati priliku. Saslušajte što ima za reći, ali i iznesite svoje brige. Iako su tvrdoglavi, neće moći poreći dobro artikuliranu perspektivu i sposobni su priznati da istovremeno mogu postojati sukobljena gledišta. Sve što žele je da ih se razumije, pa ako možete ponoviti ono što je rekao, vjerojatno će to smiriti njegov bijes.
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JARAC Posvetite se kompromisu: Odnose se prema vezama kao prema poslu. Bez obzira na žustre rasprave iza zatvorenih vrata, sve uključene strane žele ono što smatraju najboljim za posao. I jedino što preostaje je postići konsenzus i predstaviti jedinstveni front. U romansi su svi ravnopravni dioničari, tako da nitko nema prednost. Taj aspekt davanja i uzimanja ono je što vezu čini vrijednom za njih i bit će spremni promijeniti se kako se "potrebe tržišta" mijenjaju.
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VODENJAK Pohvalite njihovu raspravu: Čak i ako ste vas dvoje u pat poziciji, ako možete nadopuniti jedan aspekt njihova gledišta, vjerojatno će biti spremni složiti se da se ne slažu. Možda možete priznati da su strastveni oko neke teme, obrazovani u statistici ili suosjećajni prema tuđim potrebama. Što god bilo, odvajanje vremena za pronalaženje tog pozitivnog trunka u spornoj situaciji pomoći će ublažiti napetost. Divit će se nekome tko se također drži vlastitih uvjerenja.
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RIBE Pružite im malo pažnje: Samo im treba malo nježnosti. Morate imati na umu da mrze sukobe i poznate su po tome što su osjetljive. Stoga vam nakon svađe treba nešto što će djelovati kao melem. Budite nježni, nježno im se obraćajte i dopustite im da provedu vrijeme kod kuće u umirujućem okruženju. Pustite ih da se same reguliraju i prevladaju stres i tjeskobu zbog sukoba s osobom koju najviše vole. Izbjegavat će svađu što je dulje moguće i trebat će im vremena da se oporave od posljedica.
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