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TKO SE TUČE, TAJ SE VOLI

Kako se pomiriti nakon svađe: Škorpiona pustite da se ohladi, Ovan čeka ispriku, a Ribe ljubav

Ljutnja nakon svađe najveća je prepreka rješavanju problema. Nekim horoskopskim znakovima potreban je mir da sami shvate rješenje, dok ćete se oko drugih ipak trebat više potruditi da vam oprosti. Bili vi krivi ili ne
Young couple man and woman standing at home and arguing shouting in quarrel.
Znate li kako izgladiti svađu s partnerom? Zavisi koji je horoskopski znak. | Foto: 123RF - ILUSTRACIJA
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Znate li kako izgladiti svađu s partnerom? Zavisi koji je horoskopski znak. | Foto: 123RF - ILUSTRACIJA
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