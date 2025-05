Kako se sportaši pripremaju za velike nogometne utakmice

Priprema igrača je jako bitna jer svaki profesionalac drži do sebe od ishrane, fizičkog i psihičkog treninga, sna, dnevnih rutina i još dosta toga. Naša današnja tema će biti priprema igrača prije važnih utakmica, to jes kroz što sve igrači prolaze od utakmice do utakmice pa čak i neposredno prije početka utakmice i samog izlaska na teren.

Mentalna priprema igrača

Sport na prvu izgleda kao da se sve vrti oko fizičke pripreme, tko je brži, precizniji, snažniji i izdržljiviji, no jako veliku ulogu igra mentalna snaga svakog igrača, tijelo može biti maksimalno spremno, ali ako um i koncentracija zakažu lako se dođe do dekoncentracije i manjka sigurnosti, što utakmicu može odvesti u neželjene vode. Zato nije iznenađenje što i navijači i sportski analitičari, ali i kladioničari sve više koriste platforme poput SmartBettingGuide kako bi kroz analize forme, mentalnog stanja i ukupne pripremljenosti igrača donosili bolje informirane odluke.Svaka utakmica je novi izazov za sebe jer se uvijek pokuša dokazati navijacima, treneru, igračima, ali također mogu biti i stresne za sve sudionike ako rezultat nije onakav kakav se očekivao. Dobar dio igrača si ne dopušta da im išta narušava koncentraciju i fokus u najbitnijim trenucima. U svim klubovima igrači se mogu osloniti na pomoć psihologa koji im pomažu kako prebroditi teške trenutke kao što su na primjer problemi sa samopouzdanjem, lošim izvedbama na terenu ili po povratku nakon teške ozljede. Psiha se može trenirati kao i tijelo. Kroz povijest smo imali dosta velikih utakmica u kojima je određenim velikim svjetskim igračima zakazala smirenost i koncentracija. Podsjetimo se finalu svjetskom prvenstva 2006. godine u Berlinu kada su se sastale dvije europske nogometne sile Italija i Francuska. Nakon rezultata 1:1 u prvih 90 minuta u produžecima legendarni Francuski nogometaš Zinedin Zidan gubi koncentraciju i biva isprovociran od protivničkog igrača ko je na kraju rezultirao guranjem i dobivanjem istovremenog crvenog kartona za Francuza. To je bio težak udarac za francusku momčad jer su s igračem manje u konačnici izgubili na penale. I sam Zidan je kasnije izjavio za medije da je jednostavno u tim trenucima “eksplodirao” i izgubio kontrolu nad samim sobom. Također se možemo prisjetiti finala lige prvaka 2018. godine u Kijevu. Veliko finale Liverpoola i Reala iz Madrida. Finale je zapamćeno po brojnim greškama Liverpoolovog golmana Nijemca Lorisa Kariusa. Kod prvog gola Karius nepažljivo ispusta loptu prema svom igraču ne gledajući svoju lijevu stran odakle se pojavljuje Francuz Karim Benzema i tu loptu presjeca i zabija gol za 1:0. Kod trećeg gola Madriđana Gareth Bale puca sa udaljenosti veće od 25 metara, a lopta ide direktno u Kariusove ruke, no svi su mislili da je to lagan zalogaj za Liverpoolovog golmana, ali lopta mu bježi iz ruku i dešava se debakl, druga velika pogreška golmana i utakmica završava 3:1. Karius je dokaz da stres i trema mogu biti ozbiljan problem u tako velikim utakmicama i jedna mala greška odnosno sekunda nepažnje izazvati loš rezultat. Dobar primjer jednog mladog igrača bi bio definitivno mladi Španjolac Lamine Yamal. Španjolac iz utakmice u utakmicu impresionira čitav svijet svojim pristupom na teren. Uskoro puni 18 godina, a već puno ljudi vjeruje u njega da bi mogao postati novi Messi. Trener i stručnjaci iz kluba izjavljuju da je Lamine dosta zreo mladić za svoju dob i da se od njega u budućnosti može očekivati dosta toga, što je već i pokaza svojim rezultatima i trofejima.

Fizička priprema igrača

Spomenuli smo da je psihička priprema jako bitna, ali isto tako fizička priprema je jako važna. Kod fizičke pripreme igrača možemo reći da su tri bitne stavke: prehrana, trening i rehabilitacija. Svaki ozbiljan igrač treba paziti na svoju ishranu i što unosi u svoje tijelo. Igrači se obično par sati prije utakmice hrane bogatim ugljikohidratima da bi dobili dovoljno snaga za cijelu utakmicu. Osim ugljikohidrata igrači tijekom obroka unose dosta proteina i zdravih masti. Također treba napomenuti da pravi profesionalci ne paze samo što jedu prije same utakmice nego općenito paze na svoju ishranu, a tu ishranu povezuju s svakodnevnim treninzima. Trening je jako bitna stavka, igrač na terenu mora biti izdržljiv, brz, precizan, a bez treniranja to je jako teško. Igrači treniraju zajedno, a u tim treninzima ekipa se fokusira na dosta faktora. Jedan od faktora je sama fizička priprema: aerobni kapacitet, aerobna izdržljivost, brzina i eksplozivnost i snaga. Unutar tima vježbaju se i tehničke vještine, dodavanje i primanje lopte može se igrati u paru, tom vježbom igrači usavršavaju svoju preciznost. Udarcima prema golu igrači isto tako vježbaju svoju preciznost, udarci prema golu s raznih dijelova terene dosta pomažu igračima, igrač nikad ne zna u kojoj će se situaciji točno naći tako da uvijek mora biti spreman dati gol ili barem probati pucati. Igra glavom za napadačke i obrambene igrače. Zagrijavanje prije utakmice ili pred ulazak kao zamjena je bitan da se tijelo zagrije i pripremi za napore. Ulazak na teren bez zagrijavanja može dovesti igrača u problem s ozljedama tako da se igrači uvijek moraju zagrijati prije samog ulaska. Isto tako nakon utakmice svaki igrač mora odraditi istezanje mišića da ne bi došlo do upala određenih mišića. Nakon utakmice igrači idu na mnogobrojne masaže, današnja situacija u nogometu je teška i zahtjevna za igrače, igrači igraju i po 2 utakmice tjedno što je iscrpljujuće. Portugalska zvijezda Cristiano Ronaldo bio je dosta puta pohvaljen od svojih suigrača kako uvijek dolazi prvi na trening i odlazi posljednji. Igrači u svojim karijerama prije ili kasnije dolaze do ozljeda. Ozljede mogu biti lakše i teže, neovisno o tome da li je ozljeda teža ili lakša prema njoj treba prići profesionalno i prijeći u proces rehabilitacije. U tim slučajevima klubovi imaju brojne fizioterapeute koji pomažu igračima da što bolje prođu kroz proces oporavka. U slučaju težih ozljeda igrači su nekad više od pola godine van terena, tu dolazi do problema, dosta igrača se nikada ne vrati u potpunosti. Dobar primjer takvog igrača imamo baš iz Hrvatske, naime Marko Pjaca bio je veliki talent u svijetu nogometa ali ozljede su ga možemo reći uništile i pokopale. Marko je i dan danas najveći izlazni transfer Hrvatske nogometne lige u povijesti, transfer u vrijednosti 29,4 milijuna eura.

Pripreme igrača prije utakmica

Danas brojni igrači imaju svoju možemo reći rutinu ili pripremu prije samog sučevog zvižduka. Neki igrači se pokušavaju opustit uz pomoć glazbe, neki gledaju u pod, dok neki čak znaju namjerno krivo obuti čarape za neku “sreću”. Neki znaju zamoliti svoje fizioterapeute da odrade brzinsku masažu bitnih mišića. Pred sam meč bitan je izlazak igrača otprilike sat vremena prije utakmice. To može biti važno da se igrači ako su u tom slučaju na gostujućem terenu upoznaju s terenom i publikom. Igrači prije samog izlaska na teren uobičajeno dobivaju zadnje upute, a poslije tih uputa bitan je i faktori motivacije. Pred sami kraj motivacijski govor je ključan da igrači shvate zbog čega i za što su tu. Legenda Cristiano Ronaldo ima jako čudne “rituale” prije samog početka. Naime Ronaldo uvijek u teren ulazi desnom nogom, uoči intoniranja himne ili sučevog zvižduka uvijek stoji na istom mjestu. Portugalac također ima određen redoslijed kako oblači svoju sportsku opremu prije samog zvižduka. Možda i najpopularnija njegova rutina, kada Ronaldo izlazi na teren možemo dosta puta vidjeti da skoči s visoko podignutim nogama. Trebamo spomenuti možda jednu od najluđih i najzanimljivijih “rituala” prije početka utakmice, legendarni Nizozemac Johan Cruyff imao je običaj pljunuti žvakaću gumu na protivničku stranu terena prije samog sučevog zvižduka. Zanimljivo je da i kladioničari često proučavaju ove rutine i navike igrača, jer one mogu pružiti dodatne uvide u njihovu spremnost i korisne informacije za one koji koriste betting sites kako bi donosili što preciznije prognoze.