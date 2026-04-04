Kako se svaki znak Zodijaka nosi sa slomljenim srcem - Neki se nikad potpuno ne oporave

ŠKORPION: Ako vaš bivši partner ima sreće, blokirate ga. Intenzivno volite, a otvaranje prema sebi zahtijeva puno truda. Mogli biste biti u predanoj vezi, a da nikada ne pustite nekoga k sebi, ali kada popustite, dajete dio sebe. To vas ostavlja s velikim osjećajem gubitka i napuštenosti nakon prekida. Prvo, padate u očaj. Možda se čak zavaravate vjerujući da će vam se vratiti i pribjegavate manipulaciji. Svojeglavi ste i tvrdoglavi, odlučni da dobijete ono što želite. To je jedan od razloga zašto ostajete u vezama dulje nego što biste trebali. Vaša ljubomora i posesivnost tijekom veze samo se pojačavaju nakon kraja. Neće proći dugo prije nego što zamijenite svoju tugu za bijes. Vi ste najtoksičniji prošli ljubavnik od svih horoskopskih znakova - bez obzira jesi li prekinuo ili si ostavljen. Ono što nikako ne biste trebali raditi jest kreirati lažni profil kako biste ih pratili. Pronađite nešto novo čime ćete biti opsjednuti. Usredotočite se na karijeru ili hobi. Izbjegavajte ekstremno ponašanje - to uključuje droge, seks i alkohol. Najbolje što možete učiniti je meditirati i vježbati svjesnost kako biste naučili regulirati svoj bijes i tugu.