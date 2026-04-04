Kako se svaki znak Zodijaka nosi sa slomljenim srcem - Neki se nikad potpuno ne oporave

Prva misao koja vam prolazi kroz glavu nakon prekida je "zašto"? Jeste li majstor ostavljanja ili ste uvijek ostavljeni? Je li prekid veze udarac vašem egu ili lako priihvaćate novonastalu situaciju? Neki od nas lako kreću dalje, dok drugi bol pretvaraju u osobni neuspjeh.
Prekidi nisu ugodni i svatko se drugačije nosi s njima. Pogledajte kako ih doživljava vaš horoskopski znak i što bi bilo zdravije učiniti umjesto toga.
OVAN: Vi ste majstor ostavljanja, ali prekid veze je ogroman udarac vašem egu. Možda ste otišli zato što ste osjetili distancu, pa niste htjeli biti ostavljeni. Svoje slomljeno srce doživljavate kao osobni poraz. Obvezivanje vam ne pada lako, kao ni gubitak. Maskirate svoju emocionalnu bol ljutnjom jer vam je to lakše nego priznati da vam je srce u komadićima. Vaša potreba da imate zadnju riječ potiče vas da pišete tekst koji graniči s nasiljem. Pragmatični ste s ciljevima, pa kada ste odabrali ovu osobu, planirali ste da bude vaš dugoročni partner. Koliko god bili zreli, niste drugačiji od djeteta kojem je oteta lopta. Ponekad vas impulzivnost navodi da donosite glupe odluke. Trebali biste spaliti sve - metaforički i doslovno. Prekinite veze i ograničite kontakt prije nego što kažete stvari zbog kojih ćete požaliti. Ne postoji nešto poput pobjede u prekidu. Budite sami. Odvojite vrijeme da sjednete s onim što osjećate i što vam je veza značila.
BIK: Za vas je ljubav vječna, a veza jedna od vaših najvećih investicija. Možda ste i ovu osobu smatrali svojim budućim supružnikom. Niste ljubitelj promjena. Reći da imate problema s prihvaćanjem kraja bilo bi premalo. Cijenite sigurnost više od prikladnosti i sklonu ste ostati u vezama i nakon isteka roka. Ako je prekid vaša krivnja, jezivo ste smireni. Kada ste ostavljeni, osjećate se potpuno napušteno, a prvi instinkt je da previše forsirate. Trebali biste se riješiti preostale vjernosti ovoj osobi - samo zato što vam je nekada toliko značila ne znači da bi trebala ostati u vašem životu. Pustite ih da odu u ljubavi i prijateljstvu.
BLIZANCI: Nećete dvaput razmisliti o tome da na najbrutalniji mogući način omalovažite nečiju majku. Njihovog psa. Njihovu baku. Logična strana vas bi se mogla distancirati, ali popuštate neurotičnom blizancu. Budimo iskreni, volite dramu, pa ćete uživati u njoj. Vaše je pravo po rođenju biti obožavan - kako se usuđuju ostaviti vas? Previše analizirate svaki aspekt vaše mrtve veze. Izbacujete oštre kandže, kao i nasilnu prirodu. Sve vaše persone su u punom sjaju tijekom prekida. Jedino na što se možete osloniti je vaša nepredvidljivost. Žalite se kako su loši, a onda ih zovete u 2 ujutro. Trebali biste ih blokirati, ako ne zbog njih, onda zbog sebe. Nemojte im zavirivati na društvene mreže i definitivno se nemojte prijavljivati na njih da bi špijunirali. Terapeut bi rado čuo sve o tome i možda bi vas mogao naučiti kako se prestati smijati kada zapravo želite plakati.
RAK: Nakon što se zaljubite, skloni ste ostati zaljubljeni. Žudite za romantikom, a kada je ljubav u pitanju, skloni ste sve gledati kroz ružičaste naočale. Kad vam se snovi razbiju, pitate se zašto niste bili dovoljno dobri. Vaš strah od samoće vas još više vodi u fantaziju. Nastavljate romantizirati pogrešnu osobu nakon prekida. Izmišljate izgovore za njihovo loše ponašanje, pa čak i preuzimate odgovornost za njihova loša djela. Vođeni ste emocijama, a nakon prekida, uživate u očaju. Jecajući u jastuk, ne želite se osloboditi njihovog mirisa na vašim plahtama. Dio vas zapravo uživa u tuzi, mazohistu. Potajno volite dominirati, a dio vaše boli proizlazi iz činjenice da niste imali kontrolu nad situacijom. Što prije shvatite da je ovo situacija koju ne možete preokrenuti u svoju korist, brže možete postići katarzu. Izvucite se iz kreveta, maknite podsjetnike na njih i pustite ih.
LAV: Ugodnije vam je davati nego primati i vjerojatno trpite ponašanje vrijedno prekida prije nego što te konačno ostave ili odustaneš. Volite biti zaljubljen i rijetko prekid dolazi u obzir. Nema sigurnijeg načina da srušite Lava s njegovog zlatnog pijedestala nego prekidom. To je ogroman udarac njihovom ponosu. Šok zbog nepoštovanja ostavljaju ih u bijesu. Ni sat vremena nakon prekida već objavljuju na Instagramu, praveći kazališnu predstavu od prekida koji doživljavaju kao poniženje, pa su nemilosrdno osvetoljubivi i sitničavi. Zovu prijatelje da proslave jer se boje izgledati slabo i prerano počinju izlaziti, tražeći nekoga tko će im pomoći da ozdravi ego. Trebala bi se nositi s prekidom veze diskretno. Prestanite poricati što vam je veza značila, provedite kvalitetno vrijeme s voljenima i otvorite se o tome kako se stvarno osjećate. Ne pokušavajte krenuti dalje prebrzo, radije zaronite u novi kreativni projekt.
DJEVICA: Ne možete si pomoći nego previše razmišljati i analizirati. Zadržavate se na svakom detalju kako je sve moglo poći po zlu i pokušavate pronaći smisao. Opsjednuti time kako ste mogli propustiti crvene zastavice, krivite sebe. Nakon prekida, vi ste svoj najgori neprijatelj. Padate u duboku depresiju zbog potiskivanja emocija. Pokazujete ljudima samo ono što želite da vide, a istina je da sami sebe povređujete i zanemarujete. Dolazite s ugrađenim zaštitnim zidovima, ali ispod svega ste mekušci. Velikodušni ste do krajnjih granica, a to vrijedi i za ljubav, ali ako niste oprezni, slomljeno srce može vas učiniti hladnim i ciničnim. Trebali biste biti nježni prema sebi. Prestanite se zadržavati na razlogu i ponavljati svaku scenu u glavi. Izvrsno slušate i sada je vrijeme da dopustite drugima da budu tu za vas. Pokrenite se, otiđite na manikuru, počastite se masažom i kupite nove sobne biljke o kojima ćete brinuti.
VAGA: Iako je istina da ne žurite s vaganjem opcija, jednom kada odlučite pokloniti svoje srce, to je na duge staze. Predani ste, žestoki partner i ljubavnik. Prirodno ste koketni, ali se u vezi osjećate apsolutno najbolje. Ako su prekinuli s vama, nije ispod vašeg dostojanstva pokušavati promijeniti im mišljenje. Možda se cjenkate i pregovarate, obećavajući načine da vaša veza funkcionira. Činjenica je da ćete reći i učiniti apsolutno sve kako biste održali čak i mrtvu vezu živom. Kada pomirenje ne uspije, očajnički pokušavate dokazati da ste krenuli dalje. Uzimate svoje najviše potpetice i najcrveniji ruž. Tražite utjehu u vezama s upitnim likovima. Umjesto toga, potisnite diplomatski poriv da ostanete prijatelji s bivšim partnerom. Prestanite im slati memove, uklonite ih s popisa bliskih prijatelja. Ne morate biti u vezi da biste bili sretni i osjećali potvrdu. Uživajte, treba vam, ali nemojte tako brzo tražiti novog partnera. Flertujte i možda čak i poljubite nekoga, ali za sada, ostavite to samo tako - zabavom. Ono što vam sada stvarno treba jest dopustiti si tugovanje. Budite sentimentalni i nostalgični, isplačite se kada trebate.
ŠKORPION: Ako vaš bivši partner ima sreće, blokirate ga. Intenzivno volite, a otvaranje prema sebi zahtijeva puno truda. Mogli biste biti u predanoj vezi, a da nikada ne pustite nekoga k sebi, ali kada popustite, dajete dio sebe. To vas ostavlja s velikim osjećajem gubitka i napuštenosti nakon prekida. Prvo, padate u očaj. Možda se čak zavaravate vjerujući da će vam se vratiti i pribjegavate manipulaciji. Svojeglavi ste i tvrdoglavi, odlučni da dobijete ono što želite. To je jedan od razloga zašto ostajete u vezama dulje nego što biste trebali. Vaša ljubomora i posesivnost tijekom veze samo se pojačavaju nakon kraja. Neće proći dugo prije nego što zamijenite svoju tugu za bijes. Vi ste najtoksičniji prošli ljubavnik od svih horoskopskih znakova - bez obzira jesi li prekinuo ili si ostavljen. Ono što nikako ne biste trebali raditi jest kreirati lažni profil kako biste ih pratili. Pronađite nešto novo čime ćete biti opsjednuti. Usredotočite se na karijeru ili hobi. Izbjegavajte ekstremno ponašanje - to uključuje droge, seks i alkohol. Najbolje što možete učiniti je meditirati i vježbati svjesnost kako biste naučili regulirati svoj bijes i tugu.
STRIJELAC: Od najvećeg zavodnika može postati najodaniji partner kada se zaljubi. Reći nekome da ga voli puno mu znači. Nakon prekida poriču koliko si uznemireni. Odlučuju se ne zadržavati na tome i usredotočuju se na ponovno izmišljanje sebe. Previše se zaokupljaju svojim vanjskim izgledom i mogu pribjeći dramatičnim promjenama boje ili duljine kose. Zbog toga se osjećaju dobro prvih nekoliko sati, ali samo je toliko načina na koje se može promijeniti izgled. Pribjeći će rizičnim ponašanjima, poput pretjeranog trošenja novca ili buđenja pored nekoga koga ne poznaju, bez sjećanja kako su tamo dospjeli. Ponašate se kao da ste zahvalni na novostečenoj neovisnosti i slobodi, ali samo skrivate svoje prave osjećaje. Trebali biste se usredotočiti na unutrašnjost. Što vas je ova veza naučila? Kako vas je promijenila? Piši dnevnik o tome. Pročitajte recenzije terapeuta na internetu. Bilo bi korisno razgovarati o odgovorima na ova pitanja s profesionalcem. Morate pronaći novu perspektivu. Pronađite zdrave mehanizme suočavanja, naučite strani jezik, putujte...
JARAC: Iako imate reputaciju hladne osobe, imate jedno od najtoplijih srca, ali i snažna uvjerenja, pa ne birate partnera bez ozbiljnog razmatranja. Volite ulagati u kvalitetu, a vaše vrijeme je predragocjeno da biste ga dijelili s nekim koga ne želite na duge staze. Kada prekinete s nekim, raspadnete se. Izvana se čini se da ste na uzlaznoj putanji od prekida. Istina je da želite da se vaš svijet nastavi neprekidno vrtjeti kako biste izbjegli bol. Stoga se iscrpljujete na svaki zamisliv način - posao, kućanski poslovi, vježbanje. Možda ćete se prihvatiti nečega poput renoviranja stana kako biste se osigurali da nemate vremena stati. Udahnuti bi značilo dopustiti si da priznate veličinu svoje boli. Kada to više ne možete poricati, padate u mračnu melankoliju i patite u tišini. Trebali biste pronaći zdrave načine za oslobađanje boli. Prestanite provjeravati kada su zadnji put bili aktivni na društvenim mrežama i obratite se svom sustavu podrške. Niste slabi jer vam trebaju prijatelji. Dopustite nekome da se brine o vama. Odustanite od svoje potrebe da imate kontrolu nad svime, uključujući i svoje emocije, i napravite pauzu da jednostavno osjećate.
VODENJAK: Vrlo ste neovisni i slobodnog duha. Ne volite se osjećati zarobljenima ili ovisiti o drugima. Sretniji ste kad ne odgovarate nikome. Pomalo se bojite predanosti. Više volite avanture i veze bez obaveza. Neke od njih su dugo trajale, ali nikada se ne dopuštate vezati, već radije ostajete vjerni svojoj slobodi. Rijetko pronalazite nekoga za koga se želite emocionalno vezati. Prekid veze čini da se osjećate kao da vam je srce sažvakano i ispljunuto. Iza zatvorenih vrata kopate sve dublje u svoje rane. U samoizolaciji se liječite depresivnim pjesmama iz vaše veze. Ipak, veliki ste lažljivac. Ponašate se smireno, hladnokrvno i sabrano i prikrivate emocije. Trebali biste si priuštiti izlazak da prestanete misliti na njih. Prestanite izmišljati izgovore i počnite odgovarati na poziv za zabavu. Pustite da vas najbolji prijatelji odvuku s kauča i počnite biti iskreni i s njima. Sada je vrijeme da se konačno počnete baviti jogom. Pomoći će vam da se usredotočite kako biste bili u boljem stanju za analizu umjesto da se valjate u tuzi i nostalgiji.
RIBE: Još živite u svijetu mašte u kojem vam se ljubav života vraća. Sanjarite, ali s ciljem na umu. Nažalost, to je i dalje bivši. Nakon prekida, instinktivno (i pogrešno) počinjete misliti da ste izgubili srodnu dušu. Bez obzira koliko su bili krivi. Prekid vas tjera da bivše vidite u boljem svjetlu nego što zaslužuju. Počinjete misliti da nikada nećete pronaći ljubav. Osjećate se nedostojno i nesigurno. Još pratite objave bivšeg prejedajući se kolačićima i sladoledom ispred televizora. Gledate romantične komedije koje vas samo ostavljaju još utučenijima. Isključujete prijatelje i izbjegavate okupljanja. Želite to proći sami jer ne želite biti izvučeni iz sanjarenja. Udomite kućnog ljubimca ili barem nabavite ribice ili biljke. Poanta je pronaći nešto novo za voljeti i njegovati. Neka prijatelji brinu o vama, baš kao što se brinete o svima ostalima. Nevjerojatni ste u podizanju raspoloženja i ega drugih, morate početi dopuštati drugima da čine isto za vas. Posjetite vidovnjaka i neka vam potvrdi da negdje vani postoji prekrasna ljubav koja vas čeka. Bit ćete šokirani koliko povezivanje sa svojom mističnom stranom može učiniti za bol u srcu.
