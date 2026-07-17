Kako spriječiti neugodne mirise iz kante za smeće preko ljeta?

Toplo vrijeme može uzrokovati neugodne mirise iz kuhinjske kante za smeće.

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Kako bi spriječili da se ostaci hrane "mariniraju" na vrućini, stručnjaci su otkrili pet jednostavnih trikova koji će vašu kantu održati svježom tijekom cijelog ljeta.

Echo News je razgovarao s raznim stručnjacima za čišćenje i sastavio pet najboljih savjeta za svjež miris kante za smeće.

Prvo, tvrtka za čišćenje doma Method preporučuje pražnjenje kante svaka dva dana.

Dodaju da je to posebno važno ako ste upravo bacili nešto posebno smrdljivo.

Objašnjavaju da ako se radi o ostatcima hrane, razmislite o nabavci kompostne kante kako biste odvojili organski otpad i u potpunosti smanjili neugodne mirise iz kante.

Foto: 123RF

Ryan Kaila, stručnjak za otpad i reciklažu iz tvrtke Kingfisher Direct, otkrio je još jedan način kako smanjiti neugodne mirise iz kante.

- Soda bikarbona je kućanski proizvod koji se može koristiti za ublažavanje neugodnih mirisa u kanti. Jednostavno pospite obilni sloj sode bikarbone na dno kante prije nego što stavite novu vrećicu za smeće - savjetovao je.

Objasnio je da je soda bikarbona učinkovita u neutraliziranju molekula mirisa u zraku.

Prema riječima stručnjaka, da bi ovaj trik bio učinkovit, kantu uvijek treba temeljito oprati prije upotrebe sode bikarbone. Izbjegavanje izlaganja kante izravnoj sunčevoj svjetlosti također može pomoći u sprječavanju neugodnih mirisa, kaže Michael Bogoyavlenskiy, direktor tvrtke Cleaning Express.

Prvo, pokušajte držati kante u sjeni ako je moguće, jer će se tako manje zagrijavati. Ako ih ne možete premjestiti, razmislite o izgradnji skladišnog prostora za kante koji će im pružiti malo hlada. Također je predložio da se posebno smrdljivi otpad, poput ambalaže od ribe, baca dvostruko zapakiran – u dvije vrećice.

Možete posipati i mirisne proizvode zajedno sa sodom bikarbonom kako biste se dodatno borili protiv neugodnih mirisa.

Mirisne vrećice za smeće i osvježivači za kante popularan su izbor, dok se i antibakterijski sprejevi, poput višenamjenskog sredstva za čišćenje marke Method, mogu koristiti unutar kante prije stavljanja vrećice za smeće.

Na kraju, važno je osigurati da vaša kanta ostane suha, jer vlaga može znatno povećati razinu bakterija, što uzrokuje neugodne mirise.

Ako primijetite kondenzaciju unutar kante, obrišite je mikrofibrom krpom prije nego što stavite novu vrećicu za smeće.

Stručnjaci iz tvrtke Method također preporučuju odlaganje ostataka hrane u zatvorenim posudama.

To pomaže spriječiti nakupljanje neželjenih ostataka na dnu kante, čime se održava svježina i smanjuju neugodni mirisi.



