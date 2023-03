Kako su majice za sportašice postale primjer odličnog dizajna

Sportske linije sve su ljepše, svijet profesionalnog sporta shvaća prednosti dizajna, danas je moderno biti ne samo tehnološki napredan, već i estetski dotjeran - poruka je koju nam poručuju veliki brendovi čije outfite nose vodeći sportaši svijeta.

Među one koji se trude osmisliti ne samo inovativne materijale, već i lijepe motive je jedan od svjetskih sportskih lidera, Adidas, koji je neki dan predstavio majice za ženske nogometne timove Argentine, Kolumbije, Japana, Njemačke, Španjolske i Švedske.

Inspiriran karakterističnim krajolicima svake nacije, modni je brend osmislio dizajn koji je ravan pret-a-porteru. Naime, relativno donedavno sportski je outfit bio rezerviran za nove tehnologije, no ne i kreativan dizajn, no sve se to polako mijenja.

Nema prepreke za time da 'smart' stvari budu ujedno lijepe. To se najviše vidi u ženskom sportu, a sada i na kolekciji za nogometašice. Naime, modna kuća Adidas, čije komplete nose brojni klubovi diljem svijeta, napravila je iskorak ovom kolekcijom donoseći značajne promjene na području sportskog dizajna.

Motivi su bazirani na scenama prirode, pa tako Njemačku predstavlja duboko zelenilo šume, Švedsku impresivni ledenjaci, Kolumbiju čarobne boje rijeke Caño Cristales - važno je istaknuti autentičnost svake lokacije, ali i osmisliti vizualni sklad. Pruge se uklapaju bojom, no ujedno čine likovni sklad na jednostavnoj formi majice.

Birane nijanse pretapaju se jedna u drugu, kreacija je istovremeno moćna, ali i nježna, čime je napravljen odmak od karakterističkog izgleda muških majica.

Osim dizajna, tu je i tehnologija koja sve više ide u smjeru reciklaže. Naime, sportske modne kuće već neko vrijeme imaju fokus na održivi način proizvodnje, ekologiju i prikupljanje plastičnog otpada od kojeg rade novi materijal.

Ovo je primjer kako modni velikani osmišljavaju protokole s kojima mogu opravdati ekološki okvir.

